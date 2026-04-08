Neuer sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi: Bu konuyu burada şimdi açmayacağız. Bugün nerede oynadık ki? Bu olağanüstü bir performanstı, burada milli takımdan bahsetmiyoruz. Söyleyeceklerimi söyledim ve kendimi FC Bayern'e odaklanıyorum."

40 yaşındaki kaleci için öncelikle "bu maçı kazanmış olmak" önemliydi. "Rövanş maçında bunu teyit etmek önemli. Benim için başka hiçbir şeyin önemi yok."

Neuer, Real Madrid karşısında sahadaki en göze çarpan isimdi, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un başını çektiği Real Madrid hücumuna karşı birçok kez etkili müdahalelerde bulundu ve maçın ardından UEFA tarafından resmi "Maçın Adamı Ödülü"ne layık görüldü.