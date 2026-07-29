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Gianni Infantino GFXGOAL
Thomas Hindle

Çeviri:

"Bu, FIFA'nın satacağı bir şey değil" - Gianni Infantino'nun 20 milyar dolarlık Dünya Kupası güç hamlesi futbolun ruhunu satışa çıkarıyor ve direnişi fazla pahalı hale getiriyor

Analysis
Dünya Kupası
World Cup

Gianni Infantino’nun FIFA’nın ticari haklarındaki hisseleri satma hamlesi, profesyonel sporlardan ruhu söküp alan moral bozucu bir eğilimin parçası.

Haftanın başlarında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

Instagram'da 15 slayttan oluşan bir paylaşımda, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilerin karşısına dikildi. Bu, esasen, turnuva öncesindeki her bir şikâyete özellikle verilen karşı argümanlarla birlikte, kendi başarılarının uzun bir listesiydi. Kuzey Amerika'daki bir Dünya Kupası'nda işi neredeyse kusursuz biçimde tamamladığını bilen bir FIFA başkanının zafer turu gibiydi.

Ancak bu, aynı zamanda, karakterinden de bir tür sapmaydı. Infantino her zaman soğukkanlı, sakin ve derli toplu oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelere çıkar, kel kafası, dar takımı ve bembeyaz spor ayakkabılarıyla TED Talk ve LinkedIn jargonu arasında gezinir: "Sporla aklama bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" gibi bir şey.

Ancak o paylaşım, daha fazlasını ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almak isteyen, içerlemiş ve kibirli bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük turnuvaları için ayrı bir şirket kurup ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı, taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında öfke yarattı. Eleştirenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç şaşırtıcı olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimiyetsiz. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır ağır ağır yükselen spordaki daha geniş bir eğilimin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı çoktan gitti. Infantino ve FIFA ise sadece son öldürücü darbeyi vurmaya çalışıyor.

  • gianni infantinogetty

    FIFA hamlesini yaptı

    Önce genel tablo.

    Bugünlerde FIFA'nın işlerinin çoğunda olduğu gibi, bunun da temelinde para var. Futbolun yönetim organı Dünya Kupası'ndan para kazandı, hem de çok. FIFA'nın 2023-26 döngüsü boyunca yaklaşık 15 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor; bu rakam, önceki dört yılın toplamının neredeyse iki katı. Turnuva öncesindeki her şey kârı en üst düzeye çıkarmaya yönelik görünüyordu: bilet satışları, su molaları için reklamlar, yüksek profilli ağırlama anlaşmaları, son derece tartışmalı Kulüpler Dünya Kupası'nın zorlu bir konsept kanıtı olarak sahnelenmesi. Bu spordan elde edilebilecek muazzam bir kâr potansiyeli var. FIFA aptal değil; bunu her zaman biliyordu. Ancak şimdi hamlelerini yapıyor.

    Ve bu eğilim burada da Infantino'nun planıyla sürdü. Salı sabahı ilk kez bildirildiğine göre Infantino, futbolun büyük federasyonlarından hiçbirine bilgi vermeden, FIFA'nın amiral gemisi organizasyonlarının yarattığı yüksek gelirlerden büyük ölçüde kâr etmeye yönelik bir plan geliştirdi. FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarını, buna yayın hakları, sponsorluk, biletleme, lisanslama ve etkinlik organizasyonu da dahil olmak üzere, tek çatı altında toplayacak ve FIFA Forward Enterprise (FFE) adı verilecek yeni bir şirket kurmayı planlıyor. Bildirildiğine göre FIFA, FFE'nin değerinin yaklaşık 20 milyar dolar olacağını düşünüyor. Çoğunluk hissesini elinde tutacaklar; FIFA ise futbol yönetimi, organizasyonlar, maç takvimi ve tüm düzenleyici ile sportif kararlar üzerindeki tek kontrolü elinde tutacağını söylüyor.

