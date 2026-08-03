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“Bu kesinlikle doğru değil” - RB Leipzig yöneticisi, Yan Diomande'nin Real Madrid'e transferiyle ilgili “Here we go” iddialarına yanıt verdi
Leipzig patronundan 'here we go' iddialarına sert tepki
Diomande'yi transfer etme yarışı, Schafer'in Madrid ile bir transfer anlaşmasının zaten tamamlandığı yönündeki iddiaları kamuoyu önünde yalanlamasıyla dramatik bir döneme girdi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu son bir haftada yoğun spekülasyonların odağında yer aldı; birçok haberde Florentino Perez ve Madrid yönetiminin, büyük beğeni toplayan Fildişi Sahilli genç yıldızın transferi için yürütülen görüşmelerde sonunda ilerleme kaydettiği öne sürüldü.
Sky Germany'ye konuşan Leipzig yöneticisi, özellikle sosyal medya gazetecilerinin kullandığı kalıp ifadeleri anarak modern transfer haberciliğinin doğasını hedef aldı. Schafer, anlaşmaya dair kamuoyundaki algının Red Bull Arena'da kapalı kapılar ardındaki gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Schafer, “Birkaç gün önce bazı sözde transfer uzmanlarının anlaşmanın bittiğini yazdığı ya da buna 'işte bu' dediği açık. Bu kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Görüşmeler belirsizliğini koruyor
Transfer sürecinde, bir haftadan uzun süredir operasyonun üzerinde anlaşmaya varıldığında ısrar eden yüksek profilli gazeteci Fabrizio Romano ile doğrudan bir görüş ayrılığı yaşandı. Romano, anlaşmaya ünlü “here we go” onayını da verdi ve toplam paketin 132 milyon € değerinde olduğunu öne sürdü. Bu rakamın, 122 milyon € sabit bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı 10 milyon € ek değişkenden oluştuğu bildirildi.
Görüşmelerin ne kadar ilerlediğine dair net bir güncelleme sorulduğunda Schafer, idari sürecin bitiş çizgisinin henüz görünmediğini hızlıca vurguladı. İki Avrupa devinin arasında bir diyalog olabileceğini, ancak Alman tarafının transferi onaylamak için gereken nihai yeşil ışığı vermediğini belirtti. Genel müdür, “Henüz o aşamada değiliz” diye ekledi.
Diomande antrenmanda hâlâ yok
Geçen sezon Bundesliga'da 12 gol ve sekiz asistle çıkış yaptığı bir sezon geçiren genç forvet, Leipzig'in son dönemdeki faaliyetlerinde belirgin şekilde yer almadı. Hastalığını bildirerek SC Verl ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında forma giymedi ve belki de daha da önemlisi, A takım kadrosunun geri kalanıyla birlikte Avusturya'daki yoğun antrenman kampına gitmedi.
Kulüpler nihai bonservis bedeli ve ödeme yapısı konusunda pazarlıklarını sürdürürken, Diomande'nin kişisel şartlarda Madrid ile zaten sözlü anlaşmaya vardığı anlaşılıyor. Ancak ücret konusunda sonunda anlaşma sağlansa bile transfer, oyuncunun eski ve mevcut menajerleri arasındaki hukuki anlaşmazlık nedeniyle ilave komplikasyonlarla karşı karşıya.
- Getty Images Sport
Madrid'in yoğun yazı sürüyor
Diomande için Madrid'in yürüttüğü girişim, Perez'in liderliğinde önemli bir geçiş ve kadro yapılanması döneminde geliyor. Kulüp, Mourinho'nun seçeneklerini güçlendirmek için şimdiden birkaç yüksek profilli transferi kadrosuna katarak piyasada son derece aktif davrandı. Real Madrid, Portekizli oyun kurucu Bernardo Silva'yı La Liga'da yazın dördüncü transferi olarak başarıyla tescil etti. Silva, Manchester City'den bedelsiz transferle geldi ve Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ile Marc Cucurella'nın ardından takıma katıldı.
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