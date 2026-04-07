Eski milli futbolcu, Blancos'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bir sonraki tura yükselme ihtimaline ilişkin şüphelerini, özellikle de Madrid ekibinin son yıllarda yaşadığı önemli oyuncu ayrılıklarıyla gerekçelendirdi.
Çeviri:
"Bu iki oyuncuyu artık kadrolarında yok": Real Madrid, FC Bayern Münih ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçta şansı yok mu?
"Real Madrid'de her zaman çok fazla koşmayan oyuncular olmuştur. Bayern Münih gibi üst düzey takımlar maçı kendi lehlerine çevirir," diye açıkladı Kramer, maçın başlangıcından önce Prime Video'da yorumcu olarak. "Ancak daha sonra (Toni) Kroos ve (Luka) Modric maçı tekrar kendi lehlerine çevirdiler. Ve birdenbire, devrilmesi imkansız gibi görünen bir maç devrildi."
Ancak Kroos ve Modric artık Kralların kadrosunda yer almıyor ve bu durum, Almanya'nın rekor şampiyonu için belirleyici bir avantaj. "Bu iki oyuncu artık yok ve bu yüzden Real Madrid'in bugün bir tür kısır döngüye gireceğine inanıyorum. Bayern dalga dalga oynayacak ve onlar da bundan kurtulamayacak."
Kramer'e göre Real, özellikle hücumda hala güçlü bir kadroya sahip olsa da, bu oyuncular tek başlarına bir maçı belirleyemez: "Bunu bir buçuk yıl önce de söylemiştim: Sahip oldukları tüm yıldızlarla Real Madrid artık büyük maçlar kazanamaz ve bu görüşümün arkasındayım."
Hummels, Thibaut Courtois'nın önemini vurguluyor
Uzman meslektaşı Mats Hummels bu sözlere "yüzde yüz" katılırken, başka bir oyuncuyu da öne çıkardı: "Son yıllarda belirleyici faktör, buradaki birçok maçı ve şampiyonluğu kazanan Thibaut Courtois'ydı. Bunun için yeterince takdir görmedi. Bence en az iki finali tek başına belirledi, üstelik önceki turlarda da."
Courtois hâlâ Real ile sözleşmesi devam ediyor, ancak kas yırtılması nedeniyle Bayern'e karşı oynanacak iki Şampiyonlar Ligi maçını kaçıracak. Onun yerine Blancos'un kalesinde yedek kaleci Andrij Lunin yer alacak, ancak Hummels onu Belçikalı'nın seviyesinde görmüyor: "Lunin kötü bir kaleci değil, ama o kaliteye sahip değil. Seni maçta tutan bir kaleci çok değerlidir."