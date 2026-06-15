"Bu harika olurdu": Aleksandar Pavlovic, DFB yıldızının FC Bayern'e transfer olmasını istiyor

Grup aşamasının ilk maçında, zayıf rakibe karşı 7-1 (3-1) galibiyetle sonuçlanan karşılaşmada Brown, milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann tarafından ilk 11'de sahaya sürülmüş ve sol bek pozisyonunda attığı bir gol ve yaptığı bir asistle son derece etkileyici bir performans sergilemişti.

Turnuva başlamadan önce, RB Leipzig'den David Raum, Nagelsmann'ın sol bek pozisyonunda tercih ettiği isim olarak görülüyordu, ancak Brown, Finlandiya ve ABD ile oynanan son hazırlık maçlarında sergilediği iki iyi performansla kendini güçlü bir şekilde kanıtladı.