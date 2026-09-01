Messi, milli takımdan emekli olduğunu resmen açıkladı. Efsanevi 39 yaşındaki forvet, kararını pazartesi günü Instagram'da yaptığı bir paylaşımla doğruladı ve haberi duyurmak için İspanyolca el yazısıyla yazılmış bir not defteri sayfasının görselini paylaştı. Bu açıklama, yirmi yıla yayılan muazzam bir milli takım kariyerinin ardından geldi.

Son olarak Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline kaptan olarak taşıdı, ancak takımı burada sonunda İspanya'ya mağlup oldu. Onun ayrılığı, milli takım için tarihi bir dönemin kesin olarak sona erdiğine işaret ediyor. Messi, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve en çok milli maça çıkan ismi olarak sahneden çekiliyor; geride aşılması son derece güç bir miras bırakıyor.