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‘Bu futbol’ - Bayern Münih’in süperstarı Harry Kane, 150 gol barajına ulaşırken ve Bundesliga tarihine göz dikerken gol orucu tartışmalarını geri çevirdi
Kane, bitirici golle mini gol orucuna son verdi
Kane, Bundesliga'da yeniden gollerine kavuştu ve birçok kişinin üretken golcü için nadir görülen bir suskunluk dönemi olarak değerlendirdiği süreci sona erdirdi. 2026-27 sezonundaki ilk iki lig maçında ağları sarsamayan İngiltere kaptanı, Stuttgart karşısındaki ikna edici 5-1'lik galibiyetin ve Schalke deplasmanındaki sinir bozucu 0-0'lık beraberliğin ardından en kritik anda sahneye çıktı. Dirençli Elversberg karşısında Kane, Bayern Münih'e 2-1'lik galibiyeti getiren saf kalite ürünü bir ana imza attı.
Ballon d'Or adaylarından biri olan yıldız, Maurice Krattenmacher'in ceza sahası dışından yaptığı müthiş falsoyla üst düzey ligin yeni ekibine bir puanı getirme tehdidi oluşturmasının ardından, kritik galibiyet golünü etkileyici derecede bitirici bir vuruşla attı. Güçlü bir vuruşla kaydettiği bu galibiyet golü, onun rekor şampiyon adına çıktığı 153 resmi maçtaki 150. golü oldu.
- Getty Images Sport
İngiltere yıldızı baskı altında sakinliğini koruyor
Bundesliga'daki iki maçlık gol atamama serisiyle ilgili dışarıdaki gürültüye rağmen Kane, formu hakkında konuşurken dikkat çekici ölçüde sakin kaldı. Medya anlatılarını görmezden gelerek kariyer yapan 33 yaşındaki forvet, takımın başarısına katkı sunma becerisine olan inancını hiçbir zaman kaybetmediğinde ısrar etti. "Futbol bu," dedi. "Bazen istediğinden biraz daha uzun süre beklemen gerekir. Ama bugün gol atıp galibiyete katkı sağlamak güzeldi. Bunlar önemli üç puandı. Burada oynamak kolay değil. Elversberg iyi bir takım, bu yüzden galibiyetten mutluyuz."
"Kadro hakkında çok konuşuyoruz. Şu anda hepimiz formdayız ve sağlıklıyız, bunun takım üzerinde büyük bir etkisi var. Kısa bir zaman diliminde çok fazla maçımız var. Oyun tarzımız ve tempomuzla, dinç oyunculara sahip olmak önemli. Kimin ilk 11'de başladığı ya da oyuna sonradan girdiği önemli değil, herkes yüzde 110'unu vermeye hazır olmalı."
Takım arkadaşları ve rakipleri, İngiltere'nin yıldız ismi karşısında hayran kaldı
Kane'in takım arkadaşları, onun istikrarlı mükemmelliğini övmekte gecikmedi; Aleksandar Pavlovic, galibiyeti getiren goldeki teknik becerinin altını çizdi. "Harry o topu harika bir şekilde ağlara gönderdi" diyen orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü: "O küçük hareketi seviyor; bunu oldukça sık yapıyor. Dürüst olmak gerekirse bunu mükemmel şekilde uyguladı. Ona topu verebildiğim ve üç puanı da bizimle birlikte evimize götürebildiğimiz için mutluyum."
Kane'e duyulan hayranlık rakip kulübeye de uzandı; burada Elversberg Teknik Direktörü Vincent Wagner, kendisini golcünün içgüdüleri karşısında hayranlık içinde buldu. Wagner, eski Tottenham oyuncusunun işini böylesine kolay göstermesinin, onu dünya futbolundaki diğer forvetlerden ayıran şey olduğunu kabul etti. Wagner, "Bunu zahmetsizmiş gibi gösteriyor, üstelik. İnsan bunu her zaman yaptığını düşünür!" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Union Berlin maçında tarih çağırıyor
Kane etrafındaki anlatı artık sözde bir gol kuraklığından bir başka tarihi kilometre taşının peşine düşmesine doğru kayıyor. Bayern, cuma gecesi Union Berlin ile oynayacağı karşılaşmaya hazırlanırken, golcü oyuncu seçkin bir kulübe katılmanın eşiğinde bulunuyor. Almanya'nın en üst liginde şu ana kadar 99 gol atan Kane, ligdeki bir sonraki golüyle 100 gol barajına ulaşacak. Cuma günü alınacak bir galibiyet ayrıca Bayern'in, Augsburg, Borussia Dortmund ve Freiburg gibi takımları geçerek puan tablosunda geçici olarak yeniden zirveye çıkmasını sağlayacak.
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