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“Bu düşünmeye bile gerek olmayan bir karardı!”: Lewis Hall, Matthias Jaissle yönetiminde Newcastle'ın yeni dönemine öncülük etmek için neden Manchester United'ı reddettiğini açıkladı
Hall, uzun vadeli geleceğini Newcastle'a bağladı
Hall, 2031 yazına kadar St James' Park'ta kalmasını sağlayacak bir sözleşme uzatmasına imza atarak geleceğini Newcastle'a bağladı. 22 yaşındaki savunmacı, yaz transfer döneminde Manchester United'ın ciddi ilgisinin odağındaydı ancak Newcastle, gelebilecek herhangi bir girişime kararlı şekilde direndi.
Hall da yeni göreve getirilen teknik direktör Jaissle'ın ortaya koyduğu net vizyonun etkisiyle Tyneside'da kalmaya aynı derecede istekliydi. Savunmacının bu kararı şimdiden karşılığını verdi; bek oyuncusu sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve Newcastle'ın Hull City'yi 2-1 yendiği maçta gol atarak takımını Premier League'de dokuzuncu sıraya taşıdı.
Chelsea altyapısından yetişen oyuncu, daha önce Dünya Kupası kadrosunda yer bulamamasının ardından İngiltere Milli Takımı'na da yeniden çağrıldı.
- Getty Images Sport
"Hiç düşünmeden kabul ettim!"
Manchester United etrafındaki yaz dönemi spekülasyonlarına değinen Hall, transfer söylentilerinin konsantrasyonunu bozmadığında ısrar etti. Chronicle Live'a konuşan Hall, "Hayır, dürüst olmak gerekirse, etkilemedi," dedi. "Sanırım başka bir takımla adınız anıldığında, bir şeyleri doğru yaptığınızı biliyorsunuz. Bence bu, kendi performansınızın, oyuncu olarak nasıl olduğunuzun, insan olarak nasıl biri olduğunuzun bir göstergesi. Bunu olumlu karşıladım ama aynı zamanda burada oynamayı ne kadar sevdiğimi biliyordum ve teknik direktör geldiğinden beri hedefleri ve neyi başarmak istediğimizi biliyordum."
Jaissle'ın kendisini geleceğini kulübe bağlama konusunda ne kadar hızlı ikna ettiğini anlatan Hall, şöyle devam etti: "Çok fazla konuşma yapmadan, çok fazla antrenman geçirmeden, teknik direktörün bu kulüp için gerçekten çok iyi olacağını biliyordum ve takım olarak yeni oyuncular getirmenin, kadroyu geliştirmenin gerçekten önemli olduğunu biliyordum. Bunu yapar yapmaz imza atmak gerçekten çok kolay bir karar oldu."
Hall, Jaissle'ın yönetim tarzına da övgüler yağdırdı ve şunları söyledi: "Harika bir adam. Bana karşı çok iyi oldu. Savunma görevimi yaptığım ve bu pozisyon için gereken koşuları attığım sürece bana kendimi ifade etme özgürlüğü veriyor, ki bu da oldukça fazla çalışma gerektiriyor. Ama takıma fayda sağladığı sürece bunu yapmaktan mutluyum. Şu ana kadar gelen herkes için olumlu biri oldu."
Manchester United seçenekleri değerlendiriyor, Newcastle ise hedeflerini yüksek tutuyor
Manchester United, Newcastle'ın pazarlığa kapalı tutumunu netleştirmesinin ardından bu hamleden nihayetinde vazgeçti. Ancak Old Trafford yönetimi, gelecek yaz savunma hattını güçlendirmeye hâlâ istekli ve Brighton'dan Ferdi Kadioglu, Aston Villa'dan Ian Maatsen ve Racing Santander'den Jorge Salinas dahil alternatif sol bek seçeneklerini değerlendirdi.
2031'e kadar Hall'u takımda tutmak Newcastle adına önemli bir mesaj niteliği taşısa da savunmacı, kulüpte uzun vadeli kalmasının ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine bağlı olacağını kabul etti.
Yeni sözleşmesinin uzun vadeli bir kalışı yansıtıp yansıtmadığı sorulduğunda Hall, "Sanırım öyle" dedi. "Bence bir takımdayken geleceği çok fazla düşünmüyorsunuz. Aldığım sözleşme ve yönetim kurulundan, menajerden ve buna benzer herkesten gördüğüm güven için elbette gerçekten minnettarım. Ama ben sadece maç maç gidiyorum, bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaştığımız, ulaşmak istediğimiz şeyleri başardığımız sürece eminim uzun süre burada olurum."
- Getty Images Sport
Milli görev öncesinde yerel mücadele yaklaşırken
Hull City karşısındaki golcü performansının ardından Hall, yeniden İngiltere kadrosuna girmesinin ardından dikkatini milli göreve çevirdi.
Tyneside'a döndüğünde Hall, Newcastle'ın Jaissle yönetiminde istikrar yakalamasına yardımcı olmaya çalışacak. Newcastle, Premier League sıralamasında daha da yükselmeyi hedefliyor.
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