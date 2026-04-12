"Bu karar doğruydu!" - Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Ballon d'Or yarışı kızışırken kupa kazanma umuduyla Tottenham'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane'i övdü

Sunday Times'a verdiği röportajda Fernandes, kupa sayısının bir oyuncunun kalitesini ölçen tek kriter olmaması gerektiğini belirtirken, Kane'in konfor alanından çıkmasını takdir ettiğini söyledi.

"Şampiyonlar Ligi'ni kazanmamış birçok Ballon d'Or kazananı gördük. Yine de kazandılar çünkü en iyilerdi," dedi Fernandes.

"Tabii ki, pek çok kupa kazanmadığım için bunu söylemek benim için daha kolay. Kupalar önemlidir. Ama aynı zamanda, tek başına oynamazsın. Bu tenis değil.

"Eğer [Tottenham'da] bir veya iki sezon daha kalsaydı, Premier Lig'in gelmiş geçmiş en iyi golcüsü olacaktı. Peki, efsane olur muydu, olmaz mıydı? Olurdu.

"Bayern'e gitmeye karar verdi ve bu karar iyi çünkü kupa kazanma şansının yüksek olduğunu biliyor. Ve şimdi Tottenham'da attığı kadar gol atan Harry Kane'den bahsediyoruz, ama şimdi kupa kazanacağı için Ballon d'Or'u kazanabilir."