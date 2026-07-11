İster New York sokaklarında dolaşın, ister Los Angeles’ın sahil şeridinde gezinin: Dünya Kupası’nın düzenlendiği şehirlerin turistik bölgelerinde “Last Dance”den kaçış yok. Her yerde, bu gayri resmi Dünya Kupası sloganının yer aldığı tişörtler, posterler ve diğer taraftar ürünleri satılıyor; bu ürünlerde, muhtemelen kariyerlerini sonlandıracak olan süperstarlar Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun fotoğrafları yer alıyor, bazılarına ise Neymar ve Luka Modric de eklenmiş durumda.
Çeviri:
Bu Dünya Kupası’nın gayri resmi sloganı sadece bir başka yalan mı? Lionel Messi’nin performansları bu soruya net bir cevap verecektir
41 yaşındaki Ronaldo’nun dansı, Portekiz’in İspanya’ya karşı son anda aldığı sekizinci tur yenilgisinden bu yana sona erdi; Brezilyalı Neymar ve Hırvat Modrić de kendi ülkeleriyle birlikte turnuvadan elendi. Buna karşılık Messi (39), son şampiyon Arjantin'i neredeyse tek başına grup aşamasından geçirdi ve ardından Yeşil Burun Adaları ile Mısır'a karşı dramatik galibiyetlerle çeyrek finale yükseldi; burada Pazar gecesi İsviçre ile karşılaşacak. Her maç, milli takım kariyerindeki son pirouette olabilir. Olabilir.
Ancak bu, en büyük iki süperstarın “Son Dansı”nın vaktinden önce ilan edildiği ilk durum olmayacaktır. Aslında bu slogan, Messi ve Ronaldo için şaşırtıcı derecede kalıcı bir pazarlama iş modeline dönüşmüştür. Zaten 2018’deki Rusya turnuvası zaman zaman onların son turnuvası olarak sunulmuştu; en geç 2022’de Katar’da tüm dünya bir veda olacağını varsayıyordu – bu beklentiyi Messi ve Ronaldo’nun kendi açıklamaları da körüklüyordu.
Arada burada sözde son bir Avrupa Şampiyonası, orada bir tane daha; sözde son bir Copa América, bir tane daha; türlü türlü son ev sahibi maçları ve benzeri. Tarihin en uzun “son dansı”, bu Dünya Kupası’ndan sonra gerçekten sona erdi mi? Yoksa bu slogan yine bir yalan olarak ortaya çıkacak ve Messi ile Ronaldo milli takımları için oynamaya devam edecek mi?
- AFP
Lionel Messi: 2021 Copa América zaferi her şeyi değiştirdi
Öncelikle geçmişe bir bakış. 2006’daki ilk Dünya Kupası katılımlarından itibaren, bu iki süperstar dünya futbolunun en büyük unvanının peşinde aynı adımlarla koştular, ancak sonuçta başarısız oldular. Kıtasal düzeyde Ronaldo, 2016’da Portekiz ile Avrupa Şampiyonası’nı kazandı; Messi ise 2015 ve 2016’da Arjantin ile Copa América’da iki final maçını kaybetti. Her ikisi de penaltı atışlarında. 2016’da Messi, penaltı noktasından kendisi de bir penaltıyı kaçırdı. Arjantin’de, milli takım için FC Barcelona’ya göre daha az çaba gösterdiği yönünde suçlamalar dolaşmaya başladı. Duygusal bir anın etkisiyle, henüz 29 yaşındayken milli takımdan emekli olan Messi, kısa bir süre sonra kararından geri adım attı.
2018 Dünya Kupası’nda her iki süperstar da son 16 turunda elendi. O dönemde Ronaldo hâlâ tartışmasız bir otorite olarak görülürken, Messi’nin milli takımdaki geleceği, milli takım teknik direktörü Jorge Sampaoli ile yaşanan güç mücadeleleri nedeniyle belirsiz görünüyordu. Ancak Messi’nin yerine Sampaoli gitti ve milli takımın başına Lionel Scaloni geçti. Ve birdenbire her şey kendiliğinden yoluna girdi.
2021’de Messi ilk kez Copa America’yı kazandı. Süperstar ve ülkesi, geç de olsa birbirlerini buldular. Duyguların doruk noktasına ulaştığı 2022’de Katar’daki Dünya Kupası şampiyonluğu geldi; oysa Ronaldo, Portekiz ile çeyrek finalde Fas’a yenilince gözyaşlarına boğuldu. Ardından Messi, ABD’deki Inter Miami’ye, Ronaldo ise Suudi Arabistan’daki Al-Nassr’a transfer oldu. Spor açısından ikinci sınıf liglere yapılan bu transferlere rağmen, ikisi de milli takım kariyerlerini uzattı. Ya da tam da bu nedenle; çünkü o günden beri günlük yaşamlarında artık sınırlarını zorlamak zorunda kalmıyorlar.
- AFP
Portekiz’in grup aşamasında ikinci sırada yer alması, çeyrek finalde iki takımın doğrudan karşılaşmasını engelledi
Messi, 2024’te bir kez daha Copa America’yı kazandı; Ronaldo ise 2025’te ikinci kez Nations League’i kazandı – ve sonra 38 ve 41 yaşlarında yine bir Dünya Kupası’nda boy gösterdiler. ABD, bunun için mükemmel bir sahne oldu. Burada futbol her ne kadar her kesim tarafından sevilse de, hangi spor dalında olursa olsun süperstarlara duyulan coşku hiç azalmadı. Messi ve Ronaldo başından beri eşit ölçüde coşkuyla karşılandı; ikilinin doğrudan karşılaşacağı ihtimali herkesi heyecanlandırdı.
