Haftanın başlarında Gianni Infantino biraz öfkelendi.

Instagram'da 15 slayttan oluşan bir paylaşımda, FIFA Başkanı 2026 Dünya Kupası'na yönelik tüm eleştirilerin karşısına dikildi. Bu, esasen, turnuva öncesindeki her bir şikâyete özellikle verilen karşı argümanlarla birlikte, kendi başarılarının uzun bir listesiydi. Kuzey Amerika'daki bir Dünya Kupası'nda işi neredeyse kusursuz biçimde tamamladığını bilen bir FIFA başkanının zafer turu gibiydi.

Ancak bu, aynı zamanda, karakterinden de bir tür sapmaydı. Infantino her zaman soğukkanlı, sakin ve derli toplu oldu. Tartışmaz, vaaz verir. Savunmaz, açıklar. Sahnelere çıkar, kel kafası, dar takımı ve bembeyaz spor ayakkabılarıyla TED Talk ve LinkedIn jargonu arasında gezinir: "Sporla aklama bana B2B satışlar hakkında ne öğretti" gibi bir şey.

Ancak o paylaşım, daha fazlasını ortaya koyuyor gibiydi: ilgi odağından payını almak isteyen, içerlemiş ve kibirli bir başkan. Şimdi Infantino bir adım daha ileri gitti. FIFA'nın büyük turnuvaları için ayrı bir şirket kurup ardından hisseleri özel yatırımcılara "satma" planı, taraftarlar, kulüpler ve futbol federasyonları arasında öfke yarattı. Eleştirenlere göre Infantino artık futbolun ruhunun peşine düşmüş durumda.

Yine de Infantino'nun planı, hem adam hem de kurum açısından, kesinlikle hiç şaşırtıcı olmamalı.

Evet, bu bir saldırı. Evet, bu samimiyetsiz. Evet, bu endişe verici. Ancak Infantino'nun planı aynı zamanda yıllardır ağır ağır yükselen spordaki daha geniş bir eğilimin de göstergesi. Bu işin ruhu aşağı yukarı çoktan gitti. Infantino ve FIFA ise sadece son öldürücü darbeyi vurmaya çalışıyor.