Nagelsmann, "Bana göre asıl görev, Dünya Kupası kadrosuna ülkenin en iyi üç kalecisini seçmek" dedi. Ona göre bu isimler arasında, Dünya Kupası elemelerinde as kaleci olan Oliver Baumann ve Alexander Nübel'in yanı sıra, artık 40 yaşında olan FC Bayern kaptanı da yer alıyor.
"Bu kadar gözü kör olmamalı": Julian Nagelsmann, Manuel Neuer'in DFB'ye dönüşünü açıklıyor ve şaşırtıcı bir "koşul"dan bahsediyor
"Bu nedenle onunla iletişime geçip milli takımda tekrar oynamak isteyip istemediğini sormaya karar verdik," dedi Nagelsmann. Dolayısıyla geri dönüş için ilk adım, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklayan Neuer'den değil, milli takım teknik direktöründen geldi.
Bu konuyla ilgili ilk düşünceler, aslında Dünya Kupası'nda as kaleci olarak planlanan Marc-Andre ter Stegen'in FC Girona'ya dönüşünden kısa bir süre sonra tekrar sakatlanmasının ardından, yılın başında ortaya çıkmıştı. "Tam olarak hangi gün olduğunu not almadım ve kesin olarak söyleyemem," dedi Nagelsmann, ancak: "Mart ayında Olli'ye, Marc ter Stegen'in sakatlığının ardından Manuel ile bir görüşme yaptığımı ve Manu'nun son derece değerli bir oyuncu olduğu için ona bu konuları aktardığımı söylemiştik."
Neuer'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatması, Nagelsmann için "bir ön koşul"du
Neuer, sonraki haftalarda Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin Real Madrid'e karşı oynanan ilk maçında olduğu gibi zaman zaman olağanüstü performanslar sergiledi, ancak rövanş maçında olduğu gibi ciddi hatalar da yaptı.
Nagelsmann'a göre, sportif performansının yanı sıra, geri dönüş kararında başka bir soru da belirleyici bir rol oynadı: "Sözleşme durumu ne durumda? Oynamaya devam edecek mi? Bayern'de sözleşmesini uzatmaya nispeten geç karar verdi. Bu, onun geleceğinin ne olacağı konusunda netlik kazanmamız için bizim için bir ön koşuldur." Dünya Kupası'nın sezonun hemen ardından başlaması nedeniyle, bunun Nagelsmann için bir "ön koşul" olması oldukça şaşırtıcı.
Neuer, FC Bayern ile sözleşmesini ancak geçen Cuma 2027'ye kadar uzattı - ve böylece aslında 12 Mayıs'ta yapılması planlanan kadro açıklamasından sonra, Nagelsmann bunu önceden dokuz gün erteledi ve bu Perşembeye aldı. Buna göre, geri dönüşle ilgili nihai karar çok kısa bir süre önce verilmiş olmalı. Nagelsmann, bu kararı - sportif performans ve sözleşme uzatmasının yanı sıra - Neuer'in genel karizmasıyla da gerekçelendirdi.
Julian Nagelsmann, Manuel Neuer'in "karizmasından" övgüyle bahsediyor
"Manu'nun etrafında olan şey bende yok, Olli'de de o kadar yok. O'nun çok sayıda şampiyonluğu, bir havası ve çok büyük bir ismi var," dedi Nagelsmann. Bu karşılaştırmada, milli takım teknik direktörü Baumann ile yaptığı görüşmede, "Olli'nin kendini değersiz hissetmemesi için" kendini de "bu işin içine dahil etti".
Milli takım teknik direktörüne göre, beşinci Dünya Kupası'na katılacak olan Neuer'in bu özel etkisi, sakatlık nedeniyle oynayamadığı durumlarda bile takıma yardımcı olabilir. Bilindiği gibi, Neuer bu sezon boyunca kas sakatlıkları nedeniyle dört kez forma giyemedi. Cumartesi günü 1. FC Köln'e karşı 5-1 kazanılan maçta sol baldırında sorunlar nedeniyle oyundan çıkarıldı ve Cumartesi günü VfB Stuttgart ile oynanacak DFB Kupası finalinde de forma giyip giyemeyeceği belirsiz.
"Manu oynadığında takıma yardımcı olacaktır. Ancak son zamanlarda oynamadığı anlar da oldu. Bizde de böyle durumlar olabilir. Bu kadar körü körüne bakmamak gerekir. Bunu da hesaba katmak gerekir," dedi Nagelsmann. "Sonunda çok sayıda maç olursa, hepimiz son derece mutlu oluruz. Bir maç iptal olursa, ki bu olabilir - elbette bunu hesaba katmak gerekir - o zaman Olli ile, Dünya Kupası elemelerinde olduğu kadar iyi iş çıkaracak bir kalecimiz olacak."
Nagelsmann'a göre "dünya klasında bir 1B çözümü" olan Baumann için, o belirleyici telefon görüşmesi "bir darbe" olmuş, ama sadece bu da değil: "Bu konunun bir ivme kazandığı son dört hafta boyunca Olli zor bir dönem geçirdi." Yine de "takımı asla yüzüstü bırakmayacağına dair son derece kararlıydı."
Jonas Urbig, Dünya Kupası'na yedek kaleci olarak katılıyor
Neuer ve Baumann'ın ardından üçüncü sırada yer alan isim Nübel; ayrıca Jonas Urbig de "antrenman kalecisi" olarak Dünya Kupası'na katılacak. Nagelsmann, "Antrenmanlarda, her şeye kendini adayan, her zaman tam gaz çalışan dördüncü bir kaleciye sahip olmak istiyoruz" dedi. "Oyuncular her antrenmandan sonra 45 dakika daha şut atmak istiyorlar - bunu her zaman yapamazlar, ancak ara sıra yapabilirler. Bu durumda, yükü birkaç kişiye dağıtabilmek iyi oluyor."
22 yaşındaki FC Bayern yedek kalecisi "zeki bir genç ve takıma iyi bir enerji katıyor." Dünya Kupası'nda bir kaleci sakatlanırsa, Nagelsmann Urbig ile Almanya'dan uçakla gelmesi gerekmeyen, doğrudan sahada hazır bir alternatifine sahip olacak.