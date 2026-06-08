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"Bu Gavi'yi istiyorum" - İspanya teknik direktörü, antrenman sahasındaki bir mücadelede Rodri'nin sakatlık korkusu yaşamasına neden olan, mücadeleci Barcelona yıldızının kendi takım arkadaşlarına tekme atmasına itiraz etmiyor
De la Fuente antrenman sahasındaki tartışmaları önemsemiyor
İspanya milli takım teknik direktörü, Rodri'ye yaptığı sert müdahalenin görüntüleri sosyal medyada yayılmasının ardından Gavi'ye yöneltilen eleştirileri hızla yatıştırmaya çalıştı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu, antrenman sırasında Manchester City'nin yıldız oyuncusunun ayağına basmış gibi göründü; bu durum, tecrübeli orta saha oyuncusunda gözle görülür bir rahatsızlık yaratırken, önemli turnuvalar öncesinde olası bir sakatlık endişesini de beraberinde getirdi.
Olayın ardından sosyal medyada büyük bir tartışma kopmasına rağmen, De la Fuente, oyuncularından tam da bu tür bir yoğunluk beklediğini vurguladı. Pazar günü düzenlediği basın toplantısında gazetecilere konuşan teknik direktör, takım içinde herhangi bir gerginlik ya da 21 yaşındaki yıldızın dikkatsiz davranışları olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Gavi'nin mücadeleci oyun tarzına tam destek
"La Roja'nın teknik direktörü, ister maç günü ister antrenman olsun, Gavi'nin takıma kattığı rekabetçi ruhu çok önemsediğini açıkça ortaya koydu. Olayı doğrudan ele alan De la Fuente şöyle konuştu: "Bu futbol; bu antrenman. Oyuncular ellerinden geleni yapıyorlar ve kimsenin özür dilemesi gerekmiyor. Her şey yolunda. Gavi'de enerji ve hırs var. Kendini biraz daha iyi ayarlaması gerekiyor, ama ben tam da bu Gavi'yi istiyorum."
Teklifini reddederek, teknik direktör İspanya kampındaki yüksek yoğunluklu ortamın bozulmayacağına dair net bir mesaj verdi. Rodri, ilk ağrının geçmesinin ardından antrenmana devam edebildi, bu da teknik direktörün bu çarpışmayı elit seviyedeki hazırlıkların standart bir parçası olarak değerlendirmesini haklı çıkardı.
Soyunma odasındaki destek ve bulaşıcı rekabet ruhu
Soyunma odasındaki hava, teknik direktörün taktiksel bakış açısını büyük ölçüde yansıtıyor; takım oyuncuları, genç oyuncunun sağladığı psikolojik avantajı takdir ediyor. Crystal Palace’ın kanat oyuncusu Yeremy Pino, enerjik Barcelona yıldızının takıma ne kattığı sorulduğunda antrenman sahasındaki heyecanı şakacı bir şekilde önemsiz gösterdi.
"Bir sürü tekme! Hayır, şaka yapıyorum," diye gülerek yanıtladı Pino. "[O bize] mücadele ruhu, dostluk ve neşe getiriyor. Enerjisi bulaşıcı bir oyuncu. Bizim için çok önemli."
- AFP
Dünya Kupası açılış maçı öncesinde kadro rotasyonu
Gavi tartışmasının ötesinde, De la Fuente İspanya’nın Peru ile oynayacağı dostluk maçı için taktiksel planlarını ele aldı. Irak ile oynanan son maçın ardından teknik direktör, tüm kadronun 2026 Dünya Kupası’nın zorlu koşullarına hazır olması için kadroda değişiklikler yapmayı planlıyor. Bir sonraki maçta taraftarların farklı bir ilk 11 beklemesi gerektiğini doğruladı.
"Fikir, Irak maçında oynamayan oyunculara daha fazla süre vermek," diye ekledi. "Kafamda bir takım var, ama kesinlikle değişiklikler olacak. Olumsuz bir durum olmazsa Dünya Kupası'na nasıl başlayacağımıza dair bir planım var. Futbol her zaman sürprizlerle doludur, ama Çarşamba günkü kadroyu açıklamayacağım."
İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte H Grubu'nda yer alıyor.