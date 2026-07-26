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Granit XhakaSunderland
Moataz Elgammal

Çeviri:

"Bu konu kapandı!" - Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris, Granit Xhaka'nın Chelsea'ye transferini kesin bir dille reddetti

Transfers
G. Xhaka
Chelsea
Sunderland
R. Le Bris
Premier Lig

Sunderland baş antrenörü Regis Le Bris, Granit Xhaka’nın bu yaz kulüpten ayrılıp Chelsea’ye transfer olma olasılığını kesin bir dille reddetti. Xhaka’nın Stamford Bridge’e transfer olacağı yönünde yoğun spekülasyonlar vardı; ancak Le Bris, Avrupa Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanan takımın etkili kaptanının Sunderland’a tam bir bağlılık gösterdiğini vurguladı.


  • Sunderland, Chelsea’nin teklifini reddetti

    The Guardian’a göre, Sunderland, Chelsea’nin Xhaka için yaptığı 8 milyon sterlinlik teklifi derhal reddetti.

    Kısa süre önce Chelsea'nin başına geçen Xabi Alonso, Bayer Leverkusen'de birlikte çalıştıkları dönemden sonra Xhaka ile yeniden bir araya gelmeyi çok istiyordu.

    Ancak Sunderland, geçen sezon takımın Avrupa Ligi'ne katılmasında önemli bir rol oynayan Xhaka'dan ayrılmaya niyetli değil. Geçen yaz kulübe katılan Xhaka'nın sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor. Chelsea ilgisini sürdürüyor, ancak Sunderland, Avrupa macerasında Xhaka'yı kadrosunda tutma konusunda kararlı.


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  • Granit XhakaSunderland

    Le Bris, transfer söylentilerini yalanladı

    Le Bris, Cumartesi günü Liverpool’a karşı 4-2 yenildikleri sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında bu konuya değindi. Le Bris şöyle konuştu: “Hayır, bu konu kapandı. Geleceği konusunda son derece net konuştu. Sunderland’ı seviyor, Sunderland’da kalmak istiyor. Sunderland’ın geleceğini şekillendirmek istiyor. İyi bir kaptan. Harika bir lider.”

    Transfer dönemi ile ilgili olarak Le Bris şunları ekledi: "Sakin geçecek. Gözlerden uzak, değil mi? Size bilgi vermeyeceğim. Çünkü bence perde arkasında çok çalışıyoruz ve sessiz kalmak gerçekten önemli; aksi takdirde ortalık karışır. Ayrıca, geçen sezonla karşılaştırırsanız muhtemelen farklı bir transfer dönemi yaşayacağız. O zaman 14 yeni oyuncu transfer etmek zorunda kalmıştık. Bu yıl durum böyle olmayacak. Bakalım ne olacak."

  • Granit Xhaka Sunderland 2025Getty Images

    Paha biçilmez bir deneyim

    Xhaka, Sunderland’a zengin bir üst düzey deneyim getiriyor. Xhaka, Arsenal formasıyla 297 maça çıkıp 23 gol attı ve iki kez FA Kupası’nı kazandı.

    Almanya'da ise Xhaka, Borussia Mönchengladbach formasıyla 140 maçta 9 gol, Bayer Leverkusen formasıyla ise 99 maçta 6 gol attı. Leverkusen'de Xhaka, bir Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Almanya Süper Kupası kazandı.

    Geçen sezon Xhaka, Sunderland formasıyla 34 Premier Lig maçında forma giydi ve bir gol atıp altı asist yaptı. Ayrıca İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme sürecinde de öne çıkan isimlerden biriydi.

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  • Granit XhakaSunderland

    Sunderland için bundan sonra ne olacak?

    Xhaka’nın takımda kalmasıyla birlikte Sunderland, Premier Lig’in açılış maçı ve önümüzdeki Avrupa Ligi karşılaşmaları öncesinde maç kondisyonunu geliştirmeye odaklanacak. Le Bris, sezon öncesi turu boyunca kadrosunu titizlikle değerlendirmeye devam edecek ve ardından küçük çaplı ayarlamalar yapacak. Öte yandan, transfer dönemi ilerledikçe Chelsea, Alonso yönetiminde orta sahasını güçlendirmek için başka seçeneklere yönelmek zorunda kalacak.

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