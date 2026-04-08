"Bu konuyu şimdi açalım mı?" diye sordu Alman rekor şampiyonu takımın kaptanı, Münih ekibinin 2-1'lik galibiyetinin ardından karışık bölgede bulunan gazeteciler tarafından Alman milli takımına olası bir dönüşü sorulduğunda.
"Bu konuyu burada şimdi açmayalım": Bayern kalecisi Manuel Neuer, Real Madrid'e karşı sergilediği muhteşem performansın ardından bir konuda net bir tavır sergiledi
Neuer sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi: Bu konuyu burada şimdi açmayacağız. Bugün nerede oynadık ki? Bu olağanüstü bir performanstı, burada milli takımdan bahsetmiyoruz. Söyleyeceklerimi söyledim ve kendimi FC Bayern'e odaklanıyorum."
40 yaşındaki kaleci için öncelikle "bu maçı kazanmış olmak" önemliydi. "Rövanş maçında bunu teyit etmek önemli. Benim için başka hiçbir şeyin önemi yok."
Neuer, Real Madrid karşısında sahadaki en göze çarpan isimdi, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior'un başını çektiği Real Madrid hücumuna karşı birçok kez etkili müdahalelerde bulundu ve maçın ardından UEFA tarafından resmi "Maçın Adamı Ödülü"ne layık görüldü.
- AFP
Eberl, Neuer'i övdü: "Bizi kurtardı"
Bayern'in spor direktörü Max Eberl de kalecisini "mükemmel" bir performans sergilediğini belirterek övdü. "Dürüst olmak gerekirse, bu performansa şaşırmadım. Manu tüm sezon boyunca bu seviyede oynadı. Nerede durması gerektiğini çok iyi hissediyor ve bugün bazı durumlarda bizi kurtardı."
Ancak Eberl, olası bir DFB dönüşü konusunda da yorum yapmak istemedi: "Bugün milli takım teknik direktöründen sorumlu değilim," dedi gülümseyerek.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na birkaç ay kala, DFB kaleci pozisyonunun kimin tarafından dolduracağı konusunda bir tartışmanın ortasında bulunuyor. Milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, turnuva için as kaleci olarak aslında Hoffenheim'dan Oliver Baumann'ı seçmişti, ancak birçok uzman Neuer'in kadroya alınmasını talep ediyor.
40 yaşındaki Neuer, neredeyse 15 yıl boyunca DFB'nin kalecisi olarak görev yaptı, ancak 2024'te ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'ya karşı çeyrek finalde elendikten sonra milli takımdan erken emekli olacağını açıklamıştı. Neuer'in ardından aslında uzun süredir yedek kaleci olan Marc-Andre ter Stegen'in gelmesi gerekiyordu, ancak bu oyuncu, bu sezon yaşadığı sayısız sakatlık nedeniyle büyük olasılıkla kadroda yer almayacak.
