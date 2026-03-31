"Bu gerçekten çok aşırıydı": Matthias Ginter, eski BVB teknik direktörü Peter Bosz'un sert önlemini açıkladı

"Dünya Kupası'ndan bir yıl önce, ilk on birde yer alma şansım olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu yüzden Michael Zorc'a Peter Bosz'un numarasını sordum," diye hatırlıyor Ginter. "O sırada Rusya'daydım. Sonra bana bir mesaj attı ve şöyle dedi: 'Matze, üzgünüm. Ama seninle görüşmek istemiyor.' Bu gerçekten çok sert bir durumdu."

Defans oyuncusu 2014 yılında BVB'ye transfer olmuştu, başlangıçta ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip gelmiş ve sonunda Thomas Tuchel yönetiminde dörtlü savunmanın sağ kanadında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmıştı: "Rolümün ne olduğunu bilmek istedim. Yerimi kazanmak ve sonra da savunmak için hazırdım. İki yeni oyuncu geldi, Dünya Kupası'na bir yıl kalmıştı - şansımın ne olduğunu bilmek istedim," dedi Ginter.