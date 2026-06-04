Bu hafta içinde transfer haberi mi gelecek? FC Bayern München'de bir oyuncunun ayrılığı an meselesi gibi görünüyor

Buna göre, İsrailli oyuncunun şu anda kiralık olarak forma giydiği FC Southampton, Peretz'i kalıcı olarak kadrosuna katmak için Almanya'nın en başarılı kulübüyle ileri aşamadaki görüşmelerde bulunuyor. İngiltere'nin güney kıyısındaki kulübün yetkilileri, anlaşmanın bu hafta içinde tamamlanmasını umuyor.
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Peretz de kulüpte kalmak ve kulübün Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olmak istiyor, ancak başka kulüplerden de teklifler almış durumda.
Peretz, oyun deneyimi kazanmak için kışın Hamburger SV'ye geçici olarak kiralandıktan sonra Southampton'a kiralık olarak transfer olmuştu. 2023 yazında Maccabi Tel Aviv'den 5 milyon euroya transfer edilen 25 yaşındaki oyuncu, Isar'da as kaleci Manuel Neuer ve iki yedeği Jonas Urbig ile Sven Ulreich'in arkasında kalarak spor kariyerinde bir ilerleme şansı bulamadı.
Buna karşın Southampton'da parladı, taraftarların gözdesi haline geldi ve sportif açıdan her alanda ikna edici bir performans sergiledi.
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Peretz, Southampton formasıyla dokuz maçta kalesini gole kapattı
On iki kez milli formayı giyen oyuncu, Southampton formasıyla şu ana kadar 26 kez kaleyi korudu. Bu maçların dokuzunda kalesini gole kapatırken, 24 maçta ise kalesinde gol gördü. Münih’teki sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.
Peretz'in şu anki kulübü son günlerde manşetlere taşındı ve İngiltere futbolunu oldukça meşgul etti. FC Southampton ve Alman teknik direktörü Tonda Eckert'in Premier Lig'e dönüş hayali dramatik bir şekilde suya düştü.
Casusluk skandalı FC Southampton'ı sarsıyor
Saints, casusluk skandalı nedeniyle İngiliz Futbol Ligi tarafından Hull City ile oynanacak yükselme finalinden men edildi. Ayrıca kulüp, gelecek sezonun İkinci Lig'inde dört puanlık bir ceza aldı.
Olayın arka planı: Mayıs ayı başında, FC Middlesbrough çalışanları antrenmanı gizlice filme alan genç bir adamı yakaladı. Bu kişi, üst yönetimden aldığı talimatla Premier League'e yükselme mücadelesinde play-off rakibi olan FC Southampton'da casusluk yapan bir stajyerdi.
Middlesbrough, EFL'ye şikayette bulundu ve EFL, 13 Mayıs'ta bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma, 19 Mayıs'ta Southampton'ın turnuvadan ihraç edilmesiyle sonuçlandı. Bir gün sonra yapılan temyiz duruşması, Peretz'in kulübünün itirazının reddedilmesiyle sona erdi.