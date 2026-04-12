"Bu karar doğruydu!" - Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Ballon d'Or yarışı kızışırken kupa kazanma umuduyla Tottenham'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'i övdü
Kane'in kupa hasreti
Kane, Spurs formasıyla toplamda 280 gol atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak Jimmy Greaves’i geride bıraktı. Dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak tanınmasına rağmen, İngiltere milli takım kaptanı, kuzey Londralı ekibin kupa hasretine son vermesine yardımcı olamadı. Sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kala, 2023'te Tottenham'dan ayrılıp Bayern'e transfer oldu, ancak 2025'e kadar kupa kazanamadı ve Bavyeralıları Bundesliga şampiyonluğuna geri taşıdı. Bayern, Almanya şampiyonluğunu korumak üzereyken ve Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alırken, Kane'in bir sonraki Ballon d'Or kazananı olabileceği konuşuluyor.
Fernandes, Kane'in 'doğru kararını' destekliyor
Sunday Times'a verdiği röportajda Fernandes, kupa sayısının bir oyuncunun kalitesini ölçen tek kriter olmaması gerektiğini belirtirken, Kane'in konfor alanından çıkmasını takdir ettiğini söyledi.
"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamış birçok Ballon d'Or kazananı gördük. Yine de kazandılar çünkü en iyilerdi," dedi Fernandes.
"Tabii ki, pek çok kupa kazanmadığım için bunu söylemek benim için daha kolay. Kupalar önemlidir. Ama aynı zamanda, tek başına oynamazsın. Bu tenis değil.
"Eğer [Tottenham'da] bir veya iki sezon daha kalsaydı, Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olacaktı. Peki, efsane olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu.
"Bayern'e gitmeye karar verdi ve bu karar iyi çünkü kupa kazanma şansının yüksek olduğunu biliyor. Ve şimdi Tottenham'da attığı kadar gol atan Harry Kane'den bahsediyoruz, ama şimdi kupa kazanacağı için Ballon d'Or'u kazanabilir."
Kane, zafere giden yolda rekorları alt üst ediyor
Kane, bu hafta başında Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlıktan dönüşünde gol atarak manşetlere taşındı. Bu golle Kane, sadece 41 maçta sezon gol sayısını 49'a çıkardı.
Bayern, Cumartesi günü St Pauli'yi 5-0 mağlup ederek, ligde oynanacak beş maç kala 105 golle tek bir Bundesliga sezonunda atılan en fazla gol rekorunu da kırdı.
Kane'in bundan sonraki adımları ne olacak?
Kane, St. Pauli deplasmanında yedek kulübesinde kaldı; forvet, Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanacak rövanş maçı öncesinde dinlendirildi. Bayern turu geçerse, yarı finalde Paris Saint-Germain ya da Liverpool ile karşılaşacak.