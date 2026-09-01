AFP
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'Bu hikâyeyi hak ettin' - Antonela Roccuzzo, Arjantin'in ikonu Lionel Messi uluslararası futboldan emekliliğini açıkladıktan sonra duygusal bir saygı duruşunda bulundu
Arjantin için bir dönemin sonu
Messi, milli takımdan emekli olduğunu resmen açıkladı. Efsanevi 39 yaşındaki forvet, kararını pazartesi günü Instagram'da yaptığı bir paylaşımla doğruladı ve haberi duyurmak için İspanyolca el yazısıyla yazılmış bir not defteri sayfasının görselini paylaştı. Bu açıklama, yirmi yıla yayılan muazzam bir milli takım kariyerinin ardından geldi.
Son olarak Arjantin'i 2026 Dünya Kupası finaline kaptan olarak taşıdı, ancak takımı burada sonunda İspanya'ya mağlup oldu. Onun ayrılığı, milli takım için tarihi bir dönemin kesin olarak sona erdiğine işaret ediyor. Messi, ülkesinin tüm zamanların en golcü oyuncusu ve en çok milli maça çıkan ismi olarak sahneden çekiliyor; geride aşılması son derece güç bir miras bırakıyor.
- Getty
Antonela'dan duygusal veda
Açıklamasının ardından Messi'nin eşi Roccuzzo, kocasına övgü dolu bir tribute paylaştı. Instagram'da, yıllar içindeki inanılmaz azmini yansıtan ve İspanyolca kaleme alınmış duygusal bir mesaj yayımladı.
"İşler yolunda gitmediğinde bile devam ettiğini ve her zaman yeniden denediğini gördüm" diye yazdı. "Ve bunca yılın ardından, hayallerini gerçekleştirdiğine ve hayatımızın en mutlu günlerinden bazılarını yaşadığına tanıklık edecek kadar ben de şanslıydım. Bu hikâyeyi ve çok daha fazlasını hak ettin. Seni sonsuz seviyoruz."
Rekor kıran bir uluslararası kariyer
Messi, ülkesi adına neredeyse tüm önemli rekorları elinde tutarak uluslararası sahneden ayrılıyor. Efsanevi hücum oyuncusu, 207 maçta attığı tam 125 golle Güney Amerika futbol tarihinde en çok gol atan oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı. Onun azmi, sonunda en büyük sahnelerde inanılmaz başarılar getirdi.
Altı Dünya Kupası'nda forma giydi ve 2022'de Katar'da Arjantin'i unutulmaz şekilde zafere taşıyarak ülkenin üçüncü dünya şampiyonluğunu, 36 yıl sonraki ilk zaferini kazandırdı. Kıtasal turnuvalarda da aynı derecede etkiliydi. Messi, 2021 Copa America'yı kazanarak Arjantin'in 28 yıllık kupa hasretine son vermede kilit rol oynadı, ardından 2024'te bu prestijli kupayı bir kez daha kaldırdı.
- Getty Images Sport
Son bölümün kapanışı
Messi'nin milli takım kariyerine nokta koyduğu ilk sefer bu değil. Daha önce, Arjantin kaptanı olarak üst üste final yenilgileri yaşamasının ardından 2016'da emekli olduğunu açıklamış, büyük bir kupa kazanamamasıyla hafızalara kazınmıştı. Ancak kısa süre sonra bu kararından döndü ve bu da en büyük zaferlerinin yolunu açtı.
Milli takıma geri dönmesi, ülkesini o iki Copa America zaferine ve 2022 Dünya Kupası'ndaki en büyük ödüle taşımasına olanak sağladı. Şimdi ise 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçının ardından milli takım yolculuğu gerçekten sona erdi. Dünyanın dört bir yanındaki taraftarlar, o meşhur mavi-beyaz formayı giyerken bıraktığı muazzam etkiyi sonsuza dek hatırlayacak.
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