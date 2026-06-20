SEATTLE -- Zlatan böyle diyorsa, bu mutlaka doğru olmalı.

Şey, muhtemelen değil. Efsanevi forvetin kariyerini takip eden herkes, özellikle de kendinden bahsederken gerçeği biraz abartma eğiliminde olduğunu bilir. Ancak Cuma günü kendinden bahsetmiyordu; en son Dünya Kupası galibiyetini, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek elde eden ABD erkek milli takımından bahsediyordu.

Bu galibiyetle ABD Erkek Milli Takımı, 1930'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maç kazandı. Turnuvanın açılışında Paraguay'a karşı alınan 4-1'lik galibiyet moralleri yükseltmişse, Folarin Balogun'un hazırladığı bir kendi kalesine gol ve Alex Freeman'ın kafa vuruşuyla perçinlenen bu galibiyet, İsveç'in en efsanevi futbol yıldızı için bile moralleri zirveye çıkardı.

Soru basitti: Büyük Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanabileceğine inanıyor mu? Spor dünyasının en karmaşık figürlerinden birinden gelen cevap da basitti: “Evet.”









Elbette bu, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun bir buçuk yılı aşkın süredir yaratmaya çalıştığı şeydi. Hem takımında hem de takımı destekleyen taraftar kitlesinde bu inancı oluşturmak için çalışıyordu. Haftalardır ABD Milli Takımı oyuncuları inandıklarını söylüyorlardı; çünkü inanmıyorsan neden Dünya Kupası’nda oynayasın ki? Ancak Cuma günü, sanki yalnız değillermiş gibi hissettiler; sanki ülke de inanmaya başlamış gibiydi.

"Her maçta, her oynadığımızda kazanmak istiyoruz," dedi savunma oyuncusu Chris Richards. "Kupayı kazanmak istediğimizi söylemenin saçma olduğunu düşünmüyorum. Elbette o ana gelene kadar önümüzde daha çok maç var ve biz her maçı tek tek ele alıyoruz. Bu turnuvanın sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz."

Bu mümkün mü? Kimse tam olarak bilmiyor. Dünya Kupası uzun bir turnuva ve Cuma günkü galibiyete rağmen hâlâ yapılacak çok iş var. Avustralya karşısında alınan üç puan, takımı kesin olarak eleme turlarına taşıdı, ancak grubu birinci bitirmek için hâlâ yapılması gerekenler olabilir. Ondan sonra ise işler gerçekten zorlaşacak; Richards’ın bahsettiği kupa söz konusu olduğunda, dünyanın en iyileriyle karşı karşıya gelmeye başlayacaklar.

Dünya Kupası’nda hiçbir garanti yoktur ve ABD Milli Takımı’nın sonuna kadar gidebileceğine dair de bir garanti yoktur. Bunun bir de tersi var: Gidememeleri için de bir neden yok. Takımdaki oyuncular buna inanıyor ve takımı takip edenler de buna inanmaya başlıyor. Hatta Zlatan bile buna inanıyor ve bu inanç ne kadar güçlenirse, bu takımın kendi evinde düzenlediği Dünya Kupası’na iki büyük galibiyetle başladığı bu başarı trenine binecek yer o kadar artacaktır.

Orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, “Bu inancı bir süredir taşıyoruz,” dedi. “Sadece şu anda değil; bu inancımız hep vardı. Mauricio görevi devraldığından beri giderek büyüyen bir şey ve biz de bunu sürdürmeye çalışıyoruz.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bence şu anda insanlar bizim harika işler çıkaracağımızı söylemek istiyor, ama üç hafta önce herkes elimizde hiçbir şeyin olmadığını ve şansımızın olmadığını söylüyordu. Bizim için önemli olan, yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek."

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