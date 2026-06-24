Her neyse, Real Madrid oyuncusunun maçtan bir fotoğrafı bu konuda tartışmalara yol açıyor. Fotoğrafta Bellingham, Ganalı Jordan Ayew ile konuşurken elini ağzının önüne koyarken görülüyor. Bu hareketin, 2026 Dünya Kupası’nda hakemler tarafından kırmızı kartla cezalandırılması öngörülüyor – ve bilindiği üzere böyle bir vaka daha önce de yaşanmıştı.
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Bu, Dünya Kupası’nda zaten kırmızı kartlık bir durumdu! İngiltere’nin yıldızı Jude Bellingham’a ait sansasyonel bir fotoğraf ortaya çıktı
Paraguaylı Miguel Almiron, Türkiye ile oynanan ve 1-0 galibiyetle sonuçlanan grup maçında, konuşurken elini ağzına götürdüğü için kırmızı kart gördü. Orta saha oyuncusu bunun üzerine bir maçlık ceza aldı ve bu nedenle, her iki takımın da ikinci sırayı belirleyeceği Avustralya ile oynanacak son grup maçında Paraguay kadrosunda yer alamayacak.
FIFA, bu yeni kuralı yılın başında Şampiyonlar Ligi’nde yaşanan bir olaya tepki olarak getirmişti. O dönemde Benfica Lizbon’dan Gianluca Prestianni, elini ağzına götürerek Real Madrid’den Vinicius Junior’a ırkçı hakaretlerde bulunduğu iddia edilmişti. Bu tür olayları önlemek amacıyla FIFA, ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde bu sert cezayı belirlemişti. Bununla birlikte, söz konusu olayın açıkça bir çatışma sahnesi olması şartı konulmuştu.
Bellingham’ın yaşadığı olay hakem veya VAR’ın dikkatini çekmişse, bu kısıtlama, Almiron’un aksine İngiliz oyuncunun kırmızı kartla cezalandırılmamasının nedeni olabilir. Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ise henüz belirsiz; Ayew, 24. dakikadaki bir çarpışmanın ardından başına sargı sarmış olduğu için, olay her halükarda bundan sonra gerçekleşmiş olmalı.
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Jude Bellingham, Gana’da ortalığı karıştırdı
İngiltere’nin hayal kırıklığı yaratan golsüz beraberliğinde iyi bir performans sergileyemeyen Bellingham, başka bir şekilde de ortalığı karıştırdı. