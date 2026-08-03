Diomande'yi transfer etme yarışı, Schafer'in Madrid ile bir transfer anlaşmasının zaten tamamlandığı yönündeki iddiaları kamuoyu önünde yalanlamasıyla dramatik bir döneme girdi. 19 yaşındaki kanat oyuncusu son bir haftada yoğun spekülasyonların odağında yer aldı; birçok haberde Florentino Perez ve Madrid yönetiminin, büyük beğeni toplayan Fildişi Sahilli genç yıldızın transferi için yürütülen görüşmelerde sonunda ilerleme kaydettiği öne sürüldü.

Sky Germany'ye konuşan Leipzig yöneticisi, özellikle sosyal medya gazetecilerinin kullandığı kalıp ifadeleri anarak modern transfer haberciliğinin doğasını hedef aldı. Schafer, anlaşmaya dair kamuoyundaki algının Red Bull Arena'da kapalı kapılar ardındaki gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Schafer, “Birkaç gün önce bazı sözde transfer uzmanlarının anlaşmanın bittiğini yazdığı ya da buna 'işte bu' dediği açık. Bu kesinlikle doğru değil” ifadelerini kullandı.