"Bu inanılmaz!" Real Madrid'den Jude Bellingham'ı FC Bayern'de bu kadar etkileyen şey

Jude Bellingham ve Real Madrid için, FC Bayern ile oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçı bir "final" ve "ya hep ya hiç" maçı. İngiliz milli oyuncu, Çarşamba akşamı Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında böyle konuştu.
Real Madrid ve Bellingham için söz konusu olan, lig ve kupa açısından şu ana kadar felaketle sonuçlanan bir sezonu kurtarmaktan başka bir şey değil. FC Barcelona'nın 9 puan gerisinde ve sadece 7 maç kalmışken şampiyonluk treni neredeyse çoktan kalkmış durumda; kupada ise Albacete'ye karşı utanç verici bir şekilde ikinci turda elenildi. Bu, Xabi Alonso'nun Barca'ya karşı kaybedilen Supercopa finalinin hemen ardından görevinden ayrılmasının ardından Alvaro Arbeloa yönetimindeki ilk maçtı.
Bellingham'a göre, Münih'te "sezonun tüm kötü anlarını unutturmak" için son bir şans var. "Bu, kulüp ve tüm oyuncular için çok önemli. Sezon sonunda hala bir şeyler için mücadele etmek istiyoruz, hala Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyoruz ve hepimiz neyin ne olduğunu ve yarın neyin söz konusu olduğunu biliyoruz."
FC Bayern mi? Bellingham: "Bu delilik!"
Şu kesin: Madrid ekibi, FC Bayern ile oynayacağı rövanş maçına da geride bir skorla çıkacak. Bayern, Bernabeu'da 25 yıl sonra ilk kez bir maç kazandı ve 2-1 galip geldi. "Şampiyonlar Ligi'ndeki her yenilgi bir felaket gibi hissettiriyor" diyen Bellingham, ancak şimdi önemli olanın "her şeyi bu maça yatırmak" olduğunu belirtti. "Orada olmalıyız, kendimizi göstermeliyiz. Saklanamayız."
Kısa süre önce kas sakatlığından dönen ve henüz tam formuna kavuşmamış olan Bellingham'ın Allianz Arena'ya pek de iyi anıları yok. 22 yaşındaki oyuncu, BVB veya Real formasıyla oynadığı beş deplasman maçının hiçbirini kazanamadı; Dortmund ile aldığı tüm yenilgilerde en az üç gol yedi. "Dortmund ile buraya her geldiğimde kötü bir deneyim yaşadım" diye özetledi.
Son aylarda Münih'te kazanmak da daha kolay hale gelmedi. Bellingham da bunu vurguladı. "Oynadıkları yoğunluk, inanılmaz," diyerek Vincent Kompany yönetimindeki Münih'in güçlü futbolundan etkilendiğini gösterdi, ancak Harry Kane'in niteliklerini bir kez daha vurguladı.
"Harry inanılmaz bir oyuncu, ulaştığı formun ne kadar harika olduğunu görmek inanılmaz," diye milli takım kaptanına hayranlığını dile getirdi ve bu yıl da Kane ve Bayern'e şampiyonluk mücadelesinde boyun eğmek zorunda kalacak olan "Dortmund'daki kardeşlerini" üzüntüyle andı. Şimdi eski kulübünün başaramadığını başarmak ona düşüyor. "Bayern ve Harry'yi durdurmak istiyoruz!"
Real Madrid teknik direktörü Arbeloa için FC Bayern maçı, işini de tehlikeye atıyor
Teknik direktör Alvaro Arbeloa ise "tarih yazmaktan" bahsetti. "Hepimiz bu geri dönüşü başarabileceğimize inanıyoruz. Biz Real Madrid'iz. Harika oyuncularımız var, hepsi yüzde 100 formda. Bu armanın uğruna her şeyimizi vereceğimize söz verebilirim."
Real Madrid'de sadece kilit oyuncular Aurelien Tchouameni (sarı kart cezası) ve kaleci Thibaut Courtois (kas yırtılması) değil, savunma oyuncusu Raul Asencio (mide-bağırsak rahatsızlığı) da forma giyemeyecek. Buna ek olarak, son üç maçtır galibiyet alamayan Real Madrid'in devam eden form krizi de var. Bu nedenle de Arbeloa'nın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor.
Münih'te elenmek, ona işini mal olabilir. Bu nedenle de, bu önemli maç öncesinde belki de gereğinden fazla agresif bir tavır sergiledi: "Çok fazla şans yakaladık ve rakibe çok az fırsat verdik. Şimdi, orada kazanmak ve gerekirse ölmek için tam bir inançla Almanya'ya gidiyoruz."