41 yaşındaki Ronaldo’nun dansı, Portekiz’in İspanya’ya karşı son anda aldığı sekizinci tur yenilgisinden bu yana sona erdi; Brezilyalı Neymar ve Hırvat Modrić de kendi ülkeleriyle birlikte turnuvadan elendi. Buna karşılık Messi (39), son şampiyon Arjantin'i neredeyse tek başına grup aşamasından geçirdi ve ardından Yeşil Burun Adaları ile Mısır'a karşı dramatik galibiyetlerle çeyrek finale yükseldi; burada Pazar gecesi İsviçre ile karşılaşacak. Her maç, milli takım kariyerindeki son pirouette olabilir. Olabilir.

Ancak bu, en büyük iki süperstarın “Son Dansı”nın vaktinden önce ilan edildiği ilk durum olmayacaktır. Aslında bu slogan, Messi ve Ronaldo için şaşırtıcı derecede kalıcı bir pazarlama iş modeline dönüşmüştür. Zaten 2018’deki Rusya turnuvası zaman zaman onların son turnuvası olarak sunulmuştu; en geç 2022’de Katar’da tüm dünya bir veda olacağını varsayıyordu – bu beklentiyi Messi ve Ronaldo’nun kendi açıklamaları da körüklüyordu.

Arada burada sözde son bir Avrupa Şampiyonası, orada bir tane daha; sözde son bir Copa América, bir tane daha; türlü türlü son ev sahibi maçları ve benzeri. Tarihin en uzun “son dansı”, bu Dünya Kupası’ndan sonra gerçekten sona erdi mi? Yoksa bu slogan yine bir yalan olarak ortaya çıkacak ve Messi ile Ronaldo milli takımları için oynamaya devam edecek mi?