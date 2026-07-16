"Bu kibir değil" - Lionel Scaloni, Lionel Messi ve arkadaşlarının İngiltere'yi mağlup ederek Dünya Kupası finaline yükselmesini takiben "eşsiz" Arjantinli yıldızlarını övdü

Maçın ardından konuşan Scaloni, Arjantin’in performansını değerlendirdi ve takıma yönelik övgülerinin aşırı özgüvene işaret ettiği yönündeki iddiaları reddetti. Bunun yerine, zorluklarla karşılaştıklarında sergiledikleri zihniyete dikkat çekti. Arjantin teknik direktörü, takımındaki birlikteliği ve her oyuncunun gösterdiği özveriyi vurgularken duygulandı.

"Söz bulamıyorum. Ülkemiz ve halkımız için büyük bir sevinç. Geçen gün de söylemiştim, bu grup beni her zaman şaşırtmaya devam ediyor," dedi Scaloni, TyC Sports'un aktardığına göre.

"Sesim titriyor çünkü bu pek çok şeyi gösteriyor: takım ruhu, kardeşlik, asla pes etmeme, son ana kadar mücadele etme. Bundan sonra finali de kazanacağız, ama bu takımın daha ne yapması gerekiyor ki? Beni derinden etkiledi. Söyleyecek pek bir şeyim yok; hepsi onların sayesinde."

Scaloni sözlerine şöyle devam etti: "Kazanmaya çalışacağız, elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ama bundan sonra oyuncuların sergilediği şeyi insanlara anlatmak çok zor. Biz eşsiziz ve bu kibir değil. Bu insanlar bizi zafere taşıdı."