Yaklaşan çeyrek finalde nihai “GOAT’ların Çatışması” yaşanabilirdi. Tabii ki bunun için sadece Arjantin’in değil, Portekiz’in de grup birincisi olması gerekirdi. Ronaldo, Özbekistan’a karşı attığı iki gol dışında, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Kolombiya ile berabere kaldıkları maçlarda hayal kırıklığı yarattığı için Portekiz sadece ikinci sırada kaldı. Turnuvanın diğer kolunda Portekiz, önce Modrić’in Hırvatistan’ını eledi, ardından İspanya karşısında yoluna son verdi. Bugüne kadar Messi ve Ronaldo, milli takım düzeyinde hiçbir resmi maçta karşı karşıya gelmedi; sadece 2011 ve 2014 yıllarında iki hazırlık maçında karşılaşmışlardı.
- Getty Images Sport
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı
İspanya’ya karşı elenmelerinin ardından Ronaldo, milli takımdaki geleceği konusunda net bir açıklama yapmadı. Yalnızca bunun “büyük olasılıkla” son Dünya Kupası olduğunu vurguladı. Kariyerinde 1000 gol barajını aşma hayalinden defalarca bahsetmişti. Bu hedef için, ister Portekiz ister Al-Nassr forması giysin, her maç ona uygun. Şu anda Ronaldo’nun gol sayısı 976’da.
Bu arada, Roberto Martinez’in ayrılmasının ardından Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü, tam da Ronaldo’nun yakınlarından biri olan Jorge Jesus olacak. İkili, sadece birkaç hafta önce Al-Nassr ile birlikte Suudi Arabistan şampiyonluğunu kazanmıştı.
Ronaldo’nun Al-Nassr ile olan sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Bir yıl sonra İngiltere’de Avrupa Şampiyonası düzenlenecek ve ardından Portekiz’in de ev sahipliği yapacağı bir sonraki Dünya Kupası kapıda olacak. O zaman 45 yaşında olacak olan Ronaldo, turnuva süresince Dünya Kupası tarihinin en yaşlı oyuncusu olan Mısırlı Essam El Hadary’nin rekorunu kırabilir. Ancak bu, ancak 21 Temmuz 2030’daki final maçında sahaya çıkması durumunda mümkün olacaktır.
Elbette bu son derece olasılık dışı. Ancak Ronaldo ve egosuna her şey mümkün; zira Portekiz’deki konumu göz önüne alındığında, muhtemelen hiçbir zaman emekliye ayrılmaya zorlanmayacaktır. Spor açısından bakıldığında, Dünya Kupası’ndaki ilhamdan yoksun ve bencil performanslarıyla milli takım kariyerine devam etmesi için hiçbir gerekçe sunamadı.
- Getty Images Sport
İstatistiklere göre Lionel Messi, kariyerinin en iyi Dünya Kupası’nı oynuyor
Ebedi rakibi Messi’nin tam tersi bir durum söz konusu. İstatistiklere bakıldığında Messi, kariyerinin en iyi Dünya Kupası’nı oynuyor. Şimdiye kadar oynadığı beş maçın hepsinde gol attı, sekiz gol kaydetti ve bu sayı, 2022’de şampiyonluğu kazandığında attığı gol sayısından şimdiden daha fazla. Futbolcu olarak ileri yaşta olan Messi, sınıfının zamansız oyun zekası ve tekniğe dayandığından yararlanıyor. Ve Ronaldo’nun aksine, geçici bir faktör olan atletizme de bağlı değil.
Aslında Messi açısından emekli olmak için hiçbir neden yok. Milli takımda geçirdiği o kadar karmaşık yılın ardından nihayet herkes tarafından tapılıyor ve takım içinde tartışmasız lider konumunda. Mısır karşısında kendi yazdığı geri dönüş maçının ardından takım arkadaşlarının onu havaya kaldırması çok anlamlıydı.
Messi’nin Inter Miami ile olan sözleşmesi 2028’in sonuna kadar devam ediyor; ondan önceki yaz, üst üste üçüncü Copa America şampiyonluğunu kazanabilir ya da Olimpiyat Oyunları’na katılabilir. Bir maçı Arjantin’de oynanacak olan 2030 Dünya Kupası’nın başlangıcında 42 yaşında olacak ve bu da onu Ronaldo’dan sadece bir yaş büyük yapacak. CR7 o zamana kadar futbolu bırakmamışsa, Messi, Kamerunlu Roger Milla’yı Dünya Kupası tarihinin en yaşlı saha oyuncusu ve en yaşlı golcüsü unvanlarından alabilir ve Kylian Mbappé ile Dünya Kupası’nın en golcü oyuncusu unvanı için rekabetini sürdürebilir.
Messi, grup aşaması sırasında 2030 Dünya Kupası’na katılma olasılığıyla ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı. "Bilmiyorum," demekle yetindi. Scaloni ise Messi’nin Arjantin için "istediği sürece" oynayacağını daha önce vurgulamıştı. Turnuva organizatörleri ve heyecan verici süperstar düellolarının hayranları, Messi ve Ronaldo’nun kariyerlerine devam etmelerini yürekten umuyor olmalılar. En azından Arjantinli oyuncu, takımına sportif açıdan da hâlâ katkı sağlayabilir.
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