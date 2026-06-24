Bu, Dünya Kupası’nda zaten kırmızı kartlık bir durumdu! İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’a ait sansasyonel bir fotoğraf ortaya çıktı

Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan ve 1-0 galibiyetle sonuçlanan grup maçında, konuşurken elini ağzına götürdüğü için kırmızı kart gördü. Orta saha oyuncusu bunun üzerine bir maçlık ceza aldı ve bu nedenle, her iki takımın da ikinci sırayı belirleyeceği Avustralya ile oynanacak son grup maçında Paraguay kadrosunda yer alamayacak.

FIFA, bu yeni kuralı yılın başında Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan bir olaya tepki olarak getirmişti. O dönemde Benfica Lizbon’dan Gianluca Prestianni, elini ağzına götürerek Real Madrid’den Vinicius Junior’a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia edilmişti. Bu tür olayları önlemek amacıyla FIFA, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde bu sert cezayı belirlemişti. Bununla birlikte, söz konusu olayın açıkça bir çatışma sahnesi olması şartı konulmuştu.

Bellingham’ın yaşadığı olay hakem veya VAR’ın dikkatini çekmişse, bu kısıtlama, Almiron’un aksine İngiliz oyuncunun kırmızı kartla cezalandırılmamasının nedeni olabilir. Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ise henüz belirsiz; Ayew, 24. dakikadaki bir çarpışmanın ardından başına sargı sarmış olduğu için, olay her halükarda bundan sonra gerçekleşmiş olmalı.