Bir yandan, EFL (İngiliz Futbol Ligi) 20 Mayıs'taki temyiz duruşmasına ilişkin çok sayıda ayrıntı ve bilgiyi kamuoyuna açıkladı. Bu bilgiler, Eckert'in çalışanlarının rakiplerini sistematik ve gizli bir şekilde nasıl gözetlediğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda Southampton FC, teknik direktörünün kendi bakış açısıyla olayların seyrini, kendi sorumluluğunu ve profesyonel futboldaki genel uygulamaları ele aldığı ayrıntılı bir açıklama yayınladı.
"Bu iğrenç skandal yüzünden itibarını yitirdi!" FC Southampton'dan Tonda Eckert'i ilgilendiren Spygate skandalında akıl almaz gerçekler ortaya çıktı
Ama sırayla gidelim: Mayıs başında, FC Middlesbrough çalışanları antrenmanı gizlice videoya çeken genç bir adamı yakaladı. Bu kişi, Premier Lig’e yükselme mücadelesinde play-off rakibini casusluk yapmak üzere üst yönetimden talimat alan bir FC Southampton stajyeriydi.
Middlesbrough, İngiliz Futbol Ligi'ne (EFL) şikayette bulundu ve EFL, 13 Mayıs'ta bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, 19 Mayıs'ta Southampton'ın turnuvadan ihraç edilmesiyle sonuçlandı. Bir gün sonra yapılan temyiz duruşması, Eckert kulübünün itirazının reddedilmesiyle sona erdi.
Sohbet kayıtları ortaya çıktı: "Sen bir efsanesin! Menajer çok memnun"
33 yaşındaki teknik direktör ve ekibi, Oxford United ve yeni yükselmiş Ipswich Town'a karşı yürütülen başka casusluk faaliyetlerinde de suçlu bulundu.
Şimdi yayınlanan WhatsApp sohbet kayıtları, FC Southampton'da gizli rakip gözlem sisteminin ne kadar derinlemesine uygulandığını çok iyi gösteriyor.
Örneğin, Oxford'da casusluk yapma görevi verilen bir genç analist, meslektaşlarına "hayır deme" imkanı bulamadığını yazdı. "Stajyerdim ve bana söyleneni yaptım."
İstenen bilgileri sağladığında, genç adam amirinden şu cevabı aldı: "Sen bir efsanesin! Menajer çok heyecanlandı."
Ardından, Ipswich'te bir casusluk görevi yapması istendi. Stajyer bunun üzerine endişelerini dile getirdiğinde, kendisine şöyle denildi: "Patron, birinin oraya gitmesi konusunda ısrarcı!"
Eckert ekibinden başka bir çalışan, sonunda bu olayı istemeden ortaya çıkardı. Middlesbrough tesislerinde kimliği ortaya çıkan "casus", meslektaşlarına şöyle yazdı: "Başından beri bu konuda içimde bir rahatsızlık olduğunu ve bunun doğru olmadığını söyledim, ama kimse beni dinlemedi."
Gazete kovulmasını istiyor - Saints'in sahibi Eckert'e destek veriyor
Yeni ortaya çıkan bilgiler İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Daily Mail’den bir yorumcu şu başlığı attı: “Kandırılan Southampton, Spygate skandalındaki son yıkıcı ifşaatlar nedeniyle Tonda Eckert’i derhal kovmak zorunda – bu gururlu kulübün taraftarları bu iğrenç olay yüzünden çamurun içine çekiliyor ve artık ondan ayrılmanın zamanı geldi.”
FC Southampton'ın Sırp sahibi Dragan Solak ise farklı düşünüyor. İş adamı BBC'ye verdiği röportajda, "Bence ikinci bir şansı hak ediyor ve ben ona bu şansı verirdim" dedi.
Solak, bilinçli olarak koşullu kip kullandı, çünkü şu anda İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından Eckert aleyhine bir soruşturma yürütülüyor ve bu soruşturma, Bayern Münih, RB Leipzig ve 1. FC Köln'ün eski gençlik antrenörünün cezalandırılmasıyla sonuçlanabilir.
Eckert ise FC Southampton'ın Salı günü kanallarında yayınladığı sekiz dakikalık bir videoda özür diledi.
"Olan her şey için özür dilerim. Sorumluluğu üstleniyorum, çünkü baş antrenör olarak suç bende," dedi Eckert. "Altı ay boyunca (taraftarlarla, ed. not) bu ilişkiyi yeniden kurduktan sonra, sezonun şimdi sona ermesi ve bunu da bizi şu anda bulunduğumuzdan daha kötü bir duruma sokabilecek bir şekilde sona ermesi beni mahvetti. Ben genç bir teknik direktörüm, bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum."
Eckert'e net bir mesaj: "Bunu bir daha yaparsan, beni öldürürsün"
Eckert, mazeret aramadığını ancak EFL kurallarına aşina olmadığını açıkladı. Kendi deneyimlerine göre, antrenmanlarda rakipleri gözlemlemek yaygın bir uygulamaymış. Bu bağlamda, FC Bayern'de görev yaptığı dönemde bu konuyu gündeme getiren Pep Guardiola'ya atıfta bulundu.
Kulüp sahibi Solak, "süper yetenekli" bulduğu teknik direktörünün açıkça arkasını kesti. Ancak 61 yaşındaki milyarder, Eckert'e bir uyarıda da bulundu: "Ona şöyle dedim: 'Neredeyse kalbimi kırıyordun. Bunu bir daha yaparsan beni öldürürsün. Temmuz ayında seni tekrar gördüğümde EFL kurallarını ezbere bilmiyorsan, artık benim için çalışamazsın. Çünkü başka bir hatayı göze alamayız.'"
Kulağa neredeyse şakacıca gelen bu sözlerin, elbette son derece somut bir ekonomik arka planı var. İngiltere'nin elit ligine yükselmeyi başaramayan FC Southampton, yaklaşık 230 milyon avroluk televizyon gelirinden mahrum kaldı.
Casusluk skandalı patlak verene kadar Saints'in sezonu bir futbol masalına benziyordu. Arka arkaya yedi maç kazanamayan Eckert'in takımı, Ocak ortasında ligde 15. sıradaydı. Gözler yukarıdan çok aşağıya doğru bakıyordu. Bunu, ligde 14 galibiyet ve 5 beraberlikten oluşan inanılmaz bir galibiyet serisi ve daha sonra İngiltere şampiyonu olacak FC Arsenal'i yenerek FA Cup yarı finaline yükselme izledi.
Beşinci sırada yer alan Southampton, yükselme play-off'larına katıldı ve Middlesbrough'da oynanan ilk maçta 0-0 berabere kalıp, rövanş maçında uzatmalarda 2-1 galip gelerek Wembley'de Hull City ile oynayacağı büyük finale yükseldi. Ancak sonra her şey ortaya çıktı.
Tonda Eckert'in antrenörlük kariyerine genel bakış
Ekip
Zaman
Görev
FC Southampton
2025'ten günümüze
Geçici baş antrenör/menajer
FC Southampton U21
2025 (Temmuz - Kasım)
Baş antrenör
FC Genoa
2022 - 2025
Yardımcı antrenör
FC Barnsley
2020 - 2022
Yardımcı antrenör
FC Bayern U17
2019 - 2020
Yardımcı antrenör
RB Leipzig U19
2017 - 2019
Yardımcı antrenör
RB Salzburg U18
2016 - 2017
Yardımcı antrenör
1. FC Köln U17
2013 - 2016
Yardımcı antrenör