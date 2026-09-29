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'Bu kamp, bağları yeniden kurmakla ilgili olacak' - Emma Hayes, İspanya maçları öncesinde USWNT'nin 26 kişilik kadrosunu açıkladı
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Kadroya daha yakından bir bakış
ABD Kadın Milli Takımı, dört aydan uzun bir aranın ardından, 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmayı şimdiden garantilemiş İspanya karşısında yeniden sahaya çıkıyor. İspanya, İngiltere'yi 4-0 yenip İzlanda'yı 6-1 mağlup ederek yerini aldı; ABD ise henüz katılım hakkı kazanmadı.
Hayes, üst üste üç kadroda ilk kez milli takım daveti alan hiçbir oyuncuya yer vermemesinin ardından bu kez dört ismi kadroya çağırdı: Jordan Silkowitz, Evelyn Shores, Pietra Tordin ve Trinity Byars. Bu isimler, tecrübeli oyuncular Lindsey Heaps ve Rose Lavelle'e katılıyor.
Sanchez, North Carolina Courage formasıyla tarihi bir sezon geçiriyor ve 20 golle NWSL'de bir sezonda atılan gol rekorunu egale etti. 2023 Dünya Kupası'nda ABD kadrosunda yer alan oyuncunun 28 milli maçı ve üç uluslararası golü bulunuyor, ancak 30 Ekim 2024'ten bu yana milli takımda forma giymedi.
- Imagn
Kadro tam kadro
KALECİLER: Claudia Dickey (Seattle Reign FC; 11), Jordan Silkowitz (Bay FC; 0), Phallon Tullis-Joyce (Manchester United, ENG; 7)
SAVUNMACILAR: Tierna Davidson (Gotham FC; 70/3), Emily Fox (Arsenal FC, ENG; 78/1), Naomi Girma (Chelsea FC, ENG; 54/2), Avery Patterson (Houston Dash; 14/1), Lilly Reale (Boston Legacy FC; 9/0), Tara Rudd (Washington Spirit; 12/0), Gisele Thompson (Angel City FC; 11/0), Kennedy Wesley (San Diego Wave FC; 7/1)
ORTA SAHA OYUNCULARI: Sam Coffey (Manchester City FC, ENG; 46/5), Lindsey Heaps (Denver Summit FC; 178/40), Claire Hutton (Bay FC; 20/1), Rose Lavelle (Gotham FC; 122/29), Evelyn Shores (Angel City FC; 0/0), Mallory Swanson (Chicago Stars; 103/38), Lily Yohannes (OL Lyonnes, FRA; 20/1)
FORVETLER: Trinity Byars (San Diego Wave FC; 0/0), Michelle Cooper (Kansas City Current; 14/1), Trinity Rodman (Washington Spirit; 57/13), Emma Sears (Racing Louisville FC; 21/6), Ashley Sanchez (North Carolina Courage; 28/3), Pietra Tordin (Portland Thorns FC; 0/0), Alyssa Thompson (Chelsea FC, ENG; 32/4), Sophia Wilson (Portland Thorns FC; 63/25)
- Getty
"Bu kamp, bağları yeniden kurmakla ilgili olacak"
Dört ay uzun bir süre ve bazı USWNT oyuncuları için bu ara yıllara kadar uzadı. “Triple Espresso”yu ele alalım. Trinity Rodman, Sophia Wilson ve Mallory Swanson, lakaplarının ortaya çıktığı 2024 Olimpiyatları'ndan bu yana bir USWNT maçında aynı anda sahada yer almadı.
Rodman ile Wilson o tarihten beri birlikte oynadı, ancak Swanson hazirandaki Brezilya'da oynanan iki maçta da forma giymedi. ABD formasıyla son maçına Ekim 2024'te çıktı. Bu kadar uzun süre uzak kalmasına rağmen, 103 milli maç ve 38 golle kadrodaki en deneyimli oyunculardan biri.
Kampa girilirken bu bağlantıları yeniden kurmak Hayes'in aklındaki konular arasında yer alıyor.
Hayes, kadro açıklamasında, “Dünya şampiyonlarına karşı oynamayı büyük bir heyecanla bekliyor olsak da, aklım hep birlikte çıktığımız yolculuğa gidiyor” dedi. “Bu kamp, uzun bir aranın ardından bağları yeniden kurmak, bu döngüde bizimle olmayan birkaç oyuncuya bakmak ve dolu statlar önünde çıkarabildiğimiz en iyi performansları sergilemekle ilgili olacak. Elbette, çift yönlü odağımız Dünya Kupası eleme turnuvası için son hazırlıklarımız da olacak.”
- Getty
Sırada ne var?
USWNT, 10 Ekim'de önce NWSL ekibi Washington Spirit'in sahası olan Washington, D.C.'deki Audi Field'da İspanya'yı konuk edecek, ardından da İspanya ile ikinci kez karşılaşmak üzere Pennsylvania eyaletinin Chester kentine giderek Subaru Park'ta sahaya çıkacak.
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