"Bu Gavi'yi istiyorum" - İspanya teknik direktörü, antrenman sahasındaki bir mücadelede Rodri'nin sakatlık korkusu yaşamasına neden olan, mücadeleci Barcelona yıldızının kendi takım arkadaşlarına tekme atmasına itiraz etmiyor

İspanya milli takım teknik direktörü, Rodri'ye yaptığı sert müdahalenin görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından Gavi'ye yöneltilen eleştirileri hızla yatıştırmaya çalıştı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, antrenman sırasında Manchester City'nin yıldız oyuncusunun ayağına basmış gibi göründü; bu durum, tecrübeli orta saha oyuncusunda gözle görülür bir rahatsızlık yaratırken, önemli turnuvalar öncesinde olası bir sakatlık endişesini de beraberinde getirdi.

Olayın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma kopmasına rağmen, De la Fuente, oyuncularından tam da bu tür bir yoğunluk beklediğini vurguladı. Pazar günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere konuşan teknik direktör, takım içinde herhangi bir gerginlik ya da 21 yaşındaki yıldızın dikkatsiz davranışları olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.