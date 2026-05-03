Goal.com
Canlı
Lionel Messi Inter Miami 2026Getty
Adhe Makayasa

Çeviri:

"Bu kabul edilemez" - Lionel Messi, MLS Kupası şampiyonu takımın Orlando City'ye karşı üç gollük üstünlüğünü kaybedip mağlup olduğunu gördükten sonra Inter Miami takım arkadaşlarına sert bir mesaj gönderdi

L. Messi
ABD 1
Inter Miami CF
Inter Miami CF - Orlando City
Orlando City

Lionel Messi, Inter Miami'nin son dönemdeki savunma çöküşüne sert eleştiriler yöneltti ve rakip Orlando City'ye karşı alınan 4-3'lük yenilgiyi "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Arjantinli süperstar, son MLS Kupası şampiyonu olan takımın yeni Nu Stadyumu'nda üç gollük üstünlüğünü boşa harcayıp bu sahadaki galibiyetsizlik serisini dört maça çıkarması üzerine öfkelendi.

  • Inter Miami CF v Orlando City SCGetty Images Sport

    Florida Derby'deki felaket

    Miami’nin yeni Nu Stadyumu’ndaki zorlukları Cumartesi günü bir kırılma noktasına ulaştı; takım, 3-0’lık üstünlüğünü koruyamayıp Orlando’ya 4-3 yenildi. Messi’nin 33. dakikadaki golüyle maçın sonucu belli olmuş gibi görünürken, Martin Ojeda’nın attığı üç gol, konuk takımın şaşırtıcı bir geri dönüşünü tetikledi. 93. dakikada Tyrese Spicer’ın golüyle çöküş tamamlandı ve şampiyon takım, dört maçtır kendi sahasında galibiyet alamadı.

    • Reklam

  • Kaptanın öfkesi

    Maçın bitiminde doğrudan tünele doğru yönelen Messi’nin hayal kırıklığı açıkça görülüyordu, ancak savunma oyuncusu Ian Fray daha sonra kaptanın maç sonrası konuşmasının ne kadar sert geçtiğini açıkladı. Basın mensuplarına konuşan Fray, soyunma odasındaki havayı ve liderlerinin verdiği kesin ültimatomu anlattı. Fray şöyle dedi: "Kaptanımız konuştu ve tabii ki bize bir sürü şey söyledi. Bizi bir sonraki maç için cesaretlendirdi ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Hepimiz ona katıldık, bu kabul edilemez ve kesinlikle bir daha olmayacak."


  • Hesap verebilirlik dersleri

    Bu mağlubiyet, Messi'nin bu sezon 10 maçta 8 gol atmasına rağmen yeni evinde zor günler geçiren Miami için önemli bir psikolojik darbe oldu. Takım arkadaşı Noah Allen, kaptanının düşüncelerine katılarak, takımın zihniyetinin maçın çok erken bir aşamasında değiştiğini kabul etti. Allen şunları ekledi: "Üçüncü golün ardından tüm takımın durumu yıkıcıydı, bu durumun değişmesi gerekiyor... Herkes çok kötü oynadı, bu yüzden bunu geride bırakıp yolumuza devam etmeliyiz."

  • FBL-MLS-INTER MIAMI-ORLANDO SCAFP

    Hayati önem taşıyan bir yol testi

    Şu anda Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada sıkışıp kalan Miami, 9 Mayıs Cumartesi günü Toronto ile oynayacağı hayati deplasman maçı öncesinde yeniden toparlanmak zorunda. 12. haftadaki bu karşılaşma, takımın karakterini ve Messi'nin savunma disiplini konusundaki uyarısına kulak verme becerisini sınayacak önemli bir sınav niteliğinde. Kendi sahasında önemli puanlar kaybeden şampiyonlar, savunmadaki zayıflıklarını gidermek için artan bir baskı altında bulunuyor; aksi takdirde, play-off'larda avantajlı bir sıralama elde etme yarışında geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

ABD 1
Toronto FC crest
Toronto FC
TFC
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
ABD 1
CF Montreal crest
CF Montreal
MTL
Orlando City crest
Orlando City
ORL