On altıda bir finalde Paraguay beklerken, sekizde bir finalde en büyük favori Fransa ile karşılaşma ihtimali var. Eski milli futbolcular Lukas Podolski ve Toni Kroos uyarıda bulunuyor.
Çeviri:
"Bu durum değişmezse, uzun sürmez": Toni Kroos ve Lukas Podolski, DFB takımının Dünya Kupası'ndaki en büyük sorununu ortaya koyuyor
"Oyunda yaratıcılık eksikliği var. Hücumda oyun konseptimizi bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bu durum beni biraz endişelendiriyor," dedi Podolski, TikTok'ta yayınlanan 'Kroos & Kroos - Felix ve Toni Kroos ile Dünya Kupası Mercek Altında' programında.
Programın sunucusu Toni Kroos da ona katılarak şöyle dedi: "Wirtz ve Musiala’nın en iyi formda olmalarına ihtiyacımız var, ancak şu anda öyle değiller. Bu durum değişmezse, uzun sürmeyecek," diyerek net bir uyarıda bulundu.
- Getty Images Sport
Jamal Musiala’ya yönelik sert eleştiriler
Wirtz, ikinci yarıda 73. dakikada Julian Nagelsmann tarafından oyundan alınırken, Musiala maçı sonuna kadar oynamasına rağmen, daha sonra sadece “çocuk futbolu oynadığı” gerekçesiyle sert eleştirilere maruz kaldı. Dolayısıyla her ikisi de hâlâ en iyi formlarının peşinde koşuyor.
Ancak Toni Kroos, Nagelsmann’ın takımının sağlam Güney Amerikalı rakiplere karşı irade ve mücadele ruhu eksikliği gösterdiğini kabul etmedi. “Biz fiziksel olarak güçlü bir takım değiliz,” diye açıkladı. “Bunun, oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yapmamalarıyla bir ilgisi yok.”