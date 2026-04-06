"Bu karma!" - Gianluigi Donnarumma, İtalya'nın Dünya Kupası'ndaki yenilgisi sırasında Man City'nin yıldız oyuncusunun sinsi numaralarını ifşa edince "sportmenlik dışı" davranışından dolayı sert eleştirilere maruz kaldı
Donnarumma, hile yapmakla suçlandı
Donnarumma, 1-1 berabere biten play-off finalinin ardından gelen penaltı atışları öncesinde İtalya'nın rakiplerini rahatsız etmeye çalışmasıyla Bosna-Hersekli oyuncular ve taraftarlar nezdinde tartışmalı bir figür haline geldi. Bir ara, Manchester City kalecisi rakibin penaltı planlarının yazılı olduğu bir kağıdı almaya çalıştı, ancak hakem müdahale ederek iki kaleci arasındaki gerginliğin tırmanmasını engelledi. Ayrıca, psikolojik üstünlük sağlamak amacıyla ev sahibi takımın diğer oyuncularıyla da çatıştığı iddia edildi, ancak sonunda takımı penaltı atışlarında 3-1'lik utanç verici bir yenilgiye uğrayarak elendi ve Bosna-Hersek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Karma, Azzurri'ye darbe vurdu
Donnarumma'nın rakibi Nikola Vasilj, penaltı atışları öncesindeki olaylarla ilgili ayrıntıları paylaştı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunun davranışını sert bir şekilde eleştirdi.
"Donnarumma, İtalyan penaltı atıcıları hakkındaki bilgileri not ettiğim kağıdı yırtmaya çalıştı, ama neyse ki teknik ekipte bir kopyası vardı, her ihtimale karşı iyi hazırlanmıştık. Yedek kulübesinde ikinci bir kağıt olduğunu bilmiyordum, ama hiçbir şeyin şansa bırakılmadığı açıktı," dedi Vasilj.
Vasilj, bu olaydan duyduğu hayal kırıklığını şöyle açıkladı: "Dürüst olmak gerekirse, başıma gelenlere inanamadım, ilk kez böyle bir şey yaşıyorum. Donnarumma ile tartışmaya başladık, sonra hakeme gidip rakibimin sarı kart hak ettiğini ikna etmeye çalıştım, bana göre gerçekten sportmenlik dışı bir davranıştı. Ama sonunda… Fazla bir şey söylemek istemiyorum… Sonunda kazandık ve bazıları bunun karma olduğunu söylüyor. Ve muhtemelen evet, bu hikayede de benzer bir şey var."
Zenica'da genç bir kahraman ortaya çıkıyor
Donnarumma'nın davranışları mercek altına alınırken, Bosna'da yeni bir ulusal kahraman ortaya çıktı. 14 yaşındaki top toplayıcı Afan Cizmic, bu taktiksel mücadelede oynadığı rol sayesinde internette ün kazandı. Cizmic, Bosnalı penaltı atıcılarına ait verilerin yer aldığı Donnarumma'nın "kopya kağıdını", bir havlunun altına saklanmış olduğu kale çizgisi yakınlarından çalmayı başardı.
O zamandan beri genç, bu kağıtla birlikte fotoğraflandı ve Bosna'nın tarihi zaferinin sembolü haline geldi. Bu hareketin popülaritesi o kadar büyük ki, ülkede genç oyuncuyu resmi heyetin bir parçası olarak Dünya Kupası'na götürmek için bir hareket başlıyor.
Cizmic, Bosna-Hersek'in penaltı atıcılarının ayrıntılarını içeren bir kağıdın, İtalyan kalecinin kalesinin yanındaki havlunun yanında saklandığını gördüğünü ısrarla belirtiyor.
"Havlunun yanında bir şey olduğunu gördüm ve ne olduğunu hemen anladım. Onu aldım ve sakladım. Orada oyuncularımızla ilgili tüm bilgiler vardı ve o liste olmasaydı Donnarumma içgüdülerine güvenmek zorunda kalacaktı" dedi.
İtalya, bir başka felaketin ardından düşüncelere daldı
İtalya'nın üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılamaması üzerine, dikkatler milli takım yapısında kapsamlı bir reformun gerçekleştirilmesine yöneldi. Teknik direktör Gennaro Gattuso, İtalya Futbol Federasyonu başkanı gibi görevinden istifa etti.
Bu arada Bosna-Hersek, Kuzey Amerika'ya yapacağı seyahate hazırlanmaya başlayacak. Burada, ev sahibi ülkelerden Kanada, Katar ve İsviçre gibi takımlarla karşılaşacak.