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“Bu kalpten gelmeliydi” - Xabi Alonso, Real Madrid’deki “yaralarını” sarmak için neden Chelsea’yi seçtiğini açıkladı
Real Madrid “yaralarını” aşmak
Eski Bayer Leverkusen dahisi, Bernabeu'ya çok büyük bir itibarla geldi ancak Ocak ayında, ezeli rakibi Barcelona'ya karşı Supercopa de Espana finalinde alınan yenilginin ardından görevden alınmadan önce sadece yedi ay dayanabildi.
Chelsea'nin Avustralya'daki sezon öncesi turunun tanıtımında konuşan Alonso, kulübeye dönmeden önce bu başarısızlığı sindirmesi gerektiğini açık yüreklilikle anlattı. Gazetecilere, "Neyse ki kariyerimde çok fazla yara izi yok" dedi. "Yani, tamam, bir yara izi aldım ama bu iyileşir. Şimdi iyileşti ve Madrid'de başladığımda olduğu gibi bu sonraki adımdan keyif almak için çok motive ve kararlıyım."
- AFP
Bernabeu’daki zorluklardan ders çıkarıyor
İspanya'daki hayalindeki görevi ani şekilde sona ermiş olsa da, eski Liverpool ve Bayern Münih orta saha oyuncusu bu boşluğu taktiksel ve teknik direktörlük yaklaşımını değerlendirmek için kullandığında ısrar ediyor. 44 yaşındaki isim, Leverkusen'i tarihi yenilgisiz yerel dubleye taşıdıktan sonra Madrid'in başına geçmişti, ancak Bernabeu'daki ortamın çok daha patlamaya hazır olduğunu gördü.
Blues'un yeni patronu, öz değerlendirmesinin kapsamlı olduğunu ve teknik direktörlük tarzının her yönüne baktığını vurguladı. "Geriye dönüp baktığımda, olumlu şeyleri ve işe yaramayanları alıyorum" diye ekledi. "Beklediğim gibi gitmediği için kendime karşı çok eleştirel oldum, neleri daha iyi yapabileceğimi düşündüm."
Madrid'deki döneminin olumlu yanlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Birçok deneyim var, yapmak zorunda kaldığım adaptasyon, oyun anlamında işe yarayan bazı şeyler ve yaramayan bazı şeyler, oyuncu yönetimi açısından da öyle. Her şeyin bir karışımı.
Bernabeu'daki hayal kırıklığının sonunda onu daha iyi bir teknik direktör yapıp yapmadığı sorulduğunda, İspanyol isim bu deneyimin bakış açısını yalnızca daha da keskinleştirdiğini güçlü şekilde vurguladı. Alonso, "Çünkü olması gerektiği gibi olmayan şeylerin hayal kırıklığından ders çıkarıyorsunuz ve işlerin daha iyi olacağını düşünmeye çalışıyorsunuz" dedi.
Alonso neden Chelsea'yi seçti?
Alonso'nun göreve gelişi, 2025-26 sezonunda üç farklı teknik direktörle çalışan Chelsea için kritik bir döneme denk geliyor. Geçen sezonu 10. sırada tamamlamasının ardından Avrupa futbolunun dikkat dağıtıcı etkisi olmadan İspanyol teknik adam, tamamen yurt içindeki yeniden yükselişe odaklanmış durumda.
Stamford Bridge ekibine gelmesine yol açan düşünce sürecini anlatan Alonso, kalbini ve içgüdülerini işaret ederek, "Buradan da buradan da çok şey gelmeliydi" dedi. "Kulüp için de zamanlamanın iyi olduğunu gördüm, kendim için de zamanlama iyiydi, iyi bir fırsattı. Bu, son dönemde gerçekten çok iyi oynamış bir takım ve durum geçen sezonun sonunda göründüğü kadar kötü değildi. Gelişmek için büyük bir potansiyel var ve ne kadar süreceğini göreceğiz."
- Getty/GOAL
Batı Londra'da yeni bir başlangıç
Önündeki görev büyük önem taşıyor, ancak Alonso Premier League meydan okumasıyla canlanmış görünüyor. Chelsea'nin bu sezon Avrupa kupalarında yer almıyor oluşu, bu büyüklükte bir kulüp için nadir görülen bir durum, ancak teknik direktör bunu hafta içi maç fikstürünün yoğunluğu olmadan antrenman sahasında kendi felsefesini uygulamak için bir fırsat olarak görüyor.
Ufukta bir yerel derbi varken Alonso, İngiltere'deki ilk rekabetçi maç deneyimi için uzun süre beklemek zorunda kalmayacak. Chelsea, Premier League sezonuna 24 Ağustos'ta Batı Londra'daki rakibi Fulham deplasmanıyla başlayacak. Açılış maçında Alonso, Real Madrid'de onun yerini alan isimle karşı karşıya gelecek; Alvaro Arbeloa artık ev sahibi ekibi çalıştırıyor.
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