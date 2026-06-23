"Bu görevin üstesinden gelemedik" - Kevin De Bruyne, Dünya Kupası'ndan erken ve feci bir şekilde elenme tehdidi karşısında Belçika'nın "aptalca hatalarını" eleştiriyor

Belçika, 2026 Dünya Kupası’na en güçlü adaylardan biri olarak katıldı; ancak Rudi Garcia’nın takımı, İran ve Mısır karşısında arka arkaya berabere kalarak beklenen performansı sergileyemedi. Gol vuruşlarındaki etkisizlik büyük bir endişe kaynağı oldu; ülkenin şu ana kadar attığı tek gol, Firavunlar ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Mohamed Hany’nin kendi kalesine attığı gol oldu.

Takımın hayal kırıklığı yaratan başlangıcıyla ilgili konuşan De Bruyne, performanslarını olumsuz etkileyen savunma hataları ve zihinsel hatalar konusunda açık sözlüydü. De Bruyne, Gazzetta’ya verdiği demeçte, “Bazı aptalca hatalar yaptık ve kendimize çok fazla baskı uyguladık,” dedi. “İran karşısında çok sayıda şut attık ve dürüst olalım, Taremi’nin golünde ofsayt kararıyla da biraz şanslıydık. Daha fazla dengeye ihtiyacımız var ve olumsuz düşüncelerin ortaya çıkmasını önlemeliyiz. Çözümü bulmak için konuşmamız gerekecek.”



