"Kesinlikle çok sevinirim! Bu harika olur. Harika bir çocuk ve oyuncu. Çok iyi anlaşıyoruz ve bugün gol attığı için onun adına çok sevindim!" dedi 22 yaşındaki oyuncu, Almanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda Curacao'ya karşı aldığı açılış galibiyetinin ardından.
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"Bu harika olurdu": Aleksandar Pavlovic, DFB yıldızının FC Bayern'e transfer olmasını istiyor
Grup aşamasının ilk maçında, zayıf rakibe karşı 7-1 (3-1) galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada Brown, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk 11'de sahaya sürülmüş ve sol bek pozisyonunda attığı bir gol ve yaptığı bir asistle son derece etkileyici bir performans sergilemişti.
Turnuva başlamadan önce, RB Leipzig'den David Raum, Nagelsmann'ın sol bek pozisyonunda tercih ettiği isim olarak görülüyordu, ancak Brown, Finlandiya ve ABD ile oynanan son hazırlık maçlarında sergilediği iki iyi performansla kendini güçlü bir şekilde kanıtladı.
- AFP
FC Bayern, Dünya Kupası sırasında Nathaniel Brown'ı kadrosuna katmak istiyor
Medya kaynaklarının uyumlu haberlerine göre, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt’ta forma giyen 22 yaşındaki oyuncuya göz dikti. Bild gazetesi kısa süre önce Brown’un Säbener Straße’ye transferinin çok yakında gerçekleşeceğini yazdı.
Kulüpler, FCB'nin SGE'ye ödemesi gereken 55 milyon avroluk bir transfer ücreti üzerinde anlaşmaya varmış. Bayern ile oyuncu arasında her şeyin uzun süredir halledilmiş olduğu söyleniyor; hatta Brown'un Münih ekibine katılabilmek için Premier League'e transfer olmayı reddettiği iddia ediliyor.
Alman rekor şampiyonunda sol bek, 2031 yılına kadar süreli bir sözleşme imzalayacak. Buna göre transferin takvimi şimdiden belirlendi ve Alman milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansıyla yakından bağlantılı. Brown, zorunlu sağlık kontrolünü ABD'deki DFB takımının Dünya Kupası kampında yerinde geçirecek.
Brown'un yaklaşan transferi ile birlikte, Alphonso Davies'in kulüpteki geleceğinin ne olacağı sorusu da gündeme geliyor. Kanadalı oyuncunun son bir buçuk yıldır sık sık yaşadığı sakatlık sorunları, FCB yöneticilerini endişelendiriyor. Mayıs sonunda kicker dergisi, Davies'in yaz aylarında takımdan ayrılmasının olası bir senaryo olduğunu bildirmişti.
Nathaniel Brown: Eintracht Frankfurt 2025/26 performans verileri ve istatistikleri
Oyunlar
42
Gol
4
Asist
6