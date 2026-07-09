Gosens, Königsblau’da ilk andan itibaren en yüksek maaşlı oyuncular arasına girip yıllık bir milyon Euro’nun üzerinde brüt maaş alabilse de, mevcut sözleşmesine kıyasla önemli mali fedakarlıklarda bulunmak zorunda kalacaktır. Toskana’da şu anda yıllık bir milyon Euro’nun üzerinde net gelir elde etmektedir.

İtalyan defans oyuncusunun İtalya’daki sözleşmesinin hâlâ uzun vadeli bir geçerliliği olması nedeniyle, AC Floransa’nın tazminat ödemesi olası bir çözüm olarak görülüyor. Maddi koşulların yanı sıra, özel hayatla ilgili unsurlar da bu konudaki değerlendirmelerde belirleyici bir rol oynuyor.

Gosens, eşi ve iki çocuğuyla birlikte İtalya’da yerleşmiş durumda ve kendini orada evinde hissediyor. Bu nedenle, maddi kayıplar ile ailevi değişikliklerin birleşimi, S04’ün de bekleyip görme tutumuna yol açıyor.