Çeviri:
"Bu kabul edilemez" - Lionel Messi, MLS Kupası şampiyonu takımın Orlando City'ye karşı üç gollük üstünlüğünü kaybedip mağlup olduğunu gördükten sonra Inter Miami takım arkadaşlarına sert bir mesaj gönderdi
Florida Derby'deki felaket
Miami’nin yeni Nu Stadyumu’ndaki zorlukları Cumartesi günü bir kırılma noktasına ulaştı; takım, 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp Orlando’ya 4-3 yenildi. Messi’nin 33. dakikadaki golüyle maçın sonucu belli olmuş gibi görünürken, Martin Ojeda’nın attığı üç gol, konuk takımın şaşırtıcı bir geri dönüşünü tetikledi. 93. dakikada Tyrese Spicer’ın golüyle çöküş tamamlandı ve şampiyon takım, dört maçtır kendi sahasında galibiyet alamadı.
Kaptanın öfkesi
Maçın bitiminde doğrudan tünele doğru yönelen Messi’nin hayal kırıklığı açıkça görülüyordu, ancak savunma oyuncusu Ian Fray daha sonra kaptanın maç sonrası konuşmasının ne kadar sert geçtiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Fray, soyunma odasındaki havayı ve liderlerinin verdiği kesin ültimatomu anlattı. Fray şöyle dedi: "Kaptanımız konuştu ve tabii ki bize bir sürü şey söyledi. Bizi bir sonraki maç için cesaretlendirdi ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Hepimiz ona katıldık, bu kabul edilemez ve kesinlikle bir daha olmayacak."
Hesap verebilirlik dersleri
Bu mağlubiyet, Messi'nin bu sezon 10 maçta 8 gol atmasına rağmen yeni evinde zor günler geçiren Miami için önemli bir psikolojik darbe oldu. Takım arkadaşı Noah Allen, kaptanının düşüncelerine katılarak, takımın zihniyetinin maçın çok erken bir aşamasında değiştiğini kabul etti. Allen şunları ekledi: "Üçüncü golün ardından tüm takımın durumu yıkıcıydı, bu durumun değişmesi gerekiyor... Herkes çok kötü oynadı, bu yüzden bunu geride bırakıp yolumuza devam etmeliyiz."
Hayati önem taşıyan bir yol testi
Şu anda Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada sıkışıp kalan Miami, 9 Mayıs Cumartesi günü Toronto ile oynayacağı hayati deplasman maçı öncesinde yeniden toparlanmak zorunda. 12. haftadaki bu karşılaşma, takımın karakterini ve Messi'nin savunma disiplini konusundaki uyarısına kulak verme becerisini sınayacak önemli bir sınav niteliğinde. Kendi sahasında önemli puanlar kaybeden şampiyonlar, savunmadaki zayıflıklarını gidermek için artan bir baskı altında bulunuyor; aksi takdirde, play-off'larda avantajlı bir sıralama elde etme yarışında geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.