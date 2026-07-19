"Tamamen başarısız olduğumuzu da kabul etmeliyiz; üstelik bu üst üste üçüncü kez oluyor. İtalyan arkadaşlarımla hep şaka yapardım: Belki de Dünya Kupası’na hiç gitmemek, hemen eve dönmekten daha iyidir. Bu gerçekten çok utanç verici," dedi Klinsmann.

"Şu anda geldiğimiz nokta canımızı yakıyor ve bu yüzden, diğerlerinden pek çok şey öğrenip, yeniden atağa geçebilmek için kültürümüzü baştan aşağı değiştirebileceğimiz umudu var. Ancak dünya zirvesinden çok, çok uzağız. Atılacak ilk adım, bunu kabul etmektir."

Eski milli takım teknik direktörüne göre, başarıya geri dönmek için “sınırların ötesine” bakmak gerekiyor. Klinsmann, “kendi ürünümüzü yeniden daha iyi hale getirmek için” diğer takımların nasıl çalıştığına dair “bilgi toplamak önemli” dedi ve “Önümüzde zorlu bir yol var” diye vurguladı.