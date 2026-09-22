Manchester United etrafındaki yaz dönemi spekülasyonlarına değinen Hall, transfer söylentilerinin konsantrasyonunu bozmadığında ısrar etti. Chronicle Live'a konuşan Hall, "Hayır, dürüst olmak gerekirse, etkilemedi," dedi. "Sanırım başka bir takımla adınız anıldığında, bir şeyleri doğru yaptığınızı biliyorsunuz. Bence bu, kendi performansınızın, oyuncu olarak nasıl olduğunuzun, insan olarak nasıl biri olduğunuzun bir göstergesi. Bunu olumlu karşıladım ama aynı zamanda burada oynamayı ne kadar sevdiğimi biliyordum ve teknik direktör geldiğinden beri hedefleri ve neyi başarmak istediğimizi biliyordum."

Jaissle'ın kendisini geleceğini kulübe bağlama konusunda ne kadar hızlı ikna ettiğini anlatan Hall, şöyle devam etti: "Çok fazla konuşma yapmadan, çok fazla antrenman geçirmeden, teknik direktörün bu kulüp için gerçekten çok iyi olacağını biliyordum ve takım olarak yeni oyuncular getirmenin, kadroyu geliştirmenin gerçekten önemli olduğunu biliyordum. Bunu yapar yapmaz imza atmak gerçekten çok kolay bir karar oldu."

Hall, Jaissle'ın yönetim tarzına da övgüler yağdırdı ve şunları söyledi: "Harika bir adam. Bana karşı çok iyi oldu. Savunma görevimi yaptığım ve bu pozisyon için gereken koşuları attığım sürece bana kendimi ifade etme özgürlüğü veriyor, ki bu da oldukça fazla çalışma gerektiriyor. Ama takıma fayda sağladığı sürece bunu yapmaktan mutluyum. Şu ana kadar gelen herkes için olumlu biri oldu."