    Endişe verici kısım ise bundan sonra ne olacağı. FIFA, FFE'nin toplamda yüzde 20'ye kadar olan azınlık ve kontrol gücü vermeyen hisselerini satarak 4,2 milyar dolara kadar kaynak toplamayı planlıyor. Plan onaylanırsa, FIFA'nın 211 üye federasyonunun her biri anında 20 milyon dolara kadar finansmana erişebilecek, buna ek olarak 2027-30 döngüsünde FIFA Forward kalkınma fonundan 20 milyon dolar daha alabilecek. Bu, 2038'e kadar değeri 10 milyar doları aşan bir paketin parçasını oluşturuyor. Özel yatırımcıların, şüphesiz, FIFA'nın büyük organizasyonlarının ticari performansında ve bunların ne zaman oynandığında maddi çıkarı olacak. Ancak FIFA, futbola ilişkin tüm kararların kontrolünü elinde tutmakta ısrar ediyor. Bir de şu var: bildirildiğine göre futbol federasyonlarının onay vermek için 19 Eylül'e kadar süresi var; aksi halde bir sonraki döngüde değeri yaklaşık 10 milyon dolar olduğu belirtilen daha küçük bir finansman paketi alacaklar. FIFA'nın küresel futbolun genel tablosunu yeniden şekillendirebilmesi için en az 106 federasyonun desteğine ve ayrıca FIFA Konseyi'nin onayına ihtiyacı var.

    Bütün bunları anladınız mı? Güzel.

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  • Sepp BlatterIMAGO

    'Bunu satmak FIFA'nın işi değil'

    Öfke anında patladı. UEFA, FIFA bunu resmen duyurmadan önce bile teklifi kınayan sert ifadeli bir açıklama yayımladı.

    Açıklamada, “Bu, futbolun yönetici kurumlarının asla geçmemesi gereken bir çizgiyi aşıyor. UEFA bunu son derece ciddiye alıyor. Her ulusal futbol federasyonu da öyle yapmalı. Her paydaş da öyle yapmalı: ligler, kulüpler, oyuncular, taraftarlar, hükümetler ve oyunun geleceğini önemseyen herkes. Futbolun ruhu ve yönetimi alınıp satılacak varlıklar değildir, özellikle de mali olarak kimin kazanç sağlayacağına dair sıfır şeffaflık varken. Hiçbirimiz futbolun sahibi değiliz. Onu satmak FIFA'nın hakkı değil” denildi.

    Bunun ardından, FIFA'nın temelde bu işi mümkün olduğunca hızlı şekilde hayata geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı. 1 Ocak 2027'den itibaren 20 milyon dolara kadar tek seferlik bir ödeme, bunun yanı sıra 2027-30 döngüsünde FIFA Forward kalkınma fonundan 20 milyon dolara kadar kaynak teklif ettiler. UEFA buna bir başka öfkeli açıklamayla karşılık verdi.

    “UEFA, FIFA'nın planına yönelik ciddi ve giderek artan bir muhalefet olduğunu biliyor. FIFA, sporumuzu kendilerini ve arkadaşlarını zengin etmek için kullanmayı sürdüremez. Oyunu doğru şekilde büyütebiliriz.”

    Bu noktada, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'ni defalarca genişletip ticarileştirdikten sonra şimdi iyi taraf gibi görünmesinin komik olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak Süper Lig onların eseri değildi: UEFA en başından beri buna karşı çıktı.

    İngiltere Futbol Federasyonu, Almanya Futbol Federasyonu ve çok sayıda taraftar grubu ya bu hamleyi kınadı ya da ciddi endişelerini dile getirdi. Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter, ahlaki pusulası olan bir insan için pek de parlak bir örnek sayılmazken, sosyal medyada “Hiç kimsenin oyunumuzu satmaya hakkı yok” dedi. Blatter son derece tartışmalı bir mesaj taşıyıcısı olabilir, ancak en azından futbolu seviyor.

    Yine de, belki de şaşırtıcı olmayacak şekilde, başka yerlerden gelen tepkiler biraz karışık oldu. Çekya Futbol Federasyonu Başkanı David Trunda bu fikre açıkça destek verdi, ancak federasyonun tutumunu ağustosa kadar resmen görüşmesi beklenmiyor. Dikkat çekici biçimde U.S. Soccer'ın da üyesi olduğu CONCACAF, şeffaflık eksikliğine ilişkin endişelerini dile getirdi ve FIFA'yı “iyi yönetişim” uygulamaya çağırdı. Ancak planı doğrudan kınamadı. Asya Futbol Konfederasyonu da benzer bir ton benimsedi.

