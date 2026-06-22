Mbappé, şu anda ABD’deki Inter Miami kulübünün aktif bir ortak sahibi olarak faaliyet gösteren eski profesyonel futbolcunun tekliflerini, toplanan basın mensuplarının önünde şaşırtıcı bir şekilde açıkça doğruladı. “Bu konuyu benimle birkaç kez konuştu,” dedi forvet.
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"Bu konuyu benimle birkaç kez konuştu": David Beckham, Dünya Kupası'nın süperstarını MLS'ye getirmek istiyor
Mbappe için Avrupa'dan hemen ayrılmak gündemde olmasa da, bu konuyu açıkça yalanlamak da pek öyle değil. MLS'de oynaması olasılığı sorulduğunda Fransız oyuncu ağzını sıkı tuttu. Mbappe, o kültürü sevdiğini söyledi ve sorulduğunda sadece şöyle yanıt verdi: "Bilmiyorum. Belki bir gün."
Mbappe, son olarak Dünya Kupası’nda spor haberlerine konu oldu. Fransa’nın ilk grup maçında milli takımın rekor golcüsü oldu. Senegal’e karşı oynanan ilk grup maçında forvet, milli formasıyla 57. golünü atarak Olivier Giroud ile eşitlendi. Uzatma dakikalarında uzak mesafeden attığı golle skoru 3-1’e getirerek maçı belirledi; bu, Equipe Tricolore formasıyla attığı 58. gol oldu.
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Mbappé, Fransa’nın rekor golcüsü oldu
Giroud bu rekoru kırmak için 137 milli maça ihtiyaç duyarken, Mbappé rekor golünü 99. milli maçında attı. Fransa’nın en golcü oyuncuları sıralamasında Thierry Henry, 123 maçta attığı 51 golle ikinci sırada yer alıyor.
Çeşitli nedenlerden ötürü Mbappé, olağanüstü sportif başarılarına rağmen hem ülkesinde hem de Real Madrid’de tartışmalı bir figür. Son olarak, Real Madrid taraftarları tarafından başlatılan ve süperstarın ayrılmasını talep eden bir imza kampanyası büyük yankı uyandırdı.
Kısa bir süre önce ise kariyerinin sona ermesinden sonraki dönem için siyasi hedefleri olduğu iddialarını yalanladı. Bu tür spekülasyonların ortaya çıkmasının bir nedeni de, 27 yaşındaki oyuncunun sık sık ülkesindeki siyasi konulara ilişkin görüşlerini dile getirmesi ve özellikle sağcı siyasete karşı net bir tavır sergilemesiydi.
Madrid’de ışık ve gölge arasında Mbappé
Mbappé, Real’de son olarak çelişkilerle dolu bir sezon geçirdi; bu sezonda bireysel performansları, takımının kolektif başarısızlığıyla keskin bir tezat oluşturdu. 27 yaşındaki oyuncu, son derece başarılı bir bireysel sezonun ardından üst üste ikinci kez Real Madrid'in Sezonun En İyi Oyuncusu seçilse de, gol başarıları Santiago Bernabéu'da yaşanan kargaşanın gölgesinde kaldı; taraftarlar, bir kez daha şampiyonluk kazanamayan takımın yıldızlarına öfkelerini yöneltti.
Fransız oyuncunun bireysel üstünlüğü tartışılmaz: 25 golle LaLiga’nın gol kralı oldu ve böylece üst üste ikinci kez Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Mbappé, toplamda 44 maçta 42 gol ve yedi asist kaydetti. Paris Saint-Germain’den bedelsiz transferinden bu yana 103 maçta 86 gol ve on iki asist katkısı sağladı.