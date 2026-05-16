"Bu işin bedeli ağır oluyor" - Efsanevi teknik direktör, Hearts karşısında sansasyonel Premiership şampiyonluğunu garantilemek için emekliliğinden geri dönünce, Martin O'Neill Celtic'teki geleceğinden emin değil

O'Neill'in emeklilikten yaptığı muhteşem dönüş, masalsı bir sonla taçlandırıldı. Gerilim dolu bir son hafta mücadelesinde O'Neill, Hearts'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluğu garantiledi ve Celtic'i İskoç futbolunun zirvesine geri taşıdı. Taraftarlar hâlâ kupa töreninin coşkusunu yaşarken, O'Neill'in geleceği konusunda belirsizlik devam ediyor.

Kutlamalar sırasında sahada BBC Scotland'a konuşan 74 yaşındaki teknik adam, yüksek riskli son haftaların yarattığı baskı konusunda oldukça samimi davrandı. "Oldukça yaşlıyım, bu yüzden bu iş insanı çok yoruyor," diyen O'Neill, görevine devam edip etmeyeceği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Bu işin bedeli ağır oluyor," dedi.