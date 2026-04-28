"Bu harika ve ilginç olacak": Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nda bir maçı özellikle sabırsızlıkla bekliyor

Bir barın içinde kimse fark etmeden ve rahatça bir Dünya Kupası maçı izlemek ister miydiniz sorusuna, eski Liverpool ve BVB teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "Kimse fark etmeden mi? Evet, bu çok güzel olurdu. Ama asla gerçekleşmeyecek. Ancak özellikle heyecanla beklediğim maç İskoçya ile Brezilya arasındaki karşılaşma. Bu maç harika ve ilginç olacak, çünkü tamamen farklı iki futbol felsefesi karşı karşıya gelecek."

Klopp, bu Dünya Kupası'nda geniş bir favori grubu görüyor. DFB milli takımını da buna dahil ediyor, çünkü: "Her şey mümkün!" Ancak "aynı şekilde büyük şansı olan on başka takım daha sayabilirim." Şansın olması, sakatlıklardan uzak kalmak ve tabii ki kadroda yüksek kaliteye sahip olmak gerektiğini başarı reçetesi olarak sıraladı.

Klopp'un en güçlü şampiyonluk adayları: "Kesinlikle dünya klasında ülkeler var: Arjantin, Fransa, İspanya, tabii ki İngiltere gibi dünya şampiyonları. Buna Hollanda da dahil. Portekiz de sürpriz bir takım olabilir. Norveç, Erling Haaland ile muhtemelen altın bir nesile sahip. Ve şu anda bazı büyük takımları yendiler." Ancak 58 yaşındaki teknik adam, kesin olarak üç şampiyonluk adayı belirlemek istemedi.