Leroy Sané ve Nilson Angulo’nun attığı iki erken golün ardından, Dünya Kupası grup aşamasının son maçında Almanya ile Ekvador arasında uzun süre bir beraberlik yaşanacak gibi görünüyordu; ta ki 77. dakikada Gonzalo Plata bir köşe vuruşunun ardından Güney Amerikalılar adına skoru 2-1’e getiren golü atana kadar. David Raum, ilk direğin önündeki kafa topu mücadelesini kaybetti, Jonathan Tah ortada golcüyü kaçırdı ve Neuer de topu tutamadı. En azından medyada oldukça yaygın olan analiz böyle.
Çeviri:
"Bu en güvenli çözüm olurdu": Manuel Neuer, Ekvador'un DFB takımına karşı attığı galibiyet golüyle ilgili her türlü suçu şiddetle reddediyor
Mixed Zone’da Neuer’e, yedikleri golün sorumluluğunu üstlenip üstlenmeyeceği soruldu. Cevabı tek kelimeden ibaretti: “Hayır.” Sorunun ardından 40 yaşındaki kaleci, bir dakika sekiz saniye süren bir monologda o anla ilgili görüşlerini ayrıntılı olarak açıkladı. İşte Neuer’in açıklamasının tam metni:
"Bu tamamen normal bir kafa vuruşu uzatması ve ben topu yakalamaya çalışıyorum. Tamamen normal bir durum. Daha önce oynamış her kaleci bilir ki, topa bu şekilde konumlanmam ve onu bu şekilde yakalamaya çalışmam gerekir. Bu, bir oyuncunun topa doğru koşması ve birinin diğerinden ayak ucuyla bir adım önce topa ulaşması gibi bir şey. Elbette uzatmaya ve önümde neler olup bittiğine bakıyorum. O, topu her yöne uzatabilir. Dolayısıyla doğal olarak bu uzatmaya odaklanıyorum, topa bakıyorum ve onu yakalamaya çalışıyorum. Elbette onu arkadan hiç göremiyorum. Önümde neler olup bittiğine, topun nerede olduğuna ve topa ne olduğuna bakmam gerekiyor. Bu yüzden sadece onu yakalamak istedim. Bu aynı zamanda en güvenli çözüm olurdu. Eğer ceza sahası içinde, göğüs hizasında topları şapırdatmaya başlasaydım, bu muhtemelen bir kendi kalesine gol olurdu." Neuer’in özeti: Yediğimiz gol “kesinlikle” bir kaleci hatası değildi.
Manuel Neuer, Dünya Kupası'nda: Yedi şut, dört gol yedi
"Bunu farklı bir şekilde savunmalıyız," diyen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, bir kalecinin "tepki vermesinin son derece zor" olduğu "zor bir durum"dan bahsetti. Nagelsmann, turnuva öncesinde Neuer'i DFB'den emekliliğinden geri çağırmış ve bunun karşılığında Oliver Baumann'ı yedek kaleciliğe indirmişti.
Şu ana kadar bu riskli hamle karşılığını vermedi: Ekvador’a karşı yenen ikinci golden tamamen bağımsız olarak, Neuer talihsiz bir turnuva geçiriyor. Şimdiye kadar oynanan üç maçta kalesine toplamda sadece yedi şut geldi ve bunlardan dördü gol oldu. 2014’teki final zaferinden bu yana, DFB takımı ve dolayısıyla Neuer de hiçbir Dünya Kupası maçında gol yemeden kalamadı.