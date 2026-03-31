"Schwarzgelbe Runde" adlı podcast'te Ginter, 2017 yazında görevden alınan Thomas Tuchel'in yerine Borussia Dortmund'un başına geçen Hollandalı teknik direktörün, o dönemde kendisiyle kişisel bir görüşmeyi kesin bir dille reddettiğini açıkladı.
Çeviri:
"Bu gerçekten çok aşırıydı": Matthias Ginter, eski BVB teknik direktörü Peter Bosz'un sert önlemini açıkladı
"Dünya Kupası'ndan bir yıl önce, ilk on birde yer alma şansım olup olmadığını öğrenmek istedim. Bu yüzden Michael Zorc'a Peter Bosz'un numarasını sordum," diye hatırlıyor Ginter. "O sırada Rusya'daydım. Sonra bana bir mesaj attı ve şöyle dedi: 'Matze, üzgünüm. Ama seninle görüşmek istemiyor.' Bu gerçekten çok sert bir durumdu."
Defans oyuncusu 2014 yılında BVB'ye transfer olmuştu, başlangıçta ilk 11 ile yedek kulübesi arasında gidip gelmiş ve sonunda Thomas Tuchel yönetiminde dörtlü savunmanın sağ kanadında ilk 11'de yerini sağlamlaştırmıştı: "Rolümün ne olduğunu bilmek istedim. Yerimi kazanmak ve sonra da savunmak için hazırdım. İki yeni oyuncu geldi, Dünya Kupası'na bir yıl kalmıştı - şansımın ne olduğunu bilmek istedim," dedi Ginter.
- IMAGO
Ginter, BVB'den kadro dışı bırakılmasının ardından Gladbach'a transfer oldu
Bosz'un gözünden düştüğü anlaşılınca, Borussia Mönchengladbach'a transfer olmaya karar verdi. Toplamda beş yıl boyunca bu kulübe sadık kaldıktan sonra, 2022 yazında memleketine dönerek SC Freiburg'a geri döndü. Halen bu kulüpte forma giyiyor,
Ancak Bosz'un Dortmund'daki görevi uzun sürmedi. Başarısızlık nedeniyle Hollandalı teknik adam, sadece beş ay sonra, Aralık 2017'de görevinden alındı ve yerine Peter Stöger getirildi.
Bayer 04 Leverkusen ve Olympique Lyon'da görev yapan Bosz, 2023'te PSV Eindhoven'a transfer oldu ve burada 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor. En büyük başarıları, iki Hollanda şampiyonluğu ve iki Hollanda Süper Kupası'nı kazanmasıdır.