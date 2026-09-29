"Bu kamp, bağları yeniden kurmakla ilgili olacak"

Dört ay uzun bir süre ve bazı USWNT oyuncuları için bu ara yıllara kadar uzadı. “Triple Espresso”yu ele alalım. Trinity Rodman, Sophia Wilson ve Mallory Swanson, lakaplarının ortaya çıktığı 2024 Olimpiyatları'ndan bu yana bir USWNT maçında aynı anda sahada yer almadı.

Rodman ile Wilson o tarihten beri birlikte oynadı, ancak Swanson hazirandaki Brezilya'da oynanan iki maçta da forma giymedi. ABD formasıyla son maçına Ekim 2024'te çıktı. Bu kadar uzun süre uzak kalmasına rağmen, 103 milli maç ve 38 golle kadrodaki en deneyimli oyunculardan biri.

Kampa girilirken bu bağlantıları yeniden kurmak Hayes'in aklındaki konular arasında yer alıyor.

Hayes, kadro açıklamasında, “Dünya şampiyonlarına karşı oynamayı büyük bir heyecanla bekliyor olsak da, aklım hep birlikte çıktığımız yolculuğa gidiyor” dedi. “Bu kamp, uzun bir aranın ardından bağları yeniden kurmak, bu döngüde bizimle olmayan birkaç oyuncuya bakmak ve dolu statlar önünde çıkarabildiğimiz en iyi performansları sergilemekle ilgili olacak. Elbette, çift yönlü odağımız Dünya Kupası eleme turnuvası için son hazırlıklarımız da olacak.”