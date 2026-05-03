"Bu kabul edilemez" - Lionel Messi, MLS Kupası şampiyonu takımın Orlando City'ye karşı üç gollük üstünlüğünü kaybedip mağlup olduğunu gördükten sonra Inter Miami takım arkadaşlarına sert bir mesaj gönderdi

Maçın bitiminde doğrudan tünele doğru yönelen Messi’nin hayal kırıklığı açıkça görülüyordu, ancak savunma oyuncusu Ian Fray daha sonra kaptanın maç sonrası konuşmasının ne kadar sert geçtiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Fray, soyunma odasındaki havayı ve liderlerinin verdiği kesin ültimatomu anlattı. Fray şöyle dedi: "Kaptanımız konuştu ve tabii ki bize bir sürü şey söyledi. Bizi bir sonraki maç için cesaretlendirdi ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Hepimiz ona katıldık, bu kabul edilemez ve kesinlikle bir daha olmayacak."



