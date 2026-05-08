"Bu kabul edilemez!" Aurelien Tchouameni, Fede Valverde ile yaşadığı tartışmanın ardından Real Madrid taraftarlarından özür diledi

"Bu hafta antrenmanda yaşananlar kabul edilemez – bunu, ister futbolda ister okulda olsun, gençlere örnek olmamız gerektiği düşüncesiyle söylüyorum. Kim haklı kim haksız olursa olsun, bir anlaşmazlığı çözmek için her zaman en sağduyulu çözümü aramalıyız," diye yazdı Tchouameni paylaşımında.

Valverde, 26 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı tartışma sonucunda kafasında bir yara ile hastaneye kaldırıldı ve birkaç dikiş atılması gerekti. Real, Perşembe akşamı Uruguaylı oyuncuda kafa travması teşhisi konulduğunu duyurdu. Açıklamada, Valverde'nin "evde olduğu ve durumunun iyi olduğu" belirtildi. "Tıbbi protokollere göre, bu teşhis nedeniyle 10 ila 14 gün dinlenmesi gerekiyor" denildi. Böylece Valverde, Clasico'yu kesin olarak kaçıracak.

"Bu tür olaylar, her soyunma odasında yaşanabilse de, Real Madrid'e yakışmaz. Özellikle de Real Madrid, dünyanın en çok konuşulan kulübü olduğu için," diye devam etti Tchouameni. "Artık kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini veya kimin haklı kimin haksız olduğunu araştırmanın zamanı değil. Kulübün cezasını not ediyorum ve kabul ediyorum."