Movistar+'a konuşan Yamal, Barcelona gibi bir kulüp için zirveyi hedeflemenin tartışmaya kapalı olduğunu açıkça belirtti. Genç yıldız, "Şampiyonlar Ligi'ne takıntılı olmak iyi bir şey; bu yıl bunu kazanmak için mücadele edeceğimize inanmamamız çok korkakça olurdu" dedi.

Kanat oyuncusu, takım içindeki özgüvenli atmosferi memnuniyetle karşıladığını da belirterek şunları ekledi: "Bunu iyi bir şey olarak görüyorum; insanların soyunma odasına bunu kazanabileceğimizi düşünerek gelmesi beni mutlu ediyor. Bence sorun, birinin çıkıp ne olursa olsun kazanacağımızı söylemesi olurdu, çünkü bundan asla emin olamazsınız."

Kulübün geçmişteki başarısına da değinen Yamal, "Günün sonunda biz Barca'yız ve Barca, tarihin en iyi takımı olduğu dönemler yaşadı ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Bunu başaracak kadromuz var" ifadelerini kullandı.



