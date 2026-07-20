"Bu kadar çocukça davranma" - Lionel Messi, İspanya'nın Arjantin'i mağlup ettiği Dünya Kupası finalinde Marc Cucurella'nın kırmızı kart görmesi için yaptığı "saçma" girişim nedeniyle sert eleştirilere maruz kaldı

Olay, ITV’nin yardımcı yorumcusu ve eski Arsenal savunma oyuncusu Dixon’dan sert bir tepki gördü. Canlı yayın sırasında konuşan Dixon, Messi’nin itirazını eleştirdi ve onun gibi bir oyuncunun neden hakemi bu şekilde etkilemeye çalıştığını sorguladı.

"Böyle bir şey yüzünden sarı kartlar ve kırmızı kartlar alıp birinin oyundan atılmasını sağlamaya çalışıyorsan, maçtan kopmuşsundur," diyen Dixon, "Böyle bir şey için birinin oyundan atılmasını sağlamaya çalışmak için bu kadar çocukça davranmamalısın, bu çok saçma."