"Bu kadar gözü kör olmamalı": Julian Nagelsmann, Manuel Neuer'in DFB'ye dönüşünü açıklıyor ve şaşırtıcı bir "koşul"dan bahsediyor

"Manu'nun etrafında olan şey bende yok, Olli'de de o kadar yok. O'nun çok sayıda şampiyonluğu, bir havası ve çok büyük bir ismi var," dedi Nagelsmann. Bu karşılaştırmada, milli takım teknik direktörü Baumann ile yaptığı görüşmede, "Olli'nin kendini değersiz hissetmemesi için" kendini de "bu işin içine dahil etti".

Milli takım teknik direktörüne göre, beşinci Dünya Kupası'na katılacak olan Neuer'in bu özel etkisi, sakatlık nedeniyle oynayamadığı durumlarda bile takıma yardımcı olabilir. Bilindiği gibi, Neuer bu sezon boyunca kas sakatlıkları nedeniyle dört kez forma giyemedi. Cumartesi günü 1. FC Köln'e karşı 5-1 kazanılan maçta sol baldırında sorunlar nedeniyle oyundan çıkarıldı ve Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde de forma giyip giyemeyeceği belirsiz.

"Manu oynadığında takıma yardımcı olacaktır. Ancak son zamanlarda oynamadığı anlar da oldu. Bizde de böyle durumlar olabilir. Bu kadar körü körüne bakmamak gerekir. Bunu da hesaba katmak gerekir," dedi Nagelsmann. "Sonunda çok sayıda maç olursa, hepimiz son derece mutlu oluruz. Bir maç iptal olursa, ki bu olabilir - elbette bunu hesaba katmak gerekir - o zaman Olli ile, Dünya Kupası elemelerinde olduğu kadar iyi iş çıkaracak bir kalecimiz olacak."

Nagelsmann'a göre "dünya klasında bir 1B çözümü" olan Baumann için, o belirleyici telefon görüşmesi "bir darbe" olmuş, ama sadece bu da değil: "Bu konunun bir ivme kazandığı son dört hafta boyunca Olli zor bir dönem geçirdi." Yine de "takımı asla yüzüstü bırakmayacağına dair son derece kararlıydı."