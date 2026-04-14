"Bu inanılmaz!" Real Madrid'den Jude Bellingham'ı FC Bayern'de bu kadar etkileyen şey

Şu kesin: Madrid ekibi, FC Bayern ile oynayacağı rövanş maçına da geride bir skorla çıkacak. Bayern, Bernabeu'da 25 yıl sonra ilk kez bir maç kazandı ve 2-1 galip geldi. "Şampiyonlar Ligi'ndeki her yenilgi bir felaket gibi hissettiriyor" diyen Bellingham, ancak şimdi önemli olanın "her şeyi bu maça yatırmak" olduğunu belirtti. "Orada olmalıyız, kendimizi göstermeliyiz. Saklanamayız."

Kısa süre önce kas sakatlığından dönen ve henüz tam formuna kavuşmamış olan Bellingham'ın Allianz Arena'ya pek de iyi anıları yok. 22 yaşındaki oyuncu, BVB veya Real formasıyla oynadığı beş deplasman maçının hiçbirini kazanamadı; Dortmund ile aldığı tüm yenilgilerde en az üç gol yedi. "Dortmund ile buraya her geldiğimde kötü bir deneyim yaşadım" diye özetledi.

Son aylarda Münih'te kazanmak da daha kolay hale gelmedi. Bellingham da bunu vurguladı. "Oynadıkları yoğunluk, inanılmaz," diyerek Vincent Kompany yönetimindeki Münih'in güçlü futbolundan etkilendiğini gösterdi, ancak Harry Kane'in niteliklerini bir kez daha vurguladı.

"Harry inanılmaz bir oyuncu, ulaştığı formun ne kadar harika olduğunu görmek inanılmaz," diye milli takım kaptanına hayranlığını dile getirdi ve bu yıl da Kane ve Bayern'e şampiyonluk mücadelesinde boyun eğmek zorunda kalacak olan "Dortmund'daki kardeşlerini" üzüntüyle andı. Şimdi eski kulübünün başaramadığını başarmak ona düşüyor. "Bayern ve Harry'yi durdurmak istiyoruz!"