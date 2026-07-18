Bu Dünya Kupası’nın en büyük kahramanlarından biri olarak görülüyor! 40 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme teklif ediliyor

Yeşil Burun Adaları ve Vozinha, Dünya Kupası’nda yenilgisiz olarak eleme turlarına yükseldi. İspanya’ya karşı yaşanan sürpriz galibiyetin ardından Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kaldılar. Son 16 turunda ise son şampiyon Arjantin’e sonuna kadar direndiler ve ancak uzatmaların ardından 2-3’lük skorla mağlup oldular.

Özellikle Vozinha’nın turnuva sırasındaki performansları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İspanya maçından yaklaşık bir ay sonra, Instagram hesabındaki takipçi sayısı 29,4 milyona ulaştı (18 Temmuz itibarıyla). Almanya’nın en popüler iki yıldızı olan Jamal Musiala ve Florian Wirtz’in takipçi sayıları toplamda sadece 12,6 milyona ulaşıyor. Vozinha, Dünya Kupası’na başladığında kanalında yaklaşık 50.000 aboneye sahipti.