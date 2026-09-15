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YamalGetty Images
Muhammad Zaki

Çeviri:

'Bu korkaklık olurdu!' - Lamine Yamal, Hansi Flick'in kadrosunun her şeyi kazanacak kaliteye sahip olduğunu söylerken Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi zaferini hedeflemesini istedi

L. Yamal
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
La Liga

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, takım arkadaşlarına ve Avrupa'nın geri kalanına meydan okuyan bir mesaj verdi; Katalan devinin Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk adaylarından biri olduğu gerçeğinden kaçmaması gerektiğini vurguladı. Genç süper yıldız, kulübün görkemli tarihinin, kıta sahnesindeki son dönemdeki zorluklardan bağımsız olarak yüksek düzeyde bir hedef gerektirdiğine inanıyor.

  • Yeniden Avrupa’ya odaklanma

    Barcelona, soyunma odasında giderek artan kararlılığın etkisiyle bu sezon Avrupa futbolunun en büyük ödülünü hedefliyor. Organizasyonda 12 yıllık bir hasret yaşamış olmasına rağmen, üst üste La Liga şampiyonu olan ekip kıtanın elitleri arasındaki yerini yeniden sağlamlaştırmak istiyor. Genç süperstar Yamal da artan bu baskıyı istenmeyen bir dikkat dağıtıcı unsur olarak değil, kadronun hırsını besleyen kritik bir itici güç olarak görüyor.

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    Yamal'ın büyüklük talebi

    Movistar+'a konuşan Yamal, Barcelona gibi bir kulüp için zirveyi hedeflemenin tartışmaya kapalı olduğunu açıkça belirtti. Genç yıldız, "Şampiyonlar Ligi'ne takıntılı olmak iyi bir şey; bu yıl bunu kazanmak için mücadele edeceğimize inanmamamız çok korkakça olurdu" dedi.

    Kanat oyuncusu, takım içindeki özgüvenli atmosferi memnuniyetle karşıladığını da belirterek şunları ekledi: "Bunu iyi bir şey olarak görüyorum; insanların soyunma odasına bunu kazanabileceğimizi düşünerek gelmesi beni mutlu ediyor. Bence sorun, birinin çıkıp ne olursa olsun kazanacağımızı söylemesi olurdu, çünkü bundan asla emin olamazsınız."

    Kulübün geçmişteki başarısına da değinen Yamal, "Günün sonunda biz Barca'yız ve Barca, tarihin en iyi takımı olduğu dönemler yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bunu başaracak kadromuz var" ifadelerini kullandı.


  • Rodri temkinli olunması çağrısı yaptı

    Yamal hem yurt içinde hem de Avrupa'da çifte zaferi hedeflerken, tecrübeli orta saha oyuncusu Rodri takımın kapasitesine dair daha temkinli bir değerlendirme yaptı. İspanya kaptanı, Barcelona'nın Avrupa sahnesinde henüz tam anlamıyla tamamlanmış bir takım olmadığına inanıyor.

    "Şampiyonlar Ligi kazanılabilir, ancak favori olduğumuzu düşünmüyorum," dedi Rodri. "Kendimizi kabul ettirmek ve Avrupa'ya nasıl bir takım olduğumuzu göstermek için atmamız gereken son adım bu. Bu takımın kupayı kazanabilmesi için hâlâ birkaç konuda kendini geliştirmesi gerekiyor."

    Geçmişteki başarısından yola çıkan Dünya Kupası kazananı, oyun yönetimi ile savunmadaki sağlamlığın önemine dikkat çekti. "Bu, anlar turnuvası ve o anları anlamakla ilgili," diyen Rodri, Barcelona'nın sıkışık eleme eşleşmelerinde yalnızca hücum becerisine güvenmek yerine "daha istikrarlı ve daha sağlam" olması gerektiğini ifade etti.


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    Geçmiş travmanın üstesinden gelmek

    Barcelona, Avrupa serüveninde yol alırken artık Yamal'ın genç ve korkusuz oyununu Rodri'nin emekle kazanılmış bilgeliğiyle harmanlamak zorunda. Yakın geçmişte yaşadığı kaotik elenişleri geride bırakabilmek için hem taktik disipline hem de büyük bir mental dayanıklılığa ihtiyaç duyacak.

    Yamal'ın da kabul ettiği gibi Barcelona, Avrupa'nın devleri karşısında ayakta kalabilmek için "bir takım gibi hareket etmeli ve o yirmi kötü dakika boyunca birlikte kalmalı." Bu dengeyi kurup kuramayacakları, Şampiyonlar Ligi kupasını sonunda yeniden kazanıp kazanamayacaklarını belirleyecek.

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