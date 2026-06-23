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"Bu görevin üstesinden gelemedik" - Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'ndan erken ve feci bir şekilde elenme tehdidi karşısında Belçika'nın "aptalca hatalarını" eleştiriyor
Formunu bulmakta zorlanan Kırmızı Şeytanlar
Belçika, 2026 Dünya Kupası’na en güçlü adaylardan biri olarak katıldı; ancak Rudi Garcia’nın takımı, İran ve Mısır karşısında arka arkaya berabere kalarak beklenen performansı sergileyemedi. Gol vuruşlarındaki etkisizlik büyük bir endişe kaynağı oldu; ülkenin şu ana kadar attığı tek gol, Firavunlar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Mohamed Hany’nin kendi kalesine attığı gol oldu.
Takımın hayal kırıklığı yaratan başlangıcıyla ilgili konuşan De Bruyne, performanslarını olumsuz etkileyen savunma hataları ve zihinsel hatalar konusunda açık sözlüydü. De Bruyne, Gazzetta’ya verdiği demeçte, “Bazı aptalca hatalar yaptık ve kendimize çok fazla baskı uyguladık,” dedi. “İran karşısında çok sayıda şut attık ve dürüst olalım, Taremi’nin golünde ofsayt kararıyla da biraz şanslıydık. Daha fazla dengeye ihtiyacımız var ve olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasını önlemeliyiz. Çözümü bulmak için konuşmamız gerekecek.”
Bireysel yeteneklerden çok deneyim
Şu anda 34 yaşında olan Napoli’nin oyun kurucusu, hem kendisinin hem de uzun süredir takım arkadaşı olan Romelu Lukaku’nun fiziksel olarak en iyi formlarında olmadıklarını kabul ediyor. Ancak, Belçika’nın G Grubu’ndan çıkabilmesi için liderliklerinin hayati önem taşıyacağına inanıyor.
“Tecrübe; işte bu, bizi beklediğimizden farklı bir durumla başa çıkmamızı sağlayacak,” diye yanıtladı De Bruyne. “En büyük turnuvalarda duyguların çok hızlı değiştiğini biliyorum ve hem olumlu hem de olumsuz anları yönetebilmeliyiz. Şu ana kadar her şey çok hızlı gelişti; iyi performans gösteremediğimizi biliyoruz ve bu da moralimizi etkiledi, ancak şimdi daha da kararlı olmamız gereken bir an.”
Mercek altına alınan bir ortaklık
De Bruyne ile Lukaku arasındaki uyum, Belçika’nın “Altın Kuşağı”nı şekillendirmiş olsa da, bu ikilinin hâlâ en üst düzeyde işlev görüp görmediği konusunda soru işaretleri var. Lukaku, İran’la oynanan ve 0-0 berabere biten maçta ilk 11’de sahaya çıktı ancak gol atamadı; bu durum, Charles De Ketelaere’nin ilk 11’e geri dönmesi yönünde çağrılara yol açtı.
Ancak De Bruyne, eleme turlarına yükselme gibi ortak hedefin önünde kişisel ilişkilerin ikinci planda kalması gerektiğini savunuyor. Orta saha oyuncusu, “Herkes [Lukaku ile] yıllardır ne kadar yakın olduğumuzu biliyor, ama şimdi takıma odaklanma zamanı” diyerek sözlerini tamamladı. “Henüz bu görevin üstesinden gelemedik, ama gelebiliriz.”
- AFP
Yeni Zelanda’ya karşı kazanılması gereken final maçı
Garcia’nın oyuncuları için durum artık net: tur atlamayı garantilemek için muhtemelen grup aşamasının son maçında Yeni Zelanda’yı yenmeleri gerekiyor. Bu kolay bir görev olmayacak, zira Vancouver’daki BC Place’de oynanacak maçta, Lille’in savunma oyuncusu Nathan Ngoy’un cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. All Whites, grubun son sırasında yer alsa da İran ile 2-2 berabere kaldıkları maçta mücadeleci bir tavır sergiledi.
Avrupalılar, eleme turlarına bile kalamadan turnuvadan elendikleri 2022 kabusunun tekrarlanmaması için büyük baskı altında. Mısır'ın şu anda G Grubu'nda lider olduğu göz önüne alındığında, Belçika, efsanevi yıldızlarından birçoğu için muhtemelen son uluslararası turnuva olacak bu Dünya Kupası'nda hayallerini canlı tutmak istiyorsa, artık "aptalca hatalar" yapma lüksüne sahip değil.