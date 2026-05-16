Getty Images Sport
Çeviri:
"Bu işin bedeli ağır oluyor" - Efsanevi teknik direktör, Hearts karşısında sansasyonel Premiership şampiyonluğunu garantilemek için emekliliğinden geri dönünce, Martin O'Neill Celtic'teki geleceğinden emin değil
Celtic, şampiyonluğu dramatik bir şekilde garantiledi
O'Neill'in emeklilikten yaptığı muhteşem dönüş, masalsı bir sonla taçlandırıldı. Gerilim dolu bir son hafta mücadelesinde O'Neill, Hearts'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi ve Celtic'i İskoç futbolunun zirvesine geri taşıdı. Taraftarlar hâlâ kupa töreninin coşkusunu yaşarken, O'Neill'in geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.
Kutlamalar sırasında sahada BBC Scotland'a konuşan 74 yaşındaki teknik adam, yüksek riskli son haftaların yarattığı baskı konusunda oldukça samimi davrandı. "Oldukça yaşlıyım, bu yüzden bu iş insanı çok yoruyor," diyen O'Neill, görevine devam edip etmeyeceği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Bu işin bedeli ağır oluyor," dedi.
- Getty Images Sport
Yönetim kurulundan sessizlik
Şampiyonluğun "sansasyonel" niteliğine rağmen O'Neill, sözleşme uzatması veya kalıcı olarak takımda kalması konusunda henüz resmi bir görüşme yapılmadığını açıkladı. Tecrübeli teknik direktör, bu konuları sezonun son düdüğü çalana kadar bekletmekten memnun görünüyor.
"Biri benimle konuştu mu? Hayır, ama bunu beklemiyordum," dedi. "Kupa finali sonrasında konuşmak için zaman olacak. Bakalım gelecek hafta neler getirecek."
O'Neill sözlerine şöyle devam etti: "Kendimi yenilenmiş hissediyorum. Ekim ayında Kings Road'da kahvemi yudumlarken emekliliğin tadını çıkarıyordum. Celtic Park'ta kupa kaldırdığım günlerin artık tamamen geride kaldığını düşünüyordum."
Ne muhteşem bir geri dönüş!
Teknik direktörlük koltuğundaki istikrarsızlık ve heyecan dolu dramlarla damgalanan bir sezonda, tecrübeli teknik direktör O’Neill adını bir kez daha Celtic tarihine kazıdı. 74 yaşındaki Kuzey İrlandalı teknik adam, bu sezon iki kez göreve çağrıldı ve sonunda Hoops’u 56. lig şampiyonluğuna taşıdı.
O'Neill'in beklenmedik geri dönüşü, Brendan Rodgers'ın ani istifasının ardından Ekim ayında başladı. Başlangıçta geçici olarak göreve gelen O'Neill, yönettiği sekiz maçın yedisini kazanarak hemen etki yarattı ve yönetim kurulu Wilfried Nancy'yi atamadan önce takımı istikrara kavuşturdu. Ancak Nancy'nin görevi kısa sürdü. Celtic'in şampiyonluk hedeflerini tehlikeye atan bir dizi kötü sonucun ardından kulüp, Fransız teknik adamla yollarını ayırdı ve bir kez daha Parkhead'i en iyi tanıyan adama yöneldi.
- Getty Images Sport
Bir kupa daha ufukta mı görünüyor?
Şu an için O'Neill'in tüm dikkati, bu Cumartesi günü Dunfermline Athletic ile oynanacak İskoçya Kupası finaline odaklanmış durumda; bu maçta prestijli bir iç saha çifte kupasını tamamlamak için altın bir fırsat yakaladı.
Cumartesi günkü zafer, O'Neill'in Celtic Park'taki efsanevi statüsünü daha da sağlamlaştırdı. Bu son şampiyonluk, kulüpte kazandığı dördüncü İskoçya Premiership kupası oldu ve halihazırda üç İskoçya Kupası ve bir İskoçya Lig Kupası şampiyonluğunu barındıran görkemli kupa dolabına eklendi.