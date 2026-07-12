Maçın ikinci yarısının ortasında, skor 1-1 iken Embolo bir faul yaptı. Hakem Joao Pinheiro, orta sahada yaşanan bir mücadeleden sonra ilk olarak Embolo'nun rakibi Landro Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR müdahalesinin ardından Portekizli hakem kararını düzeltti ve Paredes yerine İsviçreli forveti sarı kartla cezalandırdı. Embolo daha önce sarı kart görmüştü ve böylece 72. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

"Bu durumda, zaten sarı kart görmüşken böyle bir simülasyon yapmak elbette delilik," dedi Hummels. "Üstelik bu, pek bir işe yaramayan bir hareket – tamamen faul yapılmaması gereken bir alanda."

Eski savunma oyuncusu, Pinheiro’nun kararının sonuçta doğru olduğuna ikna olmuş durumda: “Görülüyor ki, zıplarken yüzünü bile buruşturuyor. Ne yazık ki bu haklı bir sarı-kırmızı kart. Muhtemelen kafasındaki bir anlık düşüncesizlik, onu simülasyona yöneltmiştir. Bu durum elbette onun için acı verici ve bir seyirci olarak bunu izlemek benim için de acı vericiydi. İsviçre o ana kadar Arjantin’i bir nevi kontrol altında tutuyordu ama bu olayla her şeyi yeniden elinden kaçırdı."