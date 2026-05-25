Borussia Dortmund'un sezonun ilk ve son resmi maçının son anlarını karşılaştırırsak, Yan Couto için sezonun iyi bir şekilde sona erdiğini düşünebiliriz. Geçtiğimiz Ağustos ayında Essen'de oynanan kupa maçında (1-0), Kelsey Owusu uzatma dakikalarının beşinci dakikasında bacağını uzatarak Brezilyalı oyuncunun dizine tüm gücüyle vurmuştu.
Çeviri:
Bu fahiş transfer ücreti için performansı çok yetersiz! BVB'den bir profesyonel, transfer fiyaskosuna doğru hızla ilerliyor
Maçın ardından teknik direktör Niko Kovac, sadece sarı kartla cezalandırılan faulün "neredeyse bir saldırı" olduğunu söyledi. Ancak beş gün sonra Couto tekrar forma girdi ve Bundesliga'nın ilk haftasında 90 dakika sahada kaldı. 33 hafta sonra yine 90+5. dakikada bu bek oyuncusu gündeme geldi. Bremen'deki galibiyette Couto, 2-0'lık skoru belirleyen golü attı.
Bu, Couto'nun altıncı gol katkısıydı (üç gol, üç asist) ve geçen yılki felaket performansına kıyasla yüzde 500'lük bir artış anlamına geliyordu. Ancak 23 yaşındaki oyuncu hakkında iyi haberler neredeyse bu kadarla sınırlıydı. Couto, 25 milyon avroluk muazzam transfer ücreti karşılığında iki sezon geçirdikten sonra çok yetersiz bir performans sergiledi ve bu nedenle nihai olarak transfer fiyaskosu olarak damgalanmaya doğru ilerliyor.
Oysa bu sezon onun için çok daha iyi başlamıştı. Couto arka arkaya birçok kez ilk 11'de yer aldı ve performansında belirgin bir artış gösterdi. Teknik hatalar, zayıf pozisyon alma, kötü ikili mücadele oranı, yetersiz fizik gibi önceki eksikliklerinin geniş yelpazesini azalttı ve yüksek hata oranını yavaş yavaş ortadan kaldırdı. Hücumda sık sık merkeze çekildi, ortaları da daha iyi hale geldi. Altı gol katkısının beşini ilk yarıda gerçekleştirdi.
- Getty Images Sport
Yan Couto'nun sorunu Julian Ryerson
Ancak tam da bu, Couto'nun sorunu haline geldi – anahtar kelime "gol katkısı": Rakibi Julian Ryerson'ın bu kategoride muhtemelen hayatının en iyi sezonunu geçirmiş olması, onun için tam bir talihsizlikti. Norveçli oyuncu toplamda 18 golün hazırlayıcısı oldu; "Ryerson'ın ortası, Serhou Guirassy'nin golü" kombinasyonu, BVB'nin en çok konuşulan oyun hareketi haline geldi.
Bu nedenle Kovac, birkaç hafta önce Couto hakkında şöyle konuştu: "Gelişmeden çok memnunum. Yan, bu sezon geçen yıla göre çok daha fazla süre aldı. Julian gerçekten iyi performans gösteriyor, hücumda harika işler çıkarıyor. En fazla asist yapan oyuncu o. Bu yüzden Yan için acı verici, ama benim için sağ kanatta iki iyi oyuncum olması o kadar da güzel."
Kovac'ın oyuncular hakkında güzel sözler sarf edip, sonra da onları uzun süre kenarda bırakması nadir görülen bir durum değil. Salih Özcan'a kışın çok daha fazla süre vereceğine söz vermişti, ancak sözünü tutmadı. Couto'da da durum benzer: Hırvat teknik adamın BVB'de çalıştırdığı 72 resmi maçın yüzde 37,5'inde Couto 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu (27 kez). Sadece 2026 yılında dokuz kez.
- Getty Images Sport
Yan Couto için BVB'de 2026 yılı tam bir fiyasko oldu
Dört kez milli formayı giymiş bu oyuncu için, başka türlü ifade edilemez, sezon tam bir fiyaskoydu. Couto sadece dört kez ilk on birde yer aldı; en son Şubat ayı sonunda FC Bayern’e karşı 2-3 yenildikleri maçta. O günden bu yana Kovac ona sadece 41 dakika süre verdi.
Bu gidişatın Couto'nun hoşuna gitmediği aşikar. Ryerson, önümüzdeki sezon da sağ kanat pozisyonu için favori olarak yarışa girecek. Bu nedenle, Dortmund ve Couto'nun yolları -her ne şekilde olursa olsun- ayrılırsa, bu hiç de şaşırtıcı olmaz. Beş hafta önce Ruhr Nachrichten gazetesi, Couto'nun "geleceğinin belirsiz" olduğunu yazmıştı.
Yan Couto Almanya'da kendini nasıl hissediyor acaba?
Özellikle de Couto'nun Almanya'da ne kadar rahat hissettiği konusu hâlâ belirsizliğini koruyor. Geçen yaz, Kulüpler Dünya Kupası kapsamında Brezilya'nın ücretli televizyon kanalı SporTV'ye verdiği röportajda, durumun ciddiyetini ortaya koyan şu açıklamalarda bulunmuştu: "Almanya'ya transferimin bu kadar farklı olacağını beklemiyordum. Hem kişisel açıdan hem de soğuk havayla başa çıkma konusunda hem de kendilerini daha fazla dış dünyadan soyutlayan insanlarla ilişkilerimde. Kolay değil, büyük bir fark yaratıyor. Bu yüzden birçok Brezilyalı artık Almanya'ya gitmiyor. Bu benim için bir zorluk, bununla başa çıkmam gerekiyor."
Elbette bir sporcu olarak kendini ihtiyaç duyulduğunu hissedip, en çok zevk aldığı şeyi düzenli olarak yapabiliyorsa bu daha kolay olur. Couto, Dortmund'da şimdiye kadar bunu çok nadiren yaşayabildi.
Sezonun son iç saha maçında, Frankfurt'a karşı kazanılan galibiyetin ve Julian Brandt, Niklas Süle ve Özcan'ın vedasının ardından Güney Tribünü önünde bir takım fotoğrafı çekildiğinde, sadece Couto hiç de mutlu görünmüyordu.
Yan Couto: Performans verileri ve istatistikler
Takım Maçlar Goller Asist Oynama Süresi FC Girona 95 5 17 5.930 Borussia Dortmund 62 3 4 2.896 SC Braga 42 1 4 2.930