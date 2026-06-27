"Bu durum değişmezse, uzun sürmez": Toni Kroos ve Lukas Podolski, DFB takımının Dünya Kupası'ndaki en büyük sorununu ortaya koyuyor

"Oyunda yaratıcılık eksikliği var. Hücumda oyun konseptimizi bir türlü hayata geçiremiyoruz. Bu durum beni biraz endişelendiriyor," dedi Podolski, TikTok'ta yayınlanan 'Kroos & Kroos - Felix ve Toni Kroos ile Dünya Kupası Mercek Altında' programında.

Programın sunucusu Toni Kroos da ona katılarak şöyle dedi: "Wirtz ve Musiala’nın en iyi formda olmalarına ihtiyacımız var, ancak şu anda öyle değiller. Bu durum değişmezse, uzun sürmeyecek," diyerek net bir uyarıda bulundu.