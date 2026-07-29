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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Bu, FIFA'nın satacağı bir şey değil" - Gianni Infantino'nun 20 milyar dolarlık Dünya Kupası güç hamlesi futbolun ruhunu satışa çıkarıyor ve direnmeyi fazla pahalı hale getiriyor

FEATURES
Analysis
Dünya Kupası
World Cup

Gianni Infantino'nun FIFA'nın ticari haklarındaki hisseleri satma hamlesi, profesyonel sporlardan ruhu söküp alan iç karartıcı bir eğilimin parçası.

Haftanın başlarında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

15 slaytlık bir Instagram paylaşımında, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilerin karşısına dikildi. Bu, özünde, turnuva öncesindeki her bir şikâyete yönelik karşı argümanlarla dikkat çekici biçimde eşlik edilen, başarılarının uzun bir dökümüydü. Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir Dünya Kupası'nı neredeyse kusursuz şekilde tamamladığını bilen bir FIFA Başkanı'nın zafer turu gibi okunuyordu.

Ancak bu aynı zamanda karakterinin dışına çıkılmış bir an gibiydi. Infantino her zaman serinkanlı, sakin ve kontrollü oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelere çıkar, kel kafası, dar takımı ve bembeyaz spor ayakkabılarıyla TED Talk ile LinkedIn jargonu arasında gidip gelir: "İşte sportswashing bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" (ya da ona benzer bir şey).

Ancak o paylaşım daha fazlasını da ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almaya hevesli, alınmış ve küstah bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük turnuvaları için ayrı bir şirket kurma ve ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı; taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında öfkeye yol açtı. Eleştirmenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç şaşırtıcı olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimi değil. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır yavaş yavaş büyüyen spordaki daha geniş bir eğilimin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı zaten yok olmuş durumda. Infantino ve FIFA ise sadece son ölümcül darbeyi vurmaya çalışıyor.

  • gianni infantinogetty

    FIFA harekete geçti

    Önce tabloya bakalım.

    Bugünlerde FIFA'nın işlerinin çoğunda olduğu gibi, bunun da temelinde para yatıyor. Futbolun yönetim organı Dünya Kupası'ndan para kazandı, hem de çok. FIFA'nın 2023-26 döngüsü boyunca yaklaşık 15 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor; bu da önceki dört yılın toplamının neredeyse iki katı. Turnuva öncesindeki her şey kârı en üst düzeye çıkarmaya yönelik görünüyordu: bilet satışları, su molaları için reklamlar, yüksek profilli ağırlama anlaşmaları, son derece tartışmalı Kulüpler Dünya Kupası'nın sarsıcı bir kavram kanıtı olarak düzenlenmesi. Bu spordan elde edilebilecek muazzam bir kâr potansiyeli var. FIFA aptal değil, bunu her zaman biliyordu. Ama artık hamlelerini yapıyor.

    Ve bu eğilim burada da Infantino'nun planıyla devam etti. Salı sabahı ilk kez, Infantino'nun, futbolun büyük federasyonlarından hiçbirine bilgi vermeden, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonlarının yarattığı yüksek gelirlerden büyük ölçüde kâr elde etmeye yönelik bir plan hazırladığı bildirildi. Infantino, FIFA'nın yayın hakları, sponsorluk, biletleme, lisanslama ve organizasyon operasyonları dahil ticari ve etkinlik faaliyetlerini tek çatı altında toplayacak, FIFA Forward Enterprise (FFE) adı verilen yeni bir şirket kurmayı planlıyor. FIFA'nın, FFE'nin değerinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağını düşündüğü bildiriliyor. Çoğunluk hissesi FIFA'da kalacak, FIFA da futbol yönetimi, organizasyonlar, maç takvimi ve tüm düzenleyici ile sportif kararlar üzerindeki tek kontrolü elinde tutacağını söylüyor.

    Endişe verici kısım ise bundan sonra ne olacağı. FIFA, FFE'nin toplamda yüzde 20'ye kadar olan azınlık, kontrol sağlamayan hisselerini satarak 4,2 milyar dolara kadar kaynak toplamayı planlıyor. Plan onaylanırsa, FIFA'nın 211 üye federasyonunun her biri anında 20 milyon dolara kadar finansmana erişebilecek, ayrıca 2027-30 döngüsünde FIFA Forward kalkınma fonundan 20 milyon dolar daha alabilecek. Bu, 2038'e kadar 10 milyar dolardan fazla değer taşıyan bir paketin parçasını oluşturuyor. Özel yatırımcıların, kuşkusuz, FIFA'nın büyük organizasyonlarının ticari performansında ve bunların ne zaman oynandığında doğrudan çıkarı olacak. Ancak FIFA, futbolla ilgili tüm kararlarda kontrolü elinde tutmakta ısrar ediyor. Bir de şu var: Bildirildiğine göre futbol federasyonlarının onay vermek için 19 Eylül'e kadar süresi var; aksi halde bir sonraki döngüde yaklaşık 10 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen daha küçük bir finansman paketi alacaklar. FIFA'nın küresel futbolun manzarasını yeniden şekillendirebilmesi için en az 106 federasyonun desteğine ve ayrıca FIFA Konseyi'nin onayına ihtiyacı var.

    Bütün bunları aldınız mı? Güzel.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    'Bu, FIFA'nın satacağı bir şey değil'

    Öfke anında patladı. UEFA, FIFA bunu resmen duyurmaya bile fırsat bulamadan, teklifi kınayan sert ifadeli bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, “Bu, futbolun yönetici kurumlarının asla geçmemesi gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da almalı. Her paydaş da almalı: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğini önemseyen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir, özellikle de bundan kimin mali kazanç sağlayacağına dair sıfır şeffaflık varken. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Futbol, FIFA'nın satacağı bir şey değil” denildi.

    Bunun ardından, FIFA'nın temelde bu işi mümkün olduğunca hızlı şekilde geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. 1 Ocak 2027'den itibaren tek seferlik 20 milyon dolara kadar bir ödeme, bunun yanında da 2027-30 döngüsü sırasında FIFA Forward gelişim fonundan 20 milyon dolara kadar kaynak teklif ettiler. UEFA buna bir başka öfkeli açıklamayla yanıt verdi.

    “UEFA, FIFA'nın planına yönelik ciddi ve giderek büyüyen bir muhalefet olduğunu biliyor. FIFA, sporumuzu kendilerini ve arkadaşlarını zenginleştirmek için kullanmayı sürdüremez. Oyunu doğru şekilde büyütebiliriz.”

    Bu noktada, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ni defalarca genişletip ticarileştirdikten sonra şimdi iyi taraf olması komik, bunu kabul etmek gerekir. Ancak Süper Lig onların eseri değildi: UEFA buna en başından beri karşı çıktı.

    İngiltere Futbol Federasyonu, Almanya Futbol Federasyonu ve çok sayıda taraftar grubu ya bu hamleyi kınadı ya da ciddi endişelerini dile getirdi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, ahlaki pusulası olan bir insan için pek de parlak bir örnek sayılmazken, sosyal medyada “Hiç kimsenin oyunumuzu satmaya hakkı yok” dedi. Blatter son derece tartışmalı bir mesaj taşıyıcısı olabilir, ama en azından futbolu seviyor.

    Yine de, belki de şaşırtıcı olmayacak şekilde, başka yerlerden gelen tepkiler biraz karışık oldu. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda bu fikre kamuoyu önünde destek verdi, ancak federasyonun pozisyonunu ağustosa kadar resmen görüşmesi beklenmiyor. Dikkat çekici şekilde ABD Futbol Federasyonu'nun da üyesi olduğu CONCACAF, şeffaflık eksikliğiyle ilgili endişelerini dile getirdi ve FIFA'yı “iyi yönetişim” uygulamaya çağırdı. Ancak planı doğrudan kınamadı. Asya Futbol Konfederasyonu da benzer bir ton benimsedi.

  • InfantinoGetty Images

    Yaklaşan fırtına

    Yine de bu, bir süredir alttan alta kaynıyordu.

    Avrupa Süper Ligi, daha küçük ölçekte de olsa, buna oldukça iyi bir örnek. 2021'de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulüp, 15 daimi üyesi olacak ve en önde gelen kulüplerin daha düzenli şekilde birbirleriyle oynamasını sağlayacak 20 takımlı bir ayrılıkçı organizasyon kurma planlarını açıkladı. Çıkarları büyük ölçüde ticarîydi; kuşkusuz, hafta hafta üst düzey maçlar sunabilmeleri halinde masada dev yayın hakları vardı. FFE'nin parasını yöneten JPMorgan, projede finansör olarak yer aldı ve organizasyonu başlatmak için 3,25 milyar € taahhüt etti. Lig, taraftarlardan, liglerden ve futbol federasyonlarından gelen kitlesel protestoların ardından rafa kaldırıldı. Geriye dönüp bakıldığında, bu daha ciddiye alınması gereken bir uyarı atışıydı.

    Infantino daha önce de burada şansını denedi. 2018'de, Japonya'nın SoftBank şirketi tarafından desteklenen ve genişletilmiş erkekler Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere yeni organizasyonları finanse etmeyi amaçlayan 25 milyar dolarlık bir teklife öncülük etti. UEFA direndi, ancak zemin hazırlanmıştı. Infantino sonunda turnuvasını aldı; tek ev sahibi ABD oldu, ancak yayın anlaşması başlangıçta planlandığı gibi gerçekleşmedi. FIFA'nın, 1 milyar dolarlık bir anlaşma için Apple TV+ ile görüştüğü bildirildi, ancak müzakereler çöktü; Fox Sports ile NBC'nin de teklif vermeyi reddettiği aktarıldı. Sonunda DAZN yaklaşık aynı meblağı ödedi. Ardından dikkat çeken bir başka 1 milyar dolarlık anlaşma geldi: Suudi Arabistan'ın kamu yatırım fonunun bir iştiraki olan SURJ Sports Investment, DAZN'in yaklaşık yüzde 10'unu satın aldı. Elbette 2034 Dünya Kupası'na Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

    Bir de Infantino'nun Başkan Donald Trump ile dikkat çekici derecede yakın ilişkisi var. Trump'ın yemin törenine katıldıktan sonra, barışı teşvik etmeye yönelik sözde çabaları nedeniyle 2026 Dünya Kupası kura çekiminde ona FIFA'nın yeni Barış Ödülü'nü takdim etti. Trump ise karşılık olarak, Infantino'yu, evet bu gerçek, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adaylığı için önermiş görünüyor. Bu arka plan düşünüldüğünde, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner liderliğindeki Thrive Eternal'ın, FFE için önerilen yatırımcı grubuna öncülük etmesi dikkat çekici.


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  • Adam SilverGetty Images

    Daha büyük bir trendin parçası

    Tüm bunlar, hafif tabirle, biraz mide bulandırıcı. Ancak gerçek şu ki bu, sporda daha büyük bir trendin sadece bir parçası.

    NBA, 2025'te Avrupa'da bir ligi değerlendirdiğini açıkladı ve şimdi bunu 2027 sonbaharında başlatmayı planlıyor. Haziran ayının sonunda lige katılmak için 20'den fazla grup teklif sundu. Büyük pazarlardaki bazı teklifler 1 milyar doları aştı; bu da İngiltere Premier Lig'indeki kulüplerin yarısının değerlemesinden daha yüksek. Haberlere göre NBA Europe, en iyi oyuncularından bazılarını düzenli olarak ABD'ye gönderen ve zaten üst düzey bir basketbol organizasyonu olan EuroLeague'e doğrudan rakip olacak. İddialara göre NBA, ligin ilk on yılı boyunca Avrupa basketbol ekosistemine yaklaşık 10 milyar dolar dağıtmayı planlıyor. FIBA projeye destek verdi.

    NFL'in International Series organizasyonu Londra'nın ötesine genişledi; 2026'da yedi ülkedeki yedi şehirde dokuz maç planlandı. Ticari tarafta ise NFL'in Global Markets Programı, takımların "marka bilinirliği oluşturmak" için tek tek ülkelerde pazarlama hakları konusunda müzakere etmesine izin veriyor. 32 takımın tamamı programa katılıyor ve haklar 22 uluslararası pazara yayılmış durumda.

    ABD'de üniversite futbolu düzeni bile değişiyor. Özel sermaye artık NCAA sporlarına da girmiş durumda. Utah Üniversitesi, geçen aralık ayında Otro Capital ile ortaklık kurarak atletizm programıyla bağlantılı ticari operasyonları yönetmek için kâr amaçlı bir şirket oluşturdu. Kontrol Utah'ta kalırken, Otro azınlık hissesine sahip. Big 12, okullara her biri için 30 milyon dolara kadar isteğe bağlı kredi hattı sunan RedBird Capital ve Weatherford Capital anlaşmasını kabul etti. Dikkat çekici biçimde RedBird, 2031'de konferans yayın haklarını yeniden müzakere etmek zorunda kaldığında işe yarayabilecek Paramount'a da yatırım yapıyor.

    Takım elbiseli güçlü adamlar yıllardır perde arkasında ipleri çekiyor. Infantino da bunlardan sadece biri.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Direnmenin neden faydasız olacağı

    Yine de belki de buradaki en moral bozucu nokta, futbolun her zaman kurumsal açgözlülüğün ötesine geçen spor olması gerektiğinin düşünülmesiydi.

    Süper Lig'e karşı verilen mücadele, kolektif örgütlenmenin dış yatırımın önünü kesmeye yardımcı olabileceğine dair iyi bir örnek olmuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin genişlemesi, Kulüpler Dünya Kupası'nın başarısı ve 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'na yönelik genel övgü elbette gelenekçiler için darbelerdi, ancak sporun saflığına dair bir şey her zaman ayakta kaldı. Yurt içi maçların uluslararası sahada oynanması ihtimalinin gündeme gelmesi bile belli türden bir umut vermişti.

    Ancak bunlar en üst düzeyde yaşandığında, yükselen dalgaya karşı nasıl bir geri itiş olabileceğini görmek zorlaşıyor. Buradaki en büyük karşıtlar UEFA ve kuşkusuz belli bir güce de sahipler. Daha önce turnuvaları boykot etme tehdidini başarıyla kullandılar. Ayrıca Avrupa'nın küresel futbolun gerçekten merkezi olduğu gerçeği de ortada duruyor.

    İddiaya göre bir başka boykotu değerlendiriyorlar ve acil bir toplantı ihtimali de masada. Ancak hesabı yaptığınızda, muhalefetin sayısı yeterli olmayabilir. FIFA'nın 211 üye federasyonunun her birinin Kongre'de bir oyu var. 2026 Dünya Kupası'na katılmayan 163 ülkenin kaçı, 40 milyon dolara kadar fon alma ihtimalini reddeder? Curaçao, Cape Verde ve Uzbekistan gibi ilk kez katılım hakkı elde edenler bile bu parayı, 2026'nın tek seferlik bir başarıdan fazlası olmasını sağlamak açısından kritik görebilir. Önerilen fonlama da kuşkusuz bu çabaları güçlendirecektir.

    Bu nedenle UEFA'ya "biraz omurgalı olun" çağrısı yapmak bir yere kadar etkili olabilir. En zengin federasyonlar hayır diyebilir. Hatta boykot tehdidinde bile bulunabilirler. Ancak daha pek çoğunun elde edeceği kazanç çok büyük olduğu için onların izinden gitmeyebilirler. En uğursuz taraf da bu: Plan ahlaki olarak yanlış hissettirebilir, ancak onu reddetmek mali açıdan imkânsız olabilir. Infantino'nun tartışmayı kazanmasına gerek yok. Sadece hayır demeyi fazla maliyetli hâle getirmesi yeterli.