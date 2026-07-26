"Bu konu kapandı!" - Sunderland teknik direktörü Regis Le Bris, Granit Xhaka'nın Chelsea'ye transferini kesin bir dille reddetti

Xhaka, Sunderland’a zengin bir üst düzey deneyim getiriyor. Xhaka, Arsenal formasıyla 297 maça çıkıp 23 gol attı ve iki kez FA Kupası’nı kazandı.

Almanya'da ise Xhaka, Borussia Mönchengladbach formasıyla 140 maçta 9 gol, Bayer Leverkusen formasıyla ise 99 maçta 6 gol attı. Leverkusen'de Xhaka, bir Bundesliga şampiyonluğu, bir Almanya Kupası ve bir Almanya Süper Kupası kazandı.

Geçen sezon Xhaka, Sunderland formasıyla 34 Premier Lig maçında forma giydi ve bir gol atıp altı asist yaptı. Ayrıca İsviçre'nin 2026 Dünya Kupası çeyrek finallerine yükselme sürecinde de öne çıkan isimlerden biriydi.