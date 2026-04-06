"Bu karma!" - Gianluigi Donnarumma, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki yenilgisi sırasında Man City'nin yıldız oyuncusunun sinsi numaralarını ifşa edince "sportmenlik dışı" davranışından dolayı sert eleştirilere maruz kaldı

Donnarumma'nın rakibi Nikola Vasilj, penaltı atışları öncesindeki olaylarla ilgili ayrıntıları paylaştı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunun davranışını sert bir şekilde eleştirdi.

"Donnarumma, İtalyan penaltı atıcıları hakkındaki bilgileri not ettiğim kağıdı yırtmaya çalıştı, ama neyse ki teknik ekipte bir kopyası vardı, her ihtimale karşı iyi hazırlanmıştık. Yedek kulübesinde ikinci bir kağıt olduğunu bilmiyordum, ama hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı açıktı," dedi Vasilj.

Vasilj, bu olaydan duyduğu hayal kırıklığını şöyle açıkladı: "Dürüst olmak gerekirse, başıma gelenlere inanamadım, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Donnarumma ile tartışmaya başladık, sonra hakeme gidip rakibimin sarı kart hak ettiğini ikna etmeye çalıştım, bana göre gerçekten sportmenlik dışı bir davranıştı. Ama sonunda… Fazla bir şey söylemek istemiyorum… Sonunda kazandık ve bazıları bunun karma olduğunu söylüyor. Ve muhtemelen evet, bu hikayede de benzer bir şey var."