Antrenman kavgası, kafa travması, ağır ceza ve tüm bunların ortasında Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde. Real Madrid'de geçen günler oldukça çalkantılı geçti; Fransız oyuncu ise yaptığı bir paylaşımda davranışları için özür diledi.
"Bu kabul edilemez!" Aurelien Tchouameni, Fede Valverde ile yaşadığı tartışmanın ardından Real Madrid taraftarlarından özür diledi
"Bu hafta antrenmanda yaşananlar kabul edilemez – bunu, ister futbolda ister okulda olsun, gençlere örnek olmamız gerektiği düşüncesiyle söylüyorum. Kim haklı kim haksız olursa olsun, bir anlaşmazlığı çözmek için her zaman en sağduyulu çözümü aramalıyız," diye yazdı Tchouameni paylaşımında.
Valverde, 26 yaşındaki oyuncuyla yaşadığı tartışma sonucunda kafasında bir yara ile hastaneye kaldırıldı ve birkaç dikiş atılması gerekti. Real, Perşembe akşamı Uruguaylı oyuncuda kafa travması teşhisi konulduğunu duyurdu. Açıklamada, Valverde'nin "evde olduğu ve durumunun iyi olduğu" belirtildi. "Tıbbi protokollere göre, bu teşhis nedeniyle 10 ila 14 gün dinlenmesi gerekiyor" denildi. Böylece Valverde, Clasico'yu kesin olarak kaçıracak.
"Bu tür olaylar, her soyunma odasında yaşanabilse de, Real Madrid'e yakışmaz. Özellikle de Real Madrid, dünyanın en çok konuşulan kulübü olduğu için," diye devam etti Tchouameni. "Artık kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini veya kimin haklı kimin haksız olduğunu araştırmanın zamanı değil. Kulübün cezasını not ediyorum ve kabul ediyorum."
Tchouameni ve Valverde'ye dev para cezası kesildi
Real Madrid'in Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, hem Tchouameni hem de Valverde'ye kulüp içi bir soruşturmanın ardından 500.000'er avro para cezası verildiği bildirildi. Disiplin işlemleri bu şekilde sonuçlandırıldı.
Anlaşmazlığın nedeni, Valverde'nin antrenman başlangıcında Tchouameni'ye el sıkışmayı reddetmesi olduğu belirtiliyor. Rapora göre, Uruguaylı ve Fransız oyuncular arasındaki gerginlik antrenman sırasında tırmandı ve sonunda Valverde, soyunma odasında - kasıtsız olarak ve takım arkadaşının darbesiyle değil - bir çürük ve yara izi ile yaralandı. Birkaç takım üyesi olayı yatıştırmak için müdahale etmek zorunda kaldı. Marca'ya göre, soyunma odasında daha sonra bir kriz toplantısı yapıldı.
"Bana vurmadı!" Valverde, Tchouameni'yi savundu
Perşembe gecesi geç saatlerde Valverde, sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Dün bir antrenman sırasında bir takım arkadaşımla bir olay yaşandı. Bir takımda bu tür şeyler olabilir ve genellikle kamuoyuna yansımadan takım içinde çözülür. Belli ki bu hikayeyi hızla yaymaya çalışan biri var. Ve şampiyonluğun olmadığı bir sezonda her şey abartılıyor," diye yazdı.
"Bugün bir başka fikir ayrılığı yaşandı. Tartışma sırasında bir masaya çarptım ve bu yüzden alnımda küçük bir kesik oluştu, bu da rutin bir hastane ziyaretini gerektirdi. Takım arkadaşım hiçbir zaman bana vurmadı ve ben de ona vurmadım," diye açıkladı Uruguaylı oyuncu. "Üzgünüm. Gerçekten üzgünüm, çünkü Real'deki bu durum bana acı veriyor, şu anda yaşadığımız bu an bana acı veriyor," dedi Valverde.
"Hedeflerimizi her zaman her şeyin üstünde tutmalıyız!" Tchouameni mantıklı davranıyor
"Her şeyden önce kulüp adına verdiğimiz izlenimden dolayı özür dilemek istiyorum. Taraftarların, teknik ekibin, takım arkadaşlarımın, yönetimin – kısacası herkesin – bu sezonun gidişatından derin bir hayal kırıklığı duyduğunu biliyorum. Ancak hayal kırıklığı her şeyi mazur gösteremez," diye yazdı Tchouameni. "Bazen fikir ayrılıkları olsa da biz bir aileyiz, ancak hedeflerimizi her zaman her şeyin üstünde tutmalıyız. Takımdan özür diledim ve tüm Madridistalardan da özür dilemek istiyorum."