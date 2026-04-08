"Bu koşullar altında çalışmayı reddediyorum!" - Ligue 1 teknik direktörü, ayrıldığını açıklarken kulüp yönetimini sert bir dille eleştirdi
Lorient'te güvenin sarsılması
Ouest-France gazetesine verdiği samimi röportajda Pantaloni, teknik direktörlük görevinden ayrılma kararını doğruladı. Eski Ajaccio teknik direktörü, 2024 yılında Ligue 2'den üst lige yükselmeyi kesin bir hedef olarak belirlemişti; kulüp de 2025'te birinci lige geri dönerek bu hedefi hemen gerçekleştirdi. Ancak sahadaki başarı, kulislerdeki uyuma yansımadı.
Hayal kırıklıklarını ve ayrılmasının ardındaki nedeni açıklayan teknik direktör, "Tek bir ana neden var: geldiğimden beri yönetimin gösterdiği güvensizlik. Başa dönersek, [2024'te] teknik direktör değişikliği olacağı söylendiğinde, menajerim beni yönetimle görüştürdü. Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [spor direktörü] ve başkanla üç video görüşmesi yaptım.
"Daha sonra, seçilen teknik direktörün ben olmadığımı öğrendim. Beni tanıyan Laurent Abergel, başkan nezdinde "ısrar etti". Laurent [Abergel], Ligue 1'e hemen geri dönme hedefi nedeniyle, kolay olmayan bir görevi üstlendi. Bu zorlu görevi kabul etmiştim, ki bu harikaydı, çünkü kendimi buna muktedir hissediyordum. Ancak bu koşullar altında sözleşme imzaladım; bu da benim hakkımda pek çok şüphe olduğunu ve yönetimin seçiminden pek emin olmadığını açıkça gösteriyordu."
Sözleşme maddesi tartışması
Olayların zaman çizelgesi gerilimi daha da artırdı. Lorient'in küme düşmesinin ardından, teknik direktöre zorlu bir yeniden yapılanma görevi verildi. Tüm hedefleri gerçekleştirmesine rağmen, yeni sözleşme teklifinin çok geciktiğini ve bunun kendisine "büyük bir hayal kırıklığı" yaşattığını iddia etti. Sonunda bir sözleşme uzatması önerildiğinde, bu durum görünüşe göre yarardan çok zarar getirdi.
"Fransız şampiyonluğunu kazandığımızda, sözleşme uzatması konusunda yönetimle görüşmeye karar verdik; bu durumda pek çok kulüp muhtemelen böyle bir teklifte bulunurdu," diye ekledi. "Kesin bir ret cevabı aldık. Yönetim bana altı ya da yedi maç sonra bakacağımızı söyledi. Geçirdiğimiz sezonu düşünürsek bu beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Bir kez daha talepte bulunduktan sonra, Eylül [2025]'e kadar beklemem söylendi. Cevap yoktu. Sonra bize televizyon hakları sorunları nedeniyle beklememiz söylendi, ardından DNGC [Ulusal Yönetim Kontrol Müdürlüğü] önündeki duruşma ve sonra da kulübün satışı. Mazeretler pek de geçerli değildi. Dürüst olmak gerekirse, hâlâ benim neler yapabileceğimden emin olmadıkları hissine kapılıyorsunuz. Yani, hâlâ çok fazla güvensizlik var."
Son maçları geride bırakmak
Saha dışı olaylara rağmen, takım artık sezonun geri kalanını başarıyla tamamlamaya odaklanmak zorunda. Lorient, iyi bir sezon geçiriyor ve şu anda 38 puanla ligde dokuzuncu sırada yer alıyor. Paris ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından, takım 12 Nisan'da Lyon deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Marsilya ve Strasbourg ile evinde oynayacağı maçlar da dahil olmak üzere önlerinde beş kritik maç daha bulunan takımda, tüm gözler oyuncuların teknik direktörlerinin ayrılışına nasıl tepki vereceğine çevrilmiş durumda.
Deneyimli teknik adam, ayrılmadan önce profesyonelliğini koruyup görevini tamamlamayı planlıyor, ancak işin koşullarının sürdürülemez olduğunu vurguladı.
"Büyük bir hayal kırıklığı var," diye ekledi. "Burada iki harika yıl geçirdim. Kulüpte yer alan herkesle mükemmel ilişkilerim olduğunu düşünüyorum. İşlerin bu noktaya gelmesi çok yazık. Kesin olan bir şey var: Ben kariyerist değilim. Hiç pişmanlığım yok. Ajaccio'da, kaynakları sınırlı bir kulüpte 14 yıl geçirdim, çünkü her gün bana tamamen güvenen bir yönetim vardı. Şimdi, FC Lorient'te geçirdiğim iki yılın ardından, kim olduğumu, neler yapabileceğimi göstermeye çalıştım, ancak hâlâ o güvensizliği hissediyorum ve bu yüzden bu koşullar altında çalışmayı reddediyorum."
Lorient'i neler bekliyor?
İleriye bakıldığında, Breton ekibi çalkantılı bir geçiş dönemi geçirecek. Kulüp yönetimi, kulübün karmaşık iç dinamiklerini idare edebilecek bir halef aramaya başlamalıdır. Yönetim kurulunun katı şartlarını kabul ederken, bu sezonun istikrarını daha da ileriye taşıyabilecek bir teknik direktör bulmak, karar vericiler için büyük bir zorluk olacaktır.