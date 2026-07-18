40 yaşındaki oyuncu, Afrika takımının finalist İspanya’ya karşı aldığı sansasyonel 0-0 beraberliğinde kahraman haline gelmiş ve bir TV kanalının çağrısı sayesinde turnuvanın beklenmedik sosyal medya keşfi olmuştu. Şimdi ise tanınmış bir kulüp ona bir sözleşme teklif etmiş görünüyor.
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Bu Dünya Kupası’nın en büyük kahramanlarından biri olarak görülüyor! 40 yaşındaki oyuncuya yeni bir sözleşme teklif ediliyor
Transfer uzmanı German Garcia Grova’nın Arjantinli kanal TyC Sports’a verdiği bilgiye göre, Şili’nin Colo-Colo kulübü, şu anda kulüpsüz olan kaleciyi kadrosuna katmayı planlıyor.
Vozinha en son Portekiz İkinci Ligi ekibi GD Chaves'te forma giymişti ve buradaki sözleşmesi Haziran sonunda sona ermişti. Garcia Grova'ya göre Vozinha, teklife şimdiden yanıt vermiş ve Şili'nin en başarılı kulübünde forma giymeye büyük ilgi gösterdiğini belirtmiş. Dünya Kupası sırasında TyC Sports'a verdiği demeçte, kaleci, sağlık durumunun elverdiği ölçüde bir veya iki yıl daha profesyonel olarak oynamaya devam etmek istediğini açıklamıştı.
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Instagram hesabı patladı: Vozinha, Wirtz ve Musiala’yı geride bıraktı
Yeşil Burun Adaları ve Vozinha, Dünya Kupası’nda yenilgisiz olarak eleme turlarına yükseldi. İspanya’ya karşı yaşanan sürpriz galibiyetin ardından Uruguay ve Suudi Arabistan ile berabere kaldılar. Son 16 turunda ise son şampiyon Arjantin’e sonuna kadar direndiler ve ancak uzatmaların ardından 2-3’lük skorla mağlup oldular.
Özellikle Vozinha’nın turnuva sırasındaki performansları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İspanya maçından yaklaşık bir ay sonra, Instagram hesabındaki takipçi sayısı 29,4 milyona ulaştı (18 Temmuz itibarıyla). Almanya’nın en popüler iki yıldızı olan Jamal Musiala ve Florian Wirtz’in takipçi sayıları toplamda sadece 12,6 milyona ulaşıyor. Vozinha, Dünya Kupası’na başladığında kanalında yaklaşık 50.000 aboneye sahipti.
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