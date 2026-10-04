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'Bu konuda çok endişeleniyorum' - Eski Manchester United menajeri Sir Alex Ferguson, demans korkusunu anlattı
Ferguson, bunama konusundaki korkularını itiraf etti
The Observer'a verdiği samimi bir röportajda Ferguson, ilerleyen yaşlarda demans geliştirme konusunda ciddi endişeleri olduğunu kabul etti. Teknik direktörlük kariyerinden önce Ferguson, İskoçya'da 17 yıl boyunca profesyonel olarak futbol oynadı ve sık sık ağır deri futbol toplarına kafa vurdu.
Son araştırmaların topa kafa vurmak ile beyin hastalıkları arasında bağlantı kurmasının ardından, karşı karşıya olduğu gerçeği kabul etti. Şöyle dedi: "Ben de bunun için endişeleniyorum çünkü topa çok kafa vurdum. Tüm futbolcular vururdu. Demans, yaşlanan herkes için bir zorluk. İnsan bunu çok düşünüyor. Kendime hep şunu söylerim: '84 yaşındayım [gülerek]. 85'e gelirsem, iyi olacağım.'"
- AFP
Ailenin önemi ve Cathy'yi hatırlamak
84 yaşındaki isim, hayatını kaybeden eşi Cathy’yi ve onun Manchester United’daki kariyeri üzerindeki derin etkisini de değerlendirdi. Uzun evlilikleri boyunca verdiği sarsılmaz destek nedeniyle ona övgüde bulundu.
“Elli dokuz yıl uzun bir süre. Cathy’nin çok güçlü bir dini yönü vardı ve kendisini her zaman bir eş ve anne olarak görürdü. Teknik direktörlük hayatıma hiçbir zaman dahil olmadı. Bundan hiç şikâyet etmedi, çünkü bunun benim işim olduğunu biliyordu. Harika bir eşti ve çocuklar için de muhteşemdi. İnsanları değerlendirme konusunda çok iyiydi. Benimle yakın olmak isteyen insanlara karşı çok temkinliydi. Buraya hiç gelemedi [şu anki evine]. Cumartesi sabahı evlendik ve ben öğleden sonra maça çıktım.”
Korkutucu bir sağlık sorununun ardından iyileşiyor
Efsanevi teknik adam için zihinsel keskinliğini korumak bir öncelik. Hafızasını aktif tutmak için düzenli olarak bilgi yarışması çözdüğünü paylaştı. Ayrıca acil ameliyat gerektiren bir beyin kanaması geçirdiği o dehşet verici deneyimi de hatırlattı. Kısa süre önce BBC Breakfast'a verdiği röportajda zorlu rehabilitasyon sürecini anlattı.
"Sesimi kaybetmiştim; konuşamıyordum. Bu korkutucu bir andı. Torunlarımın beni görmeye geldiğini hatırlıyorum ve sesimi kaybetmiştim. Sonra bir terapist getirdiler ve benden kuş isimlerini, hayvan isimlerini, nehir isimlerini yazmamı istemek gibi şeyler yapmaya başladı. Bu şekilde sesim geri geldi" dedi.
- AFP
Ferguson için sırada ne var?
Ferguson, Manchester United'ın nasıl ilerlediğini yakından takip ederken emekliliğinin tadını çıkarmayı sürdürüyor. Ailesine, özellikle de kardeşi Martin'e destek olmaya odaklanmayı sürdürüyor ve okuma ile günlük zihinsel egzersizler sayesinde sağlığını koruyor. Taraftarlar, yaklaşan kitabının tanıtımını yaparken ondan daha fazla değerlendirme duymayı bekleyebilir; Ferguson, dikkat çekici futbol yolculuğundaki en kritik 21 maça dair ayrıntılı düşüncelerini paylaşacak.
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