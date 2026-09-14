Kane, Bundesliga'da yeniden gollerine kavuştu ve birçok kişinin üretken golcü için nadir görülen bir suskunluk dönemi olarak değerlendirdiği süreci sona erdirdi. 2026-27 sezonundaki ilk iki lig maçında ağları sarsamayan İngiltere kaptanı, Stuttgart karşısındaki ikna edici 5-1'lik galibiyetin ve Schalke deplasmanındaki sinir bozucu 0-0'lık beraberliğin ardından en kritik anda sahneye çıktı. Dirençli Elversberg karşısında Kane, Bayern Münih'e 2-1'lik galibiyeti getiren saf kalite ürünü bir ana imza attı.

Ballon d'Or adaylarından biri olan yıldız, Maurice Krattenmacher'in ceza sahası dışından yaptığı müthiş falsoyla üst düzey ligin yeni ekibine bir puanı getirme tehdidi oluşturmasının ardından, kritik galibiyet golünü etkileyici derecede bitirici bir vuruşla attı. Güçlü bir vuruşla kaydettiği bu galibiyet golü, onun rekor şampiyon adına çıktığı 153 resmi maçtaki 150. golü oldu.