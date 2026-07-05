Bu hiç beklenmedik bir gelişme! Köln’ün yıldızı Said El Mala’da görünüşe göre büyük bir sürpriz yaşanacak

Express gazetesinin haberine göre, Köln’ün spor direktörü Thomas Kessler’in başını çektiği yönetim kadrosunda El Mala’nın davranışı “şaşkınlık” yaratmış. Ne de olsa kulüp, zaman zaman bu cömert ve kulüp için çok önemli gelir kaynaklarına şimdiden alışmış durumdaydı.

Brentford'un yanı sıra, başta Brighton & Hove Albion, Liverpool FC ve Newcastle United olmak üzere diğer İngiliz kulüplerinin de El Mala'ya karşı ısrarlı bir ilgi gösterdiği söyleniyordu. Ancak Bild gazetesi, Brentford'dan gelen tekliften bu yana Köln'e yeni bir somut teklifin ulaşmadığını yazıyor. Ayrıca El Mala’nın da transfer isteğini yeniden iletmek için kulüp yöneticileriyle görüşmeye gitmediği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda bir transfer gündemde değil – tabii Liverpool gibi büyük bir kulüp tekrar uygun bir teklif sunmazsa. El Mala’nın Köln’deki sözleşmesi 2030 yılına kadar uzun vadeli olarak devam ediyor.

Önümüzdeki haftalarda üst düzey bir kulüp kapıyı çalmazsa, El Mala’nın geleceği en azından kısa vadede Köln’de kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon, bu Ren bölgesi kulübünde Bundesliga’da büyük bir çıkış yakalamıştı. Eski teknik direktör Lukas Kwasniok döneminde sık sık yedek olarak sahaya çıkan oyuncu, onun halefi Rene Wagner yönetiminde ise düzenli olarak ilk 11’de yer aldı. El Mala, 2025/26 sezonunda toplam 36 maçta 13 gol ve 5 asist kaydetti; özellikle sezonun son aşamalarında bu hücum oyuncusu, Köln’ün ligde kalmasında önemli bir rol oynadı.

Paraguay’a karşı oynanan 16’da 1 maçında elendikten sonra istifa eden eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yine de El Mala’yı dışarıda bıraktı ve sakatlanan Lennart Karl’ın yerine Köln’lü oyuncu yerine RB Leipzig’den Assan Ouedraogo’yu kadroya dahil etti. Kısa bir süre önce El Mala, TikTok'ta paylaştığı bir gönderiyle gündeme geldi; gönderide DFB forması giydiği fotoğrafların altına ilk olarak "Buna değer miydi?" yazmıştı. Birçok kişi bunun Nagelsmann'a yönelik gizli bir mesaj olduğunu düşündükten sonra, U21 milli takım oyuncusu bu yazıyı sildi.

Nagelsmann, El Mala’yı Kasım 2025’te ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırmış ve Lüksemburg’a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında (2-0) FC Köln yıldızı kadroda yer almış, ancak sahaya çıkmamıştı. Ardından Nagelsmann, önceden yapılan bir anlaşma uyarınca El Mala’yı U21 takımına gönderdi.

Bu nedenle El Mala hâlâ ilk A milli takım maçını bekliyor; bu maçı muhtemelen Jürgen Klopp yönetiminde oynayacak. Bilindiği üzere DFB, 59 yaşındaki Klopp’u Nagelsmann’ın halefi olarak atamayı planlıyor.