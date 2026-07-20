AFP
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"Bu kadar çocukça davranma" - Lionel Messi, İspanya'nın Arjantin'i mağlup ettiği Dünya Kupası finalinde Marc Cucurella'nın kırmızı kart görmesi için yaptığı "saçma" girişim nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı
Messi, Cucurella’nın cezalandırılması için çağrıda bulundu
MetLife Stadyumu’nda oynanan Dünya Kupası finali, bir dizi tartışmalı hakem kararı sonrasında gerginliğin tırmanmasıyla gölgelendi. Fernandez’in Pau Cubarsi’ye yaptığı pervasız müdahale nedeniyle ikinci sarı kart görmesi üzerine Arjantin 10 kişi kaldı.
Kısa bir süre sonra Cucurella, Messi ile hararetli bir tartışmaya girdi. Arjantin kaptanı, Real Madrid'li savunma oyuncusuna disiplin cezası verilmesini talep eder gibi görünerek hemen maç hakemlerine itirazda bulundu.
Turnuvanın 2026 Dünya Kupası kurallarına göre, oyuncular ağızlarını kasten gizleyerek rakiplerle iletişim kurdukları takdirde kırmızı kart da dahil olmak üzere ağır cezalarla karşı karşıya kalırlar. Bu kural, turnuvanın daha önceki aşamalarında Miguel Almiron’un oyundan atılmasına neden olmuştu; bu durum, Messi’nin Cucurella’ya da aynı cezanın uygulanmasını umduğu yönünde spekülasyonlara yol açtı.
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Dixon, Messi'nin davranışlarını kınadı
Olay, ITV’nin yardımcı yorumcusu ve eski Arsenal savunma oyuncusu Dixon’dan sert bir tepki gördü. Canlı yayın sırasında konuşan Dixon, Messi’nin itirazını eleştirdi ve onun gibi bir oyuncunun neden hakemi bu şekilde etkilemeye çalıştığını sorguladı.
"Böyle bir şey yüzünden sarı kartlar ve kırmızı kartlar alıp birinin oyundan atılmasını sağlamaya çalışıyorsan, maçtan kopmuşsundur," diyen Dixon, "Böyle bir şey için birinin oyundan atılmasını sağlamaya çalışmak için bu kadar çocukça davranmamalısın, bu çok saçma."
İspanya sonunda galip geldi
Tartışmalara rağmen, La Roja sonunda 1-0’lık dar bir galibiyetle futbolun en büyük ödülünü kazandı. Oyuna sonradan giren Ferran Torres, 106. dakikada uzatmalarda maçı kazandıran golü atarak İspanya’nın ikinci dünya şampiyonluğunu garantiledi.
Maçın bitiş düdüğünün ardından, Leandro Paredes'in Eric Garcia ve Gavi ile karıştığı kavga nedeniyle tartışmalar yeniden alevlendi ve Boca Juniors'un orta saha oyuncusu hakem tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı.
- Getty
İspanya için bundan sonra ne olacak?
Dünya şampiyonu olmalarına rağmen, Luis de la Fuente’nin takımı, gelecekteki uluslararası turnuvalarda da bu etkileyici formunu sürdürmeyi açıkça umuyor. Euro 2028 öncesinde, Hırvatistan, İngiltere ve Çekya ile birlikte C Grubu’nda yer aldıkları UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele edecekler.
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