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Folarin Balogun, USMNTGOAL
Ryan Tolmich

Çeviri:

"Bu inancımız vardı" - Folarin Balogun'un muhteşem performansı ve Alex Freeman'ın galibiyet golü, USMNT'yi Dünya Kupası eleme turlarına taşırken tarihi bir serüvene olan inanç da güçleniyor: Avustralya galibiyetinin kazananları ve kaybedenleri

Winners & losers
ABD
Avustralya
FEATURES
Analysis
ABD - Avustralya
Dünya Kupası
F. Balogun
A. Freeman

ABD Erkek Milli Takımı, bir başka etkileyici galibiyetin ardından Dünya Kupası eleme turlarına yükseldi; Folarin Balogun, Alex Freeman ve giderek artan bir inanç, güçlü bir başlangıcı daha büyük bir başarıya dönüştürdü.

SEATTLE -- Zlatan böyle diyorsa, bu mutlaka doğru olmalı.

Şey, muhtemelen değil. Efsanevi forvetin kariyerini takip eden herkes, özellikle de kendinden bahsederken gerçeği biraz abartma eğiliminde olduğunu bilir. Ancak Cuma günü kendinden bahsetmiyordu; en son Dünya Kupası galibiyetini, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek elde eden ABD erkek milli takımından bahsediyordu.

Bu galibiyetle ABD Erkek Milli Takımı, 1930'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki maç kazandı. Turnuvanın açılışında Paraguay'a karşı alınan 4-1'lik galibiyet moralleri yükseltmişse, Folarin Balogun'un hazırladığı bir kendi kalesine gol ve Alex Freeman'ın kafa vuruşuyla perçinlenen bu galibiyet, İsveç'in en efsanevi futbol yıldızı için bile moralleri zirveye çıkardı.

Soru basitti: Büyük Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı’nın Dünya Kupası’nı kazanabileceğine inanıyor mu? Spor dünyasının en karmaşık figürlerinden birinden gelen cevap da basitti: “Evet.”



Elbette bu, ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino’nun bir buçuk yılı aşkın süredir yaratmaya çalıştığı şeydi. Hem takımında hem de takımı destekleyen taraftar kitlesinde bu inancı oluşturmak için çalışıyordu. Haftalardır ABD Milli Takımı oyuncuları inandıklarını söylüyorlardı; çünkü inanmıyorsan neden Dünya Kupası’nda oynayasın ki? Ancak Cuma günü, sanki yalnız değillermiş gibi hissettiler; sanki ülke de inanmaya başlamış gibiydi.

"Her maçta, her oynadığımızda kazanmak istiyoruz," dedi savunma oyuncusu Chris Richards. "Kupayı kazanmak istediğimizi söylemenin saçma olduğunu düşünmüyorum. Elbette o ana gelene kadar önümüzde daha çok maç var ve biz her maçı tek tek ele alıyoruz. Bu turnuvanın sonunda kupayı kaldırmak istiyoruz."

Bu mümkün mü? Kimse tam olarak bilmiyor. Dünya Kupası uzun bir turnuva ve Cuma günkü galibiyete rağmen hâlâ yapılacak çok iş var. Avustralya karşısında alınan üç puan, takımı kesin olarak eleme turlarına taşıdı, ancak grubu birinci bitirmek için hâlâ yapılması gerekenler olabilir. Ondan sonra ise işler gerçekten zorlaşacak; Richards’ın bahsettiği kupa söz konusu olduğunda, dünyanın en iyileriyle karşı karşıya gelmeye başlayacaklar.

Dünya Kupası’nda hiçbir garanti yoktur ve ABD Milli Takımı’nın sonuna kadar gidebileceğine dair de bir garanti yoktur. Bunun bir de tersi var: Gidememeleri için de bir neden yok. Takımdaki oyuncular buna inanıyor ve takımı takip edenler de buna inanmaya başlıyor. Hatta Zlatan bile buna inanıyor ve bu inanç ne kadar güçlenirse, bu takımın kendi evinde düzenlediği Dünya Kupası’na iki büyük galibiyetle başladığı bu başarı trenine binecek yer o kadar artacaktır.

Orta saha oyuncusu Sebastian Berhalter, “Bu inancı bir süredir taşıyoruz,” dedi. “Sadece şu anda değil; bu inancımız hep vardı. Mauricio görevi devraldığından beri giderek büyüyen bir şey ve biz de bunu sürdürmeye çalışıyoruz.”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Bence şu anda insanlar bizim harika işler çıkaracağımızı söylemek istiyor, ama üç hafta önce herkes elimizde hiçbir şeyin olmadığını ve şansımızın olmadığını söylüyordu. Bizim için önemli olan, yaptığımız şeyi yapmaya devam etmek."

