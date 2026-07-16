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"Bu kibir değil" - Lionel Scaloni, Lionel Messi ve arkadaşlarının İngiltere'yi mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselmesini takiben "eşsiz" Arjantinli yıldızlarını övdü
Scaloni, Arjantin’in yarı final zaferinin tadını çıkarıyor
Scaloni, Arjantin’in İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek bir kez daha Dünya Kupası finaline yükselmesinin ardından sözsüz kaldığını itiraf etti. Albiceleste’nin teknik direktörü, bu anı daha önce hiç yaşamadığı bir deneyim olarak nitelendirdi ve oyuncularının beklentilerini aşmaya devam ettiğini belirtti. Dünya şampiyonu takım, finale kalmak için zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı, ancak Scaloni, takımının baskı altında daha da iyi performans gösterdiğini vurguladı. Takımın kararlılığının ve aldıkları desteğin, bu zorlu mücadeleden galip çıkmalarına yardımcı olduğunu söyledi.
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Scaloni, oyuncularının zihniyetini övüyor
Maçın ardından konuşan Scaloni, Arjantin’in performansını değerlendirdi ve takıma yönelik övgülerinin aşırı özgüvene işaret ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Bunun yerine, zorluklarla karşılaştıklarında sergiledikleri zihniyete dikkat çekti. Arjantin teknik direktörü, takımındaki birlikteliği ve her oyuncunun gösterdiği özveriyi vurgularken duygulandı.
"Söz bulamıyorum. Ülkemiz ve halkımız için büyük bir sevinç. Geçen gün de söylemiştim, bu grup beni her zaman şaşırtmaya devam ediyor," dedi Scaloni, TyC Sports'un aktardığına göre.
"Sesim titriyor çünkü bu pek çok şeyi gösteriyor: takım ruhu, kardeşlik, asla pes etmeme, son ana kadar mücadele etme. Bundan sonra finali de kazanacağız, ama bu takımın daha ne yapması gerekiyor ki? Beni derinden etkiledi. Söyleyecek pek bir şeyim yok; hepsi onların sayesinde."
Scaloni sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmaya çalışacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ama bundan sonra oyuncuların sergilediği şeyi insanlara anlatmak çok zor. Biz eşsiziz ve bu kibir değil. Bu insanlar bizi zafere taşıdı."
Scaloni, bu takımın kendine özgü bir miras yarattığına inanıyor
Scaloni, bu Arjantin takımının ülke tarihinin en iyi performanslarından birini sergilediğine inanıyor. 1986’da Diego Maradona’nın İngiltere’ye attığı efsanevi golü de kabul etmekle birlikte, yarı finaldeki genel performansın yeni bir çıtayı belirlediğini savundu.
Scaloni, “Mısır maçının şimdiye kadar sergilediğimiz en iyi performans olduğunu düşünmüştük, ancak bu maç onu aştı,” dedi. “Rakip kim olursa olsun, bu bir yarı final. Bunun daha önce hiç olup olmadığını bilmiyorum. Diego’nun ikinci golünün tarihe geçeceğini düşünüyorum, ancak bugünkü performansımız açısından inanılmazdı.
"Bu takım baskı altındayken en iyi performansını sergiliyor; bir zayıflık hissettiklerinde hemen üzerine gidiyorlar. Kaybetmiş olsak bile mutlu olurduk çünkü takım son ana kadar cesaretini gösterdi; yapmamız gerekeni yaptık."
- Getty Images
Finalde dikkatler İspanya’ya yöneliyor
Tarihi bir başarı olarak ikinci kez üst üste Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanma umuduyla Arjantin, şimdi Pazar günü New York New Jersey Stadyumu’nda İspanya ile oynayacağı final maçına hazırlanmaya odaklanmış durumda.
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