Kariyeri boyunca Almanya Milli Takımı formasıyla bugüne kadar 24 uluslararası maça çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, İtalya’nın Serie A’sında forma giyen takımla 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bundesliga'ya geri dönen kulüp ile Fiorentina arasında transfer şartları konusunda hızlı bir anlaşma sağlanacağı görülüyor, zira Floransa kulübü bu sol ayaklı oyuncuyu mutlaka elinden çıkarmak istiyor. Söz konusu olan transfer ücreti bir milyon euro civarında ve bu, Schalke için ekonomik açıdan aşılabilir bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla, olası bir transferin kilit noktası öncelikle oyuncunun kendisinde yatıyor.
Çeviri:
Bu gerçekten bomba gibi bir transfer olurdu! FC Schalke 04, taraftarların gözdesi olan oyuncunun transferi için çalışıyor gibi görünüyor
Gosens, Königsblau’da ilk andan itibaren en yüksek maaşlı oyuncular arasına girip yıllık bir milyon Euro’nun üzerinde brüt maaş alabilse de, mevcut sözleşmesine kıyasla önemli mali fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalacaktır. Toskana’da şu anda yıllık bir milyon Euro’nun üzerinde net gelir elde etmektedir.
İtalyan defans oyuncusunun İtalya’daki sözleşmesinin hâlâ uzun vadeli bir geçerliliği olması nedeniyle, AC Floransa’nın tazminat ödemesi olası bir çözüm olarak görülüyor. Maddi koşulların yanı sıra, özel hayatla ilgili unsurlar da bu konudaki değerlendirmelerde belirleyici bir rol oynuyor.
Gosens, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İtalya’da yerleşmiş durumda ve kendini orada evinde hissediyor. Bu nedenle, maddi kayıplar ile ailevi değişikliklerin birleşimi, S04’ün de bekleyip görme tutumuna yol açıyor.
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Robin Gosens, kariyerini Schalke’de mi sonlandıracak?
Yine de Almanya’ya geri dönüşün bir olasılık olması, bu profesyonel futbolcunun Revierklub’a olan duygusal bağlılığıyla ilgilidir. Gosens, çocukluğundan beri FC Schalke’nin ateşli bir taraftarıdır ve geçmişte defalarca bir gün kalbinin kulübü için forma giyme arzusunu vurgulamıştır.
Union Berlin’in eski oyuncusu, 2022 yılında Sky’a verdiği röportajda Gelsenkirchen’e olası bir transfer konusunda oldukça net açıklamalarda bulunmuştu: “Belki dört yıl içinde toparlanırlar ve Bundesliga’da yeniden söz sahibi olurlar; bunu tüm kalbimle diliyorum. Ve belki de o zaman, kariyerimi orada sonlandırmak için gerçekten de mükemmel bir an olur.”
Schalke 04: Moussa Ndiaye, Robin Gosens’in alternatifi
Yine de Schalke yetkilileri, Gosens ile yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda eli boş kalmamak için transfer piyasasında önlemlerini alıyor. Bild gazetesine göre, sol bek Moussa Ndiaye için yapılan çalışmalar da paralel olarak devam ediyor.
24 yaşındaki savunma oyuncusu, son olarak Belçika’nın köklü kulübü RSC Anderlecht’ten Schalke’ye kiralanmıştı. Kulüp içinde bu durum, nihayetinde nihai anlaşmanın kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebileceği oyuncunun transferi için tercih edilebileceği şeklinde değerlendiriliyor.
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