GOAL, Seattle maçının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor...

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Folarin Balogun

    Gerçek anlamda dünya klasında. Avustralya’nın kendi kalesine attığı golü hazırlayan Balogun’un bu hareket dizisini tanımlamanın en iyi yolu budur. Üst düzey hız, üst düzey top kontrolü ve nihayetinde, ABD’ye rakibini tedirgin etmek için ihtiyaç duyduğu üstünlüğü kazandıran, ceza sahasına gönderilen kusursuz pas.

    Balogun’un iyi yaptığı pek çok şey ve oyunundaki pek çok yön var ki, bunlar nihayetinde bu ABD Milli Takımı’nı dönüştürüyor. ABD'nin kontratakta coşmadığı, Balogun'un en iyi performansını sergilediği bu tür maçlarda bile, yine de maça etki etmenin pek çok yolunu buluyor. Koşuları akıllı, topu tutma becerisi faydalı ve genel olarak ceza sahasındaki oyunu gollere yol açıyor. Cuma günü de bu durum tekrar yaşandı; Balogun, biraz alışılmadık bir forvet partneri olan Ricardo Pepi ile birlikte Avustralya'ya başa çıkması zor anlar yaşattı.

    "Dürüst olmak gerekirse, [Pochettino] bize her zaman farklı hücum fikirleri sunmuştur, bu yüzden bugün Pepi ile oynamak benim için sürpriz olmadı," dedi Balogun. "Bu, CP’nin [Christian Pulisic] sakatlığı nedeniyle uygulanan bir B planı gibi değildi. Bana öyle gelmedi. Sadece maçı kazanmak için başka bir çözüm gibi geldi."

    Sonuçta, maçı kazandıran gol istatistiklerde onun adına yazılmadı, ancak ABD Milli Takımı’nın açılış golü tamamen Balogun’a aitti; Balogun, bu takımın Dünya Kupası’ndaki parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Cameron Burgess

    Geçen hafta Damian Bobadilla’ydı. Bu hafta ise Cameron Burgess. Bir maç daha, USMNT’nin gerginliğini hafifleten bir başka erken kendi kalesine gol. Bu gol tarihi bir öneme sahipti; zira USMNT, Dünya Kupası’nda arka arkaya iki maçta kendi kalesine atılan gollerden faydalanan ilk takım oldu.

    Bobadilla gibi, Burgess de o pozisyonun sonunda talihsiz olan kişiydi. Balogun, Avustralya'nın sağ kanadından savunmayı yarıp ceza sahası içinde boşluk bulduktan sonra içeriye doğru kesme yaptı. Ortası tehlikeliydi ve Burgess, topu Avustralya kalesinden uzaklaştıramadığı için bu tehlikenin mağduru oldu.

    Bu, ABD Milli Takımı için rüya gibi bir başlangıç, Avustralya için ise bir kabustu. Avustralya, maçın geri kalanında bir türlü toparlanamadı. Türkiye'nin aksine, ABD Milli Takımı kontratakta yakalanmadı; bunun en azından kısmen nedeni, erken bir üstünlük sağlamış olmalarıydı.

    Avustralya için talihsiz bir an ve Burgess için de zor bir andı.

  • ALEX FREEMAN USA Getty Images

    KAZANAN: Alex Freeman

    13 aydan daha kısa bir süre önce, Alex Freeman ilk ABD Milli Takımı maçına çıkmadan önce çok gergindi. Cuma günü ise Dünya Kupası’nda ABD adına gol attı. Her şey ne kadar çabuk değişiyor, değil mi?

    2025 Gold Cup öncesinde takıma katıldığından beri Freeman her maçta daha da iyiye gitti. Her şey Seattle'da doruğa ulaştı; Villarreal'in savunma oyuncusu, ABD Milli Takımı'nın ikinci golünü attı. Gol biraz karışık bir pozisyondan geldi ve uzun bir VAR incelemesi gerektirdi, ancak bu inceleme, ardından gelen coşkuyu daha da artırdı.

    Gol onaylandığında Freeman, kendi savunma bölgesine doğru koşarken yoluna çıkan herkesle sevinçlerini paylaştı.

    "Gol olup olmadığını görmek için çok endişeliydim," dedi Freeman. "Sonra gol olduğu an, sanırım arkama baktım ve takım arkadaşlarımın bana doğru koştuğunu gördüm, 'Aman Tanrım' dedim. Sonunda koşup onlarla kutlama yaptım ve sanırım o an beni çok duygulandırdı."

    Freeman için ne muhteşem bir andı ve USMNT için ne kadar da önemli bir oyuncu haline geldi; bir gecede değil, ama yine de oldukça hızlı bir şekilde. Ofansif bek olarak kadroya alınan 21 yaşındaki oyuncu, savunma canavarına dönüştü; o büyük golü atmadan önce bile Avustralya karşısında pek çok iyi iş çıkaran bir oyuncu oldu.

    "Onunla birlikte olmak çok keyifli, çok sevimli bir adam," dedi Pochettino, "ve bana göre, kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olma potansiyeline sahip."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MAĞLUP: Tony Popovic

    ABD Milli Takımı’nın ilk 11’i açıklandığında tüm gözler, tek bir önemli değişiklik üzerindeydi. Bu değişiklik, elbette baldır sakatlığı nedeniyle Ricardo Pepi ile yer değiştiren Christian Pulisic’ti.

    Avustralya'nın da kendi değişiklikleri vardı. Türkiye maçında gol atan iki oyuncu, Nestory Irakunda ve Connor Metcalfe, yedek kulübesinde yer aldı. Özellikle geriye dönüp bakıldığında, Popvic'in en güvenilir iki kontra atak oyuncusu olmadan maça başlaması şaşırtıcı bir tercihti.

    Bu karar elbette ters tepti. İlk yarı boyunca bu ikisi sahada olmadığı için ABD takımı tamamen rahat bir oyun sergiledi. İkinci yarıda ise bu oyuncuların sahaya çıkmasıyla, özellikle Irakunda, ABD milli takımının savunma hattını oldukça zorladı. Cuma gününden önce Eylül ayından beri kalesini gole kapatamayan bu savunma hattına karşı daha fazla süre verilseydi, durumun nasıl farklı olabileceğini merak etmek kolay.

    “Aynı 11’le devam etmek istemedik ve bugün bunun nedenini görebilirsiniz. Maçın ne kadar zorlu geçtiğine bakıldığında, muhtemelen daha fazla [değişiklik] yapmalıydım,” dedi. “Antrenmanlarda gördüklerimize, oyuncuların durumuna, maçtan fiziksel ve duygusal olarak nasıl toparlandıklarına göre karar veriyoruz. Kanat bölgelerinde biraz tazelik istedik ve bu da ikinci yarıda daha patlayıcı oyuncuları sahaya sürmemizi sağladı.”

    Görünüşe göre Popovic bu konuyu fazla düşünmüş ve Avustralya’nın bu maçtan bir şeyler elde etme şansını kısıtlamış olabilir.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    KAZANAN: Seattle

    ABD Erkek Milli Takımı’nın Paraguay’la oynadığı açılış maçındaki atmosferin önemi yadsınamaz. Peki ya Seattle? Seattle farklı bir havaya bürünmüştü ve bu his gün boyu devam etti.

    Sabahın erken saatlerinde taraftarlar sokaklara dökülmüştü; birçoğu farklı dönemlere ait ABD Milli Takımı formaları giyiyordu. Bazıları trompet, bazıları işaret fişeği, bazıları ise Bloody Mary kokteylleriyle donanmış olarak, maçın bitiş düdüğü çaldıktan çok sonraya kadar süren kutlamaları başlatmışlardı. Havada helikopterler uçuyordu, kalabalık muhteşem bir şekilde milli marşı söylüyordu ve nihayetinde inanılmaz bir sonuç elde edildi. Bu da yardımcı oldu.

    Maç bittikten sonra kalabalık çıkışlara doğru hiç kıpırdamadı. Bunun yerine şarkı söylediler. İlk olarak “Livin’ on a Prayer” söylendi, ardından “Country Roads” geldi. ABD Milli Takımı oyuncuları da onlarla birlikte şarkı söyledi ve Amerika’nın en büyük futbol şehirlerinden birindeki bu atmosferi doya doya yaşamak için stadyumun etrafında birkaç tur attı.

    Seattle bir süredir bu şöhrete sahipti ve Cuma günü bunu dünya sahnesinde sergileme fırsatı buldu. Bunu başardılar ve eşi benzeri olmayan bir atmosfer yarattılar.

    "Maçın sonunda stadyumda dolaşıyordum ve işte o anda bunu gerçekten takdir etmenin ne demek olduğunu anladım," dedi Tyler Adams. "Elbette sahaya çıkış, milli marş, uçak geçidi... Bunların hepsi gerçekten çok özeldi, ama maç öncesinde konsantre olmaya ve hazırlanmaya zaman ayırmaya çalışıyorsunuz. Oysa maçtan sonra, sadece stadyumda dolaşmak bile inanılmazdı. Kalabalığın içindeki aileme bakıyordum, şarkı söylüyorlardı. Herkes mutluydu."