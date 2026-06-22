"Bu konuyu benimle birkaç kez konuştu": David Beckham, Dünya Kupası'nın süperstarını MLS'ye getirmek istiyor

Mbappe için Avrupa'dan hemen ayrılmak gündemde olmasa da, bu konuyu açıkça yalanlamak da pek öyle değil. MLS'de oynaması olasılığı sorulduğunda Fransız oyuncu ağzını sıkı tuttu. Mbappe, o kültürü sevdiğini söyledi ve sorulduğunda sadece şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum. Belki bir gün."

Mbappe, son olarak Dünya Kupası’nda spor haberlerine konu oldu. Fransa’nın ilk grup maçında milli takımın rekor golcüsü oldu. Senegal’e karşı oynanan ilk grup maçında forvet, milli formasıyla 57. golünü atarak Olivier Giroud ile eşitlendi. Uzatma dakikalarında uzak mesafeden attığı golle skoru 3-1’e getirerek maçı belirledi; bu, Equipe Tricolore formasıyla attığı 58. gol oldu.