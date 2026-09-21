AFP
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'Bu konuda çok rahatım' - Kylian Mbappe, Ballon d'Or yarışı öncesinde Ousmane Dembele ile arasındaki anlaşmazlık iddialarına yanıt verdi
Mbappe, Dembele ile sürtüşme iddialarını yalanladı
Mbappe, yaklaşan Ballon d’Or töreninde karşı karşıya gelmeye hazırlanan iki Fransız süperstar öncesinde kendisiyle Paris Saint-Germain’in sansasyonu Dembele arasında “hiçbir gerginlik olmadığında” ısrar etti. Olası bir anlaşmazlık anlatısı, Mbappe’nin kariyer yollarıyla ilgili yaptığı yorumların ardından ortaya çıktı, ancak Real Madrid forveti, eski Barcelona oyuncusuyla ilişkisinin her zamanki kadar güçlü olduğunu net biçimde açıkladı.
Yakın zamanda L'Equipe’e verdiği röportajda spekülasyonlara değinen Mbappe, medyadaki söylentilerin aralarındaki bağı etkilemediği konusunda net konuştu. “Bunun hakkında onunla zaten konuştum ve hiçbir gerginlik yok” dedi eski PSG oyuncusu. “O bir arkadaş. Bununla ilgili gerçekten herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda çok rahatım.”
İki oyuncu da kısa süre önce Fransa’yı Dünya Kupası yarı finallerine taşımada kilit rol oynadı ve saha dışında yakın kalmayı sürdürseler de 26 Ekim’de Londra’da yapılacak törende artık oyunun en büyük bireysel ödülü için başlıca rakip konumundalar.
- Getty Images Sport
'Seçilmiş Kişi' ile geç açılan yıldız karşı karşıya
Kendisine, ondan önce Dembele'nin Ballon d'Or kazanması hakkında, ki bu senaryo on yıl önce pek az kişinin öngörebileceği bir şeydi, soru yöneltildiğinde Mbappe, ikilinin farklı kariyer yollarına dikkat çekti. Mbappe, "Ama o her zaman yetenekli bir oyuncu olarak görüldü. Ben ise her zaman seçilmiş kişi olarak görüldüm" dedi. Kendisi sporun zirvesine henüz gençlik yıllarında ulaşırken, Dembele'nin ise Paris'te sonunda zirvesine çıkmadan önce fiziksel sorunlarla geçen daha zorlu bir yoldan geçmek zorunda kaldığını belirtti.
Mbappe bu karşılaştırmayı şu sözlerle detaylandırdı: "Ben çok genç yaşta, hemen zirvedeydim. Onun yolu farklıydı, sakatlıklar yaşadı ama arayı gerçekten çok iyi kapattı." Bazıları bu sözleri küçümseyici bir ifade olarak yorumlasa da Mbappe bunu, gelişimleriyle ilgili basit bir olgu tespiti olarak görüyor.
Madrid yıldızına güven yüksek olmaya devam ediyor
Dembele’nin yanı sıra Barcelona’dan Lamine Yamal ve Harry Kane’den gelen yoğun rekabete rağmen Mbappe, bireysel istatistiklerinin kendisini güçlü bir aday hâline getirdiğine inanıyor. Fransız yıldız, ödül yarışının önceki yıllara kıyasla daha açık görünmesine rağmen, son bir yıldaki inanılmaz gol istatistiğini Ballon d'Or için favorilerden biri olarak gösterilmesine dayanak yapıyor.
RFI’ye şansını değerlendiren golcü oyuncu, performans seviyesi konusunda büyük bir özgüven taşıdığını dile getirdi. "Bireysel anlamda harika bir yıl geçirdim, Ballon d'Or için en önemli kriterin bu olduğunu biliyorum, en büyük tüm turnuvalarda gol kralı oldum" dedi.
Kaybetmesi hâlinde üzüleceğini, ancak yarışın yarattığı atmosferden keyif aldığını da ekledi: "Bence benim için iyi bir yıl olabilir, bunu içten içe hissettim! Ballon d'Or yarışı hiç bu kadar açık olmamış mı? Söyledikleri bu, evet, Ballon d'Or’un tüm tarihini bilmiyorum. Bunu görmek, bunun bir parçası olmak güzel ve bence insanları eğlendiriyor! Elbette kazanamazsam hayal kırıklığına uğrarım!"
- getty
Zinedine Zidane yönetiminde yeni bir dönem
Ballon d'Or için bireysel mücadele, Mbappe ile Dembele'nin yeni bir efsanevi figürün yönetiminde milli takım görevi için yeniden bir araya geldiği döneme denk geliyor. Zinedine Zidane, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından uzun süredir görevde olan Didier Deschamps'ın yerine resmen Fransa Milli Takımı'nın başına geçti.
Mbappe, Fransa'nın yeni teknik direktörüyle geçmişine dair dokunaklı bir anekdot paylaştı ve Zidane'ın kariyerinin ilk dönemlerinde nasıl rol aldığını anlattı. Forvet oyuncusu, AS'a yaptığı açıklamada, "Beni Real Madrid'e, antrenman tesisine götürmek için almaya gelen ilk kişi oydu. 13 ya da 14 yaşındaydım, yani bu çok uzun zaman önceydi. Şimdi o benim milli takım hocam. Bir film gibi ama inanılmaz. Gerçek," dedi.
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