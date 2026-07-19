SID ile yaptığı röportajda 61 yaşındaki teknik adam, DFB’nin son yıllarda yanlış bir yola saptığını eleştiriyor. Bir dönüşüm başlatabilmek için öncelikle bunun farkına varılması ve hataların kabul edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Çeviri:
"Bu gerçekten çok utanç verici": Eski milli takım teknik direktörü, DFB takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki performansını acımasızca eleştiriyor
"Tamamen başarısız olduğumuzu da kabul etmeliyiz; üstelik bu üst üste üçüncü kez oluyor. İtalyan arkadaşlarımla hep şaka yapardım: Belki de Dünya Kupası’na hiç gitmemek, hemen eve dönmekten daha iyidir. Bu gerçekten çok utanç verici," dedi Klinsmann.
"Şu anda geldiğimiz nokta canımızı yakıyor ve bu yüzden, diğerlerinden pek çok şey öğrenip, yeniden atağa geçebilmek için kültürümüzü baştan aşağı değiştirebileceğimiz umudu var. Ancak dünya zirvesinden çok, çok uzağız. Atılacak ilk adım, bunu kabul etmektir."
Eski milli takım teknik direktörüne göre, başarıya geri dönmek için “sınırların ötesine” bakmak gerekiyor. Klinsmann, “kendi ürünümüzü yeniden daha iyi hale getirmek için” diğer takımların nasıl çalıştığına dair “bilgi toplamak önemli” dedi ve “Önümüzde zorlu bir yol var” diye vurguladı.
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DFB takımı, Dünya Kupası’nda bir kez daha utanç verici bir sonuç aldı
Alman milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nda utanç verici bir şekilde, 16’da 1’de, açık ara favori olmayan Paraguay’a elenmişti. 2018 ve 2022’deki iki grup aşaması başarısızlığının ardından bu, DFB milli takımının Dünya Kupası’nda üst üste üçüncü hayal kırıklığı yaratan performansı oldu.
Bunun üzerine Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann görevinden istifa etti ve federasyonla, aslında 2028 Avrupa Şampiyonası'na kadar sürmesi gereken sözleşmesinin feshedilmesi konusunda anlaştı.
Eski Bayern ve Leipzig teknik direktörünün yerine Jürgen Klopp geçecek. Geçen hafta SID’e konuşan ismi açıklanmayan bir DFB yetkilisi, Klopp ile görüşmelerin “son düzlüğe girdiğini” belirtti.
Klopp’un resmi olarak duyurulması önümüzdeki hafta başında gerçekleşebilir. Yeni milli takım teknik direktörü yönetimindeki ilk uluslararası maç, 24 Eylül’de Amsterdam’da Uluslar Ligi kapsamında Hollanda ile oynanacak.
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