MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak görev yapan 2014 Dünya Şampiyonu şu yorumu yaptı: “Bu pozisyon maçı belirledi ve İsviçre’nin aleyhine sonuçlandı. Embolo bugün kesinlikle pek iyi bir gün geçirmeyecek.”
Çeviri:
"Bu durumda tabii ki delilik": Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in İsviçre'yi mağlup ettiği maçta yaşanan bir sahne, Mats Hummels'i hayrete düşürdü
Maçın ikinci yarısının ortasında, skor 1-1 iken Embolo bir faul yaptı. Hakem Joao Pinheiro, orta sahada yaşanan bir mücadeleden sonra ilk olarak Embolo'nun rakibi Landro Paredes'e sarı kart gösterdi. VAR müdahalesinin ardından Portekizli hakem kararını düzeltti ve Paredes yerine İsviçreli forveti sarı kartla cezalandırdı. Embolo daha önce sarı kart görmüştü ve böylece 72. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.
"Bu durumda, zaten sarı kart görmüşken böyle bir simülasyon yapmak elbette delilik," dedi Hummels. "Üstelik bu, pek bir işe yaramayan bir hareket – tamamen faul yapılmaması gereken bir alanda."
Eski savunma oyuncusu, Pinheiro’nun kararının sonuçta doğru olduğuna ikna olmuş durumda: “Görülüyor ki, zıplarken yüzünü bile buruşturuyor. Ne yazık ki bu haklı bir sarı-kırmızı kart. Muhtemelen kafasındaki bir anlık düşüncesizlik, onu simülasyona yöneltmiştir. Bu durum elbette onun için acı verici ve bir seyirci olarak bunu izlemek benim için de acı vericiydi. İsviçre o ana kadar Arjantin’i bir nevi kontrol altında tutuyordu ama bu olayla her şeyi yeniden elinden kaçırdı."
- Getty Images Sport
Yakin, Arjantin maçında Embolo’nun kırmızı kart görmesinin ardından tepki gösterdi
İsviçreliler oyundan atılmayı kabul etmek istemedi. Henüz kapatılmamış olan hakemin mikrofonundan, onun yönüne doğru çaresizce “Hayır! Hayır! Hakem! Hakem!” diye bağırdıkları duyuldu.
Embolo da 38 yaşındaki hakeme ikna etmeye çalışıyordu. Ardından sahadan ayrılırken gözyaşlarına boğuldu. Düşüncesizce yaptığı hatanın hemen farkına varmıştı. Tamamen perişan haldeki Stade Rennes'li profesyonel oyuncu, yedek kulübesi yakınında takım arkadaşları tarafından teselli edildi; ardından doğrudan soyunma odasına yöneldi.
Maçın ardından İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakin, maçın sonucunu belirleyen bu sahneye çok kızmıştı: “Bu kuralın futbolla hiçbir ilgisi yok. Bu kuralın getirilmesi kesinlikle gereksiz. Hakemin hatası yüzünden cezalandırıldık.”
Yakin, özellikle kuralın sadece hakemin kendi görüşüne göre bir hata yapması nedeniyle uygulanmış olmasından rahatsızdı: “Böyle zararsız bir durumda Arjantinli oyuncuya sarı kart gösterilmesinin hiçbir gerekçesi yoktu. Hakem olayı görmezden gelmeliydi.” Yakin’in yorumu: “Bu kural bugün maçımızı mahvetti.”
Nitekim İsviçre, bir oyuncusu eksik halde uzatmalara uzanmayı başardı; ancak uzatmalarda Arjantinli forvetler Julian Alvarez ve Lautaro Martinez attıkları gollerle şampiyonluk unvanını koruyan takımın galibiyetini kesinleştirdi.
Son on Dünya Şampiyonası'nın kazananları
Turnuvanın düzenlendiği yıl Dünya Şampiyonu 2022 Arjantin 2018 Fransa 2014 Almanya 2010 İspanya 2006 İtalya 2002 Brezilya 1998 Fransa 1994 Brezilya 1990 Almanya 1986 Arjantin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun