Mbappe, yaklaşan Ballon d’Or töreninde karşı karşıya gelmeye hazırlanan iki Fransız süperstar öncesinde kendisiyle Paris Saint-Germain’in sansasyonu Dembele arasında “hiçbir gerginlik olmadığında” ısrar etti. Olası bir anlaşmazlık anlatısı, Mbappe’nin kariyer yollarıyla ilgili yaptığı yorumların ardından ortaya çıktı, ancak Real Madrid forveti, eski Barcelona oyuncusuyla ilişkisinin her zamanki kadar güçlü olduğunu net biçimde açıkladı.

Yakın zamanda L'Equipe’e verdiği röportajda spekülasyonlara değinen Mbappe, medyadaki söylentilerin aralarındaki bağı etkilemediği konusunda net konuştu. “Bunun hakkında onunla zaten konuştum ve hiçbir gerginlik yok” dedi eski PSG oyuncusu. “O bir arkadaş. Bununla ilgili gerçekten herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu konuda çok rahatım.”

İki oyuncu da kısa süre önce Fransa’yı Dünya Kupası yarı finallerine taşımada kilit rol oynadı ve saha dışında yakın kalmayı sürdürseler de 26 Ekim’de Londra’da yapılacak törende artık oyunun en büyük bireysel ödülü için başlıca rakip konumundalar.