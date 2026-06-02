Yeni ortaya çıkan bilgiler İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Daily Mail’den bir yorumcu şu başlığı attı: “Kandırılan Southampton, Spygate skandalındaki son yıkıcı ifşaatlar nedeniyle Tonda Eckert’i derhal kovmak zorunda – bu gururlu kulübün taraftarları bu iğrenç olay yüzünden çamurun içine çekiliyor ve artık ondan ayrılmanın zamanı geldi.”

FC Southampton'ın Sırp sahibi Dragan Solak ise farklı düşünüyor. İş adamı BBC'ye verdiği röportajda, "Bence ikinci bir şansı hak ediyor ve ben ona bu şansı verirdim" dedi.

Solak, bilinçli olarak koşullu kip kullandı, çünkü şu anda İngiltere Futbol Federasyonu (FA) tarafından Eckert aleyhine bir soruşturma yürütülüyor ve bu soruşturma, Bayern Münih, RB Leipzig ve 1. FC Köln'ün eski gençlik antrenörünün cezalandırılmasıyla sonuçlanabilir.

Eckert ise FC Southampton'ın Salı günü kanallarında yayınladığı sekiz dakikalık bir videoda özür diledi.

"Olan her şey için özür dilerim. Sorumluluğu üstleniyorum, çünkü baş antrenör olarak suç bende," dedi Eckert. "Altı ay boyunca (taraftarlarla, ed. not) bu ilişkiyi yeniden kurduktan sonra, sezonun şimdi sona ermesi ve bunu da bizi şu anda bulunduğumuzdan daha kötü bir duruma sokabilecek bir şekilde sona ermesi beni mahvetti. Ben genç bir teknik direktörüm, bir hata yaptım ve tüm sorumluluğu üstleniyorum."