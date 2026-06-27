Bu inişli çıkışlı gidişatta bir sonraki dönüşün bir anlamı yok! Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus’u dinlememeli

Nagelsmann’ın Matthäus’un talebine uyup Kimmich’i orta sahaya kaydırması için prensipte geçerli nedenler var. Ancak mevcut durumda dezavantajlar ve belirsizlikler daha ağır basıyor. Aslında sorunlu alan sadece başka bir yere kaymış olur. Hem orta sahada hem de sağ bek pozisyonunda DFB takımında daha önce hiç denenmemiş dizilişler ortaya çıkar. Aynı zamanda Nagelsmann, bu hamleyle turnuva ve kadro oluşturma konusunda aylarca süren düşüncelerini bir anda çöpe atmış olur ve bu da çalışmalarını genel olarak çok kötü bir ışıkta gösterir.

Ekvador’a karşı alınan yenilginin hemen ardından, milli takım teknik direktörü Kimmich’in pozisyonunun değiştirilmesine yönelik olası düşünceleri reddetti, ancak söz seçiminde bir arka kapı açık bıraktı. “Felix ve Pavlo’dan vazgeçmek istemiyorum,” diye açıkladı ve biraz yumuşatarak “iyi iş çıkarıyorlar” diye ekledi. Ve şöyle devam etti: “Futbolda hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz, ancak şu anda bir değişiklik planlanmıyor.”

Tarih bize, Nagelsmann’ın bu tür sözlerine fazla önem vermememiz gerektiğini öğretiyor. Göreve geldiğinden beri milli takım teknik direktörü (sadece Kimmich konusunda değil) tutarsız bir çizgi izliyor. 2023 sonbaharında onu önce orta sahada oynattı, ardından ev sahipliği yapılan Avrupa Şampiyonası öncesinde sağ bek pozisyonuna geri çekti. Kimmich, sonraki aylarda da bu pozisyonda oynadı; ta ki Nagelsmann, Temmuz 2025’te tamamen beklenmedik bir şekilde “Şu anki duruma göre, o tekrar 6 numara pozisyonuna dönecek” diye açıklayana kadar. Bir değişiklik ancak sağ bek alternatifleri “her açıdan başarısız olursa” gerçekleşecekti.

Kimmich o zamanlar Nagelsmann’ın bu kararından “şaşırdığını” kendisi de itiraf etmişti, ancak orta sahaya dönüşünden memnun olduğunu belirtmişti: “Orada güçlü yanlarımı daha da iyi ortaya koyabileceğimi hissediyorum.” Dünya Kupası elemelerinin açılış maçında, felaket bir performans sergileyen sağ bek Nnamdi Collins’in de etkisiyle Slovakya’da 0-2’lik bir yenilgi yaşandı. Kimmich, Ekim ayındaki milli maçlar döneminde sağ bek pozisyonuna geri döndü.