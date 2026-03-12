Oliver Kahn, FC Bayern München'in güç yapısı hakkında açık sözlerle konuştu ve özellikle Uli Hoeneß'in rolünü eleştirdi. Alman rekor şampiyonu kulübün eski yönetim kurulu başkanı, yıllardır duyurulan Bayern'in uzun süredir görevde olan patronlarının yakında gerçekten emekliye ayrılacağından şüphe duyuyor.
"Bu iş artık yıllardır sürüyor!" Oliver Kahn, Uli Hoeneß'in FC Bayern'e verdiği sözü sorguluyor
Sky'da eski milli kaleci, kulüp çevresinden gelen tekrarlanan açıklamalara atıfta bulundu. "Şöyle diyorlar: 'Doğru insanlar bulunursa, bir gün geri çekileceğiz.' Bu durum yıllardır sürüyor," dedi Kahn. Ve ekledi: "Görünüşe göre hala kimse bulunamadı."
Hoeneß ve Karl-Heinz Rummenigge, onlarca yıldır kulübü şekillendiriyor ve hala güçlü denetim kurulunun üyeleri. Aynı zamanda onursal başkan olan Hoeneß, kulübün organizasyonel olarak en iyi şekilde yapılandırıldığında tamamen çekilmek istediğini defalarca açıklamıştı. Hoeneß, kendisi ve Rummenigge'nin hala kulübe müdahale ettikleri yönündeki eleştirileri son olarak reddetti. "Bu hiç de doğru değil," dedi geçen sonbaharda Münih'te düzenlenen bir etkinlikte.
Kahn, FC Bayern'deki yapısal yeniden yapılanmanın yine de yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu düşünüyor. Kulüp, Rouven Kasper'i yeni pazarlama direktörü olarak işe almış olsa da, genel olarak yeniden yapılanma "hala çok yavaş" ilerliyor.
Kahn, Atalanta Bergamo'yu 6-1 yendikten sonra Bayern'i övdü
56 yaşındaki Kahn, iç işleyişi kendi deneyimlerinden biliyor. Ocak 2020 ile Haziran 2021 arasında yönetim kurulunda yer aldı ve ardından yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlendi. Arka arkaya on birinci kez Almanya şampiyonluğunu kazanmasına rağmen, Münih ekibi Mayıs 2023'te Kahn ve spor direktörü Hasan Salihamidzic ile yollarını ayırdı.
Ancak eski dünya klasmanı kaleci, kulübün şu anda spor açısından güçlü olduğunu düşünüyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta Bergamo'ya karşı 6-1'lik net bir galibiyet elde ettikten sonra, kadronun kalitesini övdü: "Aslında istediğin oyuncuyu oynatabilirsin, kalite neredeyse hiç düşmez ya da hiç düşmez."
Kahn'a göre FC Bayern şu anda "neredeyse bir saat gibi" çalışıyor. Yine de temkinli davranıyor, çünkü çok fazla sorunsuz başarı riskler de barındırabilir.