  • InfantinoGetty Images

    Yaklaşan fırtına

    Yine de bu, bir süredir ağır ağır kaynayan bir meseleydi.

    Avrupa Süper Ligi, daha küçük ölçekte de olsa buna oldukça iyi bir örnek. 2021'de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulüp, 15 daimi üyesi olacak ve en önde gelen kulüplerin daha düzenli şekilde birbirleriyle oynamasını sağlayacak 20 takımlı bir ayrılıkçı organizasyon kurma planlarını açıkladı. Çıkarları büyük ölçüde ticariydi; hafta hafta üst düzey maçlar sunabilmeleri halinde, şüphesiz masada dev yayın hakları gelirleri vardı. FFE için parayı yöneten JPMorgan, projeye finansörlük yaptı ve organizasyonu başlatmak için 3,25 milyar euro taahhüt etti. Lig, taraftarlardan, liglerden ve futbol federasyonlarından gelen kitlesel protestoların ardından rafa kaldırıldı. Geriye dönüp bakıldığında, bunun çok daha ciddiye alınması gereken bir uyarı atışı olduğu anlaşılıyor.

    Infantino bunu daha önce de denedi. 2018'de, Japonya'nın SoftBank şirketi tarafından desteklenen ve genişletilmiş erkekler Kulüpler Dünya Kupası da dahil olmak üzere yeni organizasyonları finanse etmeyi amaçlayan 25 milyar dolarlık bir teklife öncülük etti. UEFA direndi, ancak zemin hazırlanmıştı. Infantino sonunda turnuvasını aldı; ABD tek ev sahibi olarak görev yaptı, ancak yayın anlaşması başlangıçta planlandığı gibi hayata geçmedi. FIFA'nın, haberlere göre Apple TV+ ile 1 milyar dolarlık bir anlaşma için görüşmeler yaptığı, ancak müzakerelerin çöktüğü; Fox Sports ile NBC'nin ise haberlere göre teklif vermeyi reddettiği belirtildi. Sonunda DAZN aşağı yukarı aynı meblağı ödedi. Ardından dikkat çekici bir başka 1 milyar dolarlık anlaşma geldi: Suudi Arabistan'ın varlık fonunun bir iştirak şirketi olan SURJ Sports Investment, DAZN'in yaklaşık yüzde 10'unu satın aldı. Suudi Arabistan da elbette 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

    Bir de Infantino'nun Başkan Donald Trump ile son derece yakın ilişkisi var. 2026 Dünya Kupası kura çekiminde, barışı teşvik etmeye yönelik sözde çabaları nedeniyle FIFA'nın yeni Barış Ödülü'nü Trump'a takdim etmeden önce Trump'ın göreve başlama törenine katıldı. Trump ise karşılığında Infantino'yu, evet bu gerçekten doğru, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri adayı olarak önerdiği bildirildi. Bu arka plan karşısında, Trump'ın damadı Jared Kushner'in kardeşi Joshua Kushner'in liderlik ettiği Thrive Eternal'ın, FFE için önerilen yatırımcı grubuna öncülük etmesi dikkat çekici.


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  • Adam SilverGetty Images

    Daha büyük bir trendin parçası

    Tüm bunlar, hafif tabirle, biraz mide bulandırıcı. Ama gerçek şu ki bu, sporda daha büyük bir eğilimin yalnızca bir parçası.

    NBA, 2025'te Avrupa'da bir lig ihtimalini değerlendirdiğini açıkladı; şimdi ise bunu 2027 sonbaharında başlatmayı planlıyor. Haziran sonu itibarıyla lige katılmak için 20'den fazla grup teklif sundu. Bazıları, büyük pazarlarda, 1 milyar doları aştı; bu da İngiltere Premier Lig'indeki kulüplerin yarısının değerlemesinden daha yüksek. Haberler, NBA Europe'un, düzenli olarak en iyi oyuncularından bazılarını ABD'ye gönderen ve zaten üst düzey bir basketbol organizasyonu olan EuroLeague'e doğrudan rakip olacağını gösteriyor. NBA'in, ligin ilk on yılında Avrupa basketbol ekosistemine yaklaşık 10 milyar dolar dağıtmayı planladığı bildiriliyor. FIBA projeye destek verdi.

    NFL'in International Series organizasyonu Londra'nın ötesine genişledi; 2026'da yedi ülkedeki yedi şehirde dokuz maç planlandı. Ticari tarafta ise NFL'in Global Markets Programı, takımların "marka bilinirliği oluşturmak" için tek tek ülkelerde pazarlama hakları konusunda görüşme yapmasına izin veriyor. 32 takımın tamamı programa katılıyor ve haklar 22 uluslararası pazara yayılmış durumda.

    ABD'de kolej futbolunun görünümü bile değişiyor. Özel sermaye artık NCAA sporlarına da girmiş durumda. Utah Üniversitesi, geçen aralık ayında Otro Capital ile ortaklık kurarak spor programına bağlı ticari operasyonları yönetmek üzere kâr amaçlı bir şirket oluşturdu. Utah kontrolü elinde tutarken, Otro azınlık hissesine sahip. Big 12, okullara her biri için isteğe bağlı olarak 30 milyon dolara kadar kredi hattı sunan RedBird Capital ve Weatherford Capital anlaşmasını kabul etti. Dikkat çekici biçimde RedBird, Paramount'a da yatırım yapıyor; bu da konferans 2031'de yayın haklarını yeniden müzakere etmek zorunda kaldığında işe yarayabilir.

    Takım elbiseli güçlü adamlar yıllardır perde arkasında ipleri çekiyor. Infantino da sadece onlardan biri.

  • Gianni InfantinoGetty Images

    Direnmenin faydası olmayacak

    Yine de belki de buradaki en can sıkıcı taraf, futbolun her zaman kurumsal açgözlülüğün ötesine geçen spor olması gerektiğinin düşünülmesiydi.

    Süper Lig'e karşı verilen mücadele, kolektif örgütlenmenin dış yatırımlara karşı koymaya yardımcı olabileceğini gösteren iyi bir kanıt niteliğindeydi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin genişletilmesi, Kulüpler Dünya Kupası'nın başarısı ve 48 takımlı erkekler Dünya Kupası'na yönelik genel övgü, gelenekçilere kuşkusuz darbeler vurdu, ancak sporun saflığına dair bir şey her zaman ayakta kaldı. Hatta yurt içi maçların uluslararası topraklarda oynanması fikrinin gündeme gelmesi bile belli türden bir umut verdi.

    Ancak bunlar en üst düzeyde yaşandığında, yükselen dalgaya karşı nasıl bir geri itiş olabileceğini görmek zorlaşıyor. Burada en büyük karşı çıkan taraf UEFA ve kesinlikle belli bir güce sahip. Daha önce organizasyonları boykot etme tehdidini başarıyla kullandılar. Ayrıca Avrupa'nın küresel futbolun gerçekten de merkezi olduğu gerçeği hâlâ ortada.

    Haberlere göre bir başka boykotu değerlendiriyorlar ve olağanüstü bir toplantı ihtimali de masada. Ancak hesabı yaptığınızda, muhalefetin gücü yeterli olmayabilir. FIFA'nın 211 üye federasyonunun Kongre'de birer oyu var. 2026 Dünya Kupası'na katılmayan 163 ülkenin kaç tanesi 40 milyon dolara kadar çıkabilecek bir fon ihtimalini reddeder? Curaçao, Cape Verde ve Özbekistan gibi ilk kez katılanlar bile bu parayı, 2026'nın tek seferlik bir başarıdan ibaret kalmamasını sağlamak açısından kritik görebilir. Önerilen fon, bu çabaları kuşkusuz güçlendirecektir.

    Bu nedenle UEFA'ya “biraz omurga göstermesi” çağrısında bulunmak ancak bir yere kadar etkili olabilir. En zengin federasyonlar hayır diyebilir. Hatta boykot tehdidinde bile bulunabilirler. Ancak çok fazla tarafın, aynı çizgiyi izleyemeyecek kadar çok şey kazanma ihtimali var. En uğursuz taraf da bu: plan ahlaken yanlış hissettirebilir, ancak onu reddetmek mali açıdan imkânsız olabilir. Infantino'nun tartışmayı kazanmasına gerek yok. Sadece hayır demeyi fazla pahalı hale getirmesi yeterli.