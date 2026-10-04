Efsanevi teknik adam için zihinsel keskinliğini korumak bir öncelik. Hafızasını aktif tutmak için düzenli olarak bilgi yarışması çözdüğünü paylaştı. Ayrıca acil ameliyat gerektiren bir beyin kanaması geçirdiği o dehşet verici deneyimi de hatırlattı. Kısa süre önce BBC Breakfast'a verdiği röportajda zorlu rehabilitasyon sürecini anlattı.

"Sesimi kaybetmiştim; konuşamıyordum. Bu korkutucu bir andı. Torunlarımın beni görmeye geldiğini hatırlıyorum ve sesimi kaybetmiştim. Sonra bir terapist getirdiler ve benden kuş isimlerini, hayvan isimlerini, nehir isimlerini yazmamı istemek gibi şeyler yapmaya başladı. Bu şekilde sesim geri geldi" dedi.