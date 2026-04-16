"Bu fazla!" Lennart Karl, Bayern'in Real Madrid'i yenmesinin ardından danışmanı Michael Ballack'ı kızdırdı

Pembe pantolon, pembe ceket, pembe (Şirin) şapka ve bunlara uyan ayakkabılarla Karl epey dikkat çekti. Oysa yardımcı kaptan Joshua Kimmich, bu devler savaşından önce taraftarlara lütfen stadyuma kırmızı giysilerle gelmelerini rica etmişti.

"Bu kavgayı soyunma odasında halledecek, bundan eminim," dedi Ballack. Kendisinin de Karl'a "kesinlikle" kişisel bir mesaj göndereceğini ekledi. Aleksandar Pavlovic, arkadaşının bu görünümüne gülümsemeyle tepki gösterdi. "Çocuğu tanıyoruz. Dikkat çekmek istiyor," dedi orta saha oyuncusu: "Bugün yine gördük. Bırak yapsın."

Yapılmaması gereken, ancak Karl'ın maç sırasında yine de yaptığı şey: maçın büyük bir bölümünü kaçırmak - aralarında devre arasına kısa süre kala gelen 2-3'lük gol de vardı. Çünkü o sırada Karl yerini çoktan terk etmişti. Tam olarak 39. dakikada. İkinci yarı başlangıcında da geç kaldı ve ancak 52. dakikada yerine geri döndü.

Karl, geçen Cumartesi St. Pauli'de oynanan 5-0'lık maçta da forma giymemişti. Bayern, teknik direktör Vincent Kompany'nin bu hücum oyuncusundan ne kadar süreyle mahrum kalacağını açıklamadı.