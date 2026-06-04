Bu hafta içinde transfer haberi mi gelecek? FC Bayern München'de bir oyuncunun ayrılığı an meselesi gibi görünüyor

Peretz de kulüpte kalmak ve kulübün Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olmak istiyor, ancak başka kulüplerden de teklifler almış durumda.

Peretz, oyun deneyimi kazanmak için kışın Hamburger SV'ye geçici olarak kiralandıktan sonra Southampton'a kiralık olarak transfer olmuştu. 2023 yazında Maccabi Tel Aviv'den 5 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Isar'da as kaleci Manuel Neuer ve iki yedeği Jonas Urbig ile Sven Ulreich'in arkasında kalarak spor kariyerinde bir ilerleme şansı bulamadı.

Buna karşın Southampton'da parladı, taraftarların gözdesi haline geldi ve sportif açıdan her alanda ikna edici bir performans sergiledi.