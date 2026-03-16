Basında yer alan haberlere göre, Borussia 23 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro transfer ücreti alacak; buna ek olarak yaklaşık 3 milyon euro tutarında bonus ödemeleri de söz konusu. Reitz, Saksonya ekibiyle 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.
"Bu kararı vermek benim için hiç de kolay olmadı": RB Leipzig, Bundesliga'da galip geldi
"Rocco için alacağımız transfer ücreti, Borussia'nın kendi altyapısından yetişen bir oyuncu için bugüne kadar elde ettiği en yüksek rakam," dedi spor direktörü Rouven Schröder: "Anlaşmanın bu kadar erken aşamada sağlanması, planlamalarımızda bize çok yardımcı oluyor."
Reitz, bu sezon sakatlanan Tim Kleindienst'in yerine Borussia'nın kaptanlığını yapmıştı. Medyaya göre transfer ücreti 25 milyon euro olarak belirlenmişti, ancak RB bu tutarı ödemek istemedi.
Rocco Reitz, Gladbach'ın emektarlarından biridir
Reitz, doğduğundan beri Borussia'nın bir üyesidir ve F-Gençlik takımından itibaren kulübün tüm gençlik takımlarında forma giymiştir. 1995 yılında Gladbach ile DFB Kupası'nı kazanan Karlheinz Pflipsen'in kızıyla evlidir.
"Yazdan itibaren kariyerimde yeni bir sayfa açmaya karar verdim. Elbette, kulüpten ayrılma kararımın bazıları tarafından anlaşılmayabileceğini anlayabiliyorum. Bu kararı vermek benim için hiç de kolay olmadı," diyen Reitz, "Kalan her maçta, özellikle de bu hafta sonu oynanacak derbide, elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz verebilirim," diye ekledi.
Cumartesi günü (15.30/Sky) Borussia, rakibi 1. FC Köln'e konuk olacak; bu maç, Bundesliga tarihindeki 100. derbi olacak.
Rocco Reitz'in Borussia Mönchengladbach'taki sezonu rakamlarla:
Oyunlar 27 Oynama süresi 2231 Gol 0 Asist 2