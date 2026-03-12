"Bu iş artık yıllardır sürüyor!" Oliver Kahn, Uli Hoeneß'in FC Bayern'e verdiği sözü sorguluyor

Sky'da eski milli kaleci, kulüp çevresinden gelen tekrarlanan açıklamalara atıfta bulundu. "Şöyle diyorlar: 'Doğru insanlar bulunursa, bir gün geri çekileceğiz.' Bu durum yıllardır sürüyor," dedi Kahn. Ve ekledi: "Görünüşe göre hala kimse bulunamadı."

Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, onlarca yıldır kulübü şekillendiriyor ve hala güçlü denetim kurulunun üyeleri. Aynı zamanda onursal başkan olan Hoeneß, kulübün organizasyonel olarak en iyi şekilde yapılandırıldığında tamamen çekilmek istediğini defalarca açıklamıştı. Hoeneß, kendisi ve Rummenigge'nin hala kulübe müdahale ettikleri yönündeki eleştirileri son olarak reddetti. "Bu hiç de doğru değil," dedi geçen sonbaharda Münih'te düzenlenen bir etkinlikte.

Kahn, FC Bayern'deki yapısal yeniden yapılanmanın yine de yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyor. Kulüp, Rouven Kasper'i yeni pazarlama direktörü olarak işe almış olsa da, genel olarak yeniden yapılanma "hala çok yavaş" ilerliyor.