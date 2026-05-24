"Bu kabul edilemez!" - Micky van de Ven, Tottenham'ın küme düşmekten kıl payı kurtulmasının ardından "utanç verici" sezonuna öfkesini dile getirdi
De Zerbi yönetiminde ligde kalma garantisi
Tottenham, Everton'a karşı aldığı hayati 1-0'lık galibiyetin ardından sezonun son gününde birinci ligde kalmayı garantiledi. Bu mucizevi kurtuluşun mimarı, batmakta olan bir geminin dümenine geçtikten sonra kulübü küme düşmekten kurtaran De Zerbi oldu. Spurs, sezonun ilk 31 maçında sadece yedi galibiyet alabilmişti. Ancak İtalyan teknik direktör, göreve geldikten sonraki ilk yedi maçında üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak takımın ligde kalmasını sağladı. BBC'nin Match of the Day programına konuşan, sakat kaptan Cristian Romero'nun yokluğunda takımın kaptanlığını yapan Van de Ven, durumla ilgili öfkesini gizlemedi.
Van de Ven'in acımasız dürüstlüğü
Van de Ven şunları söyledi: "Bu sezon oynadığımız son maçta küme düşme mücadelesi vermek kabul edilemez. Bu kulüpte inanılmaz oyuncular var. İşin son güne kalması utanç vericiydi, ama başardık ve önemli olan da bu."
"Dürüst olmak gerekirse, maçın bitiş düdüğü çaldığında çok duygulandım. Kişisel olarak da benim için zor bir sezon oldu. Neredeyse her maçta oynadım ve çok acı çektim. Çok mutluyum ve bunun bir daha olmasına izin vermemeliyiz."
Palhinha, gelecekte daha da gelişmeyi hedefliyor
Maçı kazandıran golün sahibi Joao Palhinha da çalkantılı bir sezonun ardından düşüncelerini paylaştı. Portekizli orta saha oyuncusu, ilk yarı bitmeden hemen önce direkten dönen topu ağlara göndermek için en hızlı tepkiyi veren isim oldu. Palhinha, De Zerbi’nin liderliğinde takım arkadaşlarının gösterdiği direnci vurguladı. Sky Sports’a konuşan oyuncu şöyle açıkladı: "Bu sezon pek çok şey yaşandı ama bugün neler yapabileceğimizi gösterdik. Böylesine kötü bir sezonun ardından, bir bütün olarak sahaya çıktık ve taraftarlarımızdan muhteşem bir destek gördük."
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
De Zerbi, sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek olan Van de Ven gibi kilit isimler etrafında takımını şekillendirmeyi umuyor. Takım olarak yaşanan zorluklara rağmen, savunma oyuncusu Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere tüm turnuvalarda 45 maça çıkarak bireysel olarak başarılı bir sezon geçirdi. 3.943 dakika sahada kalarak yedi gol ve bir asist kaydetti. Kulüp, kadroyu baştan aşağı yenilemeyi ve bu felaket sezonun bir daha tekrarlanmamasını sağlamayı hedefliyor.