"Bu koşullar altında çalışmayı reddediyorum!" - Ligue 1 teknik direktörü, ayrıldığını açıklarken kulüp yönetimini sert bir dille eleştirdi

Ouest-France gazetesine verdiği samimi röportajda Pantaloni, teknik direktörlük görevinden ayrılma kararını doğruladı. Eski Ajaccio teknik direktörü, 2024 yılında Ligue 2'den üst lige yükselmeyi kesin bir hedef olarak belirlemişti; kulüp de 2025'te birinci lige geri dönerek bu hedefi hemen gerçekleştirdi. Ancak sahadaki başarı, kulislerdeki uyuma yansımadı.

Hayal kırıklıklarını ve ayrılmasının ardındaki nedeni açıklayan teknik direktör, "Tek bir ana neden var: geldiğimden beri yönetimin gösterdiği güvensizlik. Başa dönersek, [2024'te] teknik direktör değişikliği olacağı söylendiğinde, menajerim beni yönetimle görüştürdü. Arnaud Tanguy [CEO], Laurent Koscielny [spor direktörü] ve başkanla üç video görüşmesi yaptım.

"Daha sonra, seçilen teknik direktörün ben olmadığımı öğrendim. Beni tanıyan Laurent Abergel, başkan nezdinde "ısrar etti". Laurent [Abergel], Ligue 1'e hemen geri dönme hedefi nedeniyle, kolay olmayan bir görevi üstlendi. Bu zorlu görevi kabul etmiştim, ki bu harikaydı, çünkü kendimi buna muktedir hissediyordum. Ancak bu koşullar altında sözleşme imzaladım; bu da benim hakkımda pek çok şüphe olduğunu ve yönetimin seçiminden pek emin olmadığını açıkça gösteriyordu."