Haftanın başlarında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

15 slaytlık bir Instagram paylaşımında, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilerin karşısına dikildi. Bu, özünde, turnuva öncesindeki her bir şikâyete yönelik karşı argümanlarla dikkat çekici biçimde eşlik edilen, başarılarının uzun bir dökümüydü. Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir Dünya Kupası'nı neredeyse kusursuz şekilde tamamladığını bilen bir FIFA Başkanı'nın zafer turu gibi okunuyordu.

Ancak bu aynı zamanda karakterinin dışına çıkılmış bir an gibiydi. Infantino her zaman serinkanlı, sakin ve kontrollü oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelere çıkar, kel kafası, dar takımı ve bembeyaz spor ayakkabılarıyla TED Talk ile LinkedIn jargonu arasında gidip gelir: "İşte sportswashing bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" (ya da ona benzer bir şey).

Ancak o paylaşım daha fazlasını da ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almaya hevesli, alınmış ve küstah bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük turnuvaları için ayrı bir şirket kurma ve ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı; taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında öfkeye yol açtı. Eleştirmenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç şaşırtıcı olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimi değil. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır yavaş yavaş büyüyen spordaki daha geniş bir eğilimin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı zaten yok olmuş durumda. Infantino ve FIFA ise sadece son ölümcül darbeyi vurmaya çalışıyor.