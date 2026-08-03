İspanya'daki hayalindeki görevi ani şekilde sona ermiş olsa da, eski Liverpool ve Bayern Münih orta saha oyuncusu bu boşluğu taktiksel ve teknik direktörlük yaklaşımını değerlendirmek için kullandığında ısrar ediyor. 44 yaşındaki isim, Leverkusen'i tarihi yenilgisiz yerel dubleye taşıdıktan sonra Madrid'in başına geçmişti, ancak Bernabeu'daki ortamın çok daha patlamaya hazır olduğunu gördü.

Blues'un yeni patronu, öz değerlendirmesinin kapsamlı olduğunu ve teknik direktörlük tarzının her yönüne baktığını vurguladı. "Geriye dönüp baktığımda, olumlu şeyleri ve işe yaramayanları alıyorum" diye ekledi. "Beklediğim gibi gitmediği için kendime karşı çok eleştirel oldum, neleri daha iyi yapabileceğimi düşündüm."

Madrid'deki döneminin olumlu yanlarıyla ilgili olarak ise şunları söyledi: "Birçok deneyim var, yapmak zorunda kaldığım adaptasyon, oyun anlamında işe yarayan bazı şeyler ve yaramayan bazı şeyler, oyuncu yönetimi açısından da öyle. Her şeyin bir karışımı.

Bernabeu'daki hayal kırıklığının sonunda onu daha iyi bir teknik direktör yapıp yapmadığı sorulduğunda, İspanyol isim bu deneyimin bakış açısını yalnızca daha da keskinleştirdiğini güçlü şekilde vurguladı. Alonso, "Çünkü olması gerektiği gibi olmayan şeylerin hayal kırıklığından ders çıkarıyorsunuz ve işlerin daha iyi olacağını düşünmeye çalışıyorsunuz" dedi.



