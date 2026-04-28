Inside Brazil's Main Training Camp for FIFA World Cup 2026
"Bu harika ve ilginç olacak": Jürgen Klopp, 2026 Dünya Kupası'nda bir maçı özellikle sabırsızlıkla bekliyor

Jürgen Klopp, bu yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda en çok hangi maçı dört gözle beklediğini açıkladı.

Enerji içeceği devi Red Bull’un Küresel Futbol Direktörü, Bild gazetesine yaklaşan finalleri, favorilerini ve turnuvayı nasıl takip ettiğini anlattı.

  • Bir barın içinde kimse fark etmeden ve rahatça bir Dünya Kupası maçı izlemek ister miydiniz sorusuna, eski Liverpool ve BVB teknik direktörü şöyle yanıt verdi: "Kimse fark etmeden mi? Evet, bu çok güzel olurdu. Ama asla gerçekleşmeyecek. Ancak özellikle heyecanla beklediğim maç İskoçya ile Brezilya arasındaki karşılaşma. Bu maç harika ve ilginç olacak, çünkü tamamen farklı iki futbol felsefesi karşı karşıya gelecek."

    Klopp, bu Dünya Kupası'nda geniş bir favori grubu görüyor. DFB milli takımını da buna dahil ediyor, çünkü: "Her şey mümkün!" Ancak "aynı şekilde büyük şansı olan on başka takım daha sayabilirim." Şansın olması, sakatlıklardan uzak kalmak ve tabii ki kadroda yüksek kaliteye sahip olmak gerektiğini başarı reçetesi olarak sıraladı.

    Klopp'un en güçlü şampiyonluk adayları: "Kesinlikle dünya klasında ülkeler var: Arjantin, Fransa, İspanya, tabii ki İngiltere gibi dünya şampiyonları. Buna Hollanda da dahil. Portekiz de sürpriz bir takım olabilir. Norveç, Erling Haaland ile muhtemelen altın bir nesile sahip. Ve şu anda bazı büyük takımları yendiler." Ancak 58 yaşındaki teknik adam, kesin olarak üç şampiyonluk adayı belirlemek istemedi.

    • Reklam
  • Red Bull Bragantino v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Jürgen Klopp, İskoçya konusunda uyarıda bulunuyor

    Gizli favoriler konusunda Klopp şöyle diyor: "Bence İngiliz takımlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Çünkü turnuvaya hazır olmanın bir yolunu bulurlarsa, çok ileri gideceklerdir. Elinde iyi bir oyuncu nesli var." 

    Ve bununla sadece Thomas Tuchel'in İngilizlerini kastetmedi: "İskoçya rakiplerine her zaman ve farklı şekillerde zarar verebilir, iyi bir kadroları var. Ama sonuçta, en geç çeyrek finallerden itibaren sadece büyük takımlar ve favoriler kalacak."

    Dünya Kupası, 11 Haziran'da ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile Güney Afrika arasındaki açılış maçıyla başlayacak. Final, 19 Temmuz'da East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Klopp, MagentaSport'ta TV yorumcusu olarak Dünya Kupası'nı takip edecek.

  • Jürgen Klopp'un baş antrenörlük kariyeri

    DönemKulüp
    2001 - 2008Mainz 05
    2008 - 2015Borussia Dortmund
    2015 - 2024Liverpool FC