AFP
"Bu gün hafızama kazınacak" - Cristiano Ronaldo, Al-Nassr'ın gol şöleninin ardından Brezilyalı forvete yaptığı samimi jestle klasını gösterdi
Saha içinde tutulan bir söz
Cuma günü Suudi Pro Ligi’nde Al-Nassr ile Al-Najma arasında oynanan maç sırasında, Brezilyalı forvet Felippe Cardoso, Al-Nassr kaptanı Ronaldo’ya yaklaşarak formasını istedi.
Portekizli efsane, sadece başını sallayıp uzaklaşmakla kalmadı; durup Cardoso'nun formasının arkasındaki ismini ve numarasını dikkatlice okudu. Bu kasıtlı hareket, maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra forma değişimi için karşısına çıkacak rakibini doğru bir şekilde tanımladığını garanti altına alırken, eski Casa Pia oyuncusunda derin bir etki bırakan bir saygı göstergesiydi.
Cardoso’nun ‘unutulmaz’ anı
Sözünü tutan Ronaldo, maçın bitiminde Cardoso'yu bulup bu değerli hatıra parçasını ona teslim etti; Brezilyalı forvet ise idolüyle yaşadığı bu anın duygusallığına kapıldı.
Cardoso, sosyal medyada bu mutluluğunu paylaşarak, Al-Nassr'ın ikonik sarı-mavi forması ile çekilmiş bir fotoğraf yayınladı. Forvet, maçın ardından Instagram hikayesinde "Maalesef takımımız için iyi bir sonuç olmadı, ancak bu gün hafızama kazınacak" diye yazdı.
Takımın zorlukları arasında parlayan bireysel başarı
Al-Najma şu anda lig tablosunun alt sıralarında zorlanırken, Cardoso Suudi ekibi için nadir görülen bir umut ışığı oldu. Al-Nassr’a karşı 5-2 yenildikleri maçta hem gol attı hem de asist yaptı; ev sahibi takım adına iki gol kaydeden futbol tarihinin en büyük golcüsüyle aynı sahnede rekabet edebileceğini kanıtladı.
2023 ile 2024 yılları arasında Portekiz'in Casa Pia takımında forma giydikten sonra şu anki kulübüne katılan Cardoso, etkileyici bir form sergiliyor. Sadece yedi maçta üç gol ve üç asist kaydeden Brezilyalı oyuncu, takımını küme düşme tehlikesinden kurtarmak için elinden gelen her şeyi yaptığını gösteriyor.
Ronaldo’nun 1.000 gol hedefine yönelik yılmaz çabası
Ronaldo için bu gece, kariyerindeki nihai hedefe doğru atılmış bir adım daha oldu. 41 yaşındaki oyuncunun attığı iki gol, kariyerinin henüz sona ermediğinin somut bir kanıtı oldu. Ronaldo, profesyonel kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşma yolunda adımlarını sürdürüyor; Al-Nassr’ın her maçıyla bu hedefin gerçekleşmesi giderek daha kaçınılmaz hale geliyor.
Ronaldo'nun şu anda 967 golü var ve kariyerinde 1.000 gol barajına ulaşmasına sadece 33 gol kaldı.