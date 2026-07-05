Özellikle Premier Lig’den gelen çok sayıda sözde talip olduğu göz önüne alındığında, son zamanlarda pek çok işaret El Mala’nın yaz transferi yapacağına işaret ediyordu; ancak Bild gazetesi şimdi şöyle bildiriyor: Bu süper dripli oyuncu artık FC’de kalmayı hedefliyor.
Çeviri:
Bu hiç beklenmedik bir gelişme! Köln’ün yıldızı Said El Mala’da görünüşe göre büyük bir sürpriz yaşanacak
Buna göre El Mala, gelecek planlarını yeniden gözden geçirmiş ve şu anda Köln formasıyla Bundesliga’da bir sezon daha oynayacağını öngörüyor. FC Köln de bu arada 2026/27 sezonu için planlarını tamamen El Mala’yı da dahil ederek yapıyor ve 19 yaşındaki oyuncuyu satmaktan vazgeçti.
Aslında birkaç hafta öncesine kadar El Mala’nın, geçen Bundesliga sezonunda ligi 14. sırada bitiren takımı bu yaz terk edeceği düşünülüyordu. Haziran başında, Premier League’deki FC Brentford’a transferi görünüşe göre çok yakındı. Bild gazetesi o dönemde Köln ile İngiliz kulüp arasında bir anlaşma sağlandığını ve 50 milyon avroluk bir transfer ücreti ödeneceğini bildirmişti. El Mala için dört yıllık bir sözleşme ve yıllık dört milyon avroluk maaşın da kararlaştırıldığı iddia ediliyordu.
Ancak transfer sonunda gerçekleşmedi; El Mala’nın annesi son anda transferi bozdu. Bunun üzerine, El Mala tarafının daha büyük bir kulüpten, hatta en iyi ihtimalle en üst düzey bir kulüpten gelecek bir teklifi beklemek isteyip istemediği konusunda spekülasyonlar yapılmıştı.
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Said El Mala, 1. FC Köln’de kalacak gibi görünüyor
Express gazetesinin haberine göre, Köln’ün spor direktörü Thomas Kessler’in başını çektiği yönetim kadrosunda El Mala’nın davranışı “şaşkınlık” yaratmış. Ne de olsa kulüp, zaman zaman bu cömert ve kulüp için çok önemli gelir kaynaklarına şimdiden alışmış durumdaydı.
Brentford'un yanı sıra, başta Brighton & Hove Albion, Liverpool FC ve Newcastle United olmak üzere diğer İngiliz kulüplerinin de El Mala'ya karşı ısrarlı bir ilgi gösterdiği söyleniyordu. Ancak Bild gazetesi, Brentford'dan gelen tekliften bu yana Köln'e yeni bir somut teklifin ulaşmadığını yazıyor. Ayrıca El Mala’nın da transfer isteğini yeniden iletmek için kulüp yöneticileriyle görüşmeye gitmediği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda bir transfer gündemde değil – tabii Liverpool gibi büyük bir kulüp tekrar uygun bir teklif sunmazsa. El Mala’nın Köln’deki sözleşmesi 2030 yılına kadar uzun vadeli olarak devam ediyor.
Önümüzdeki haftalarda üst düzey bir kulüp kapıyı çalmazsa, El Mala’nın geleceği en azından kısa vadede Köln’de kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Geçtiğimiz sezon, bu Ren bölgesi kulübünde Bundesliga’da büyük bir çıkış yakalamıştı. Eski teknik direktör Lukas Kwasniok döneminde sık sık yedek olarak sahaya çıkan oyuncu, onun halefi Rene Wagner yönetiminde ise düzenli olarak ilk 11’de yer aldı. El Mala, 2025/26 sezonunda toplam 36 maçta 13 gol ve 5 asist kaydetti; özellikle sezonun son aşamalarında bu hücum oyuncusu, Köln’ün ligde kalmasında önemli bir rol oynadı.
Paraguay’a karşı oynanan 16’da 1 maçında elendikten sonra istifa eden eski Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 Dünya Kupası kadrosunda yine de El Mala’yı dışarıda bıraktı ve sakatlanan Lennart Karl’ın yerine Köln’lü oyuncu yerine RB Leipzig’den Assan Ouedraogo’yu kadroya dahil etti. Kısa bir süre önce El Mala, TikTok'ta paylaştığı bir gönderiyle gündeme geldi; gönderide DFB forması giydiği fotoğrafların altına ilk olarak "Buna değer miydi?" yazmıştı. Birçok kişi bunun Nagelsmann'a yönelik gizli bir mesaj olduğunu düşündükten sonra, U21 milli takım oyuncusu bu yazıyı sildi.
Nagelsmann, El Mala’yı Kasım 2025’te ilk kez A Milli Takım kadrosuna çağırmış ve Lüksemburg’a karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçında (2-0) FC Köln yıldızı kadroda yer almış, ancak sahaya çıkmamıştı. Ardından Nagelsmann, önceden yapılan bir anlaşma uyarınca El Mala’yı U21 takımına gönderdi.
Bu nedenle El Mala hâlâ ilk A milli takım maçını bekliyor; bu maçı muhtemelen Jürgen Klopp yönetiminde oynayacak. Bilindiği üzere DFB, 59 yaşındaki Klopp’u Nagelsmann’ın halefi olarak atamayı planlıyor.
Said El Mala açık ara farkla zirveye yerleşirdi: 1. FC Köln’ün rekor satışları
Sıra
Oyuncular
Yıl
Transfer edildiği takım
Transfer ücreti
1
Anthony Modeste
2018
TJ Tianhai
29 milyon avro
2
Lukas Podolski
2012
Arsenal FC
15 milyon avro
3
Jhon Cordoba
2020
Hertha BSC
15 milyon avro
4
Sebastiaan Bornauw
2021
VfL Wolfsburg
14,1 milyon avro
5
Yannick Gerhardt
2016
VfL Wolfsburg
13 milyon avro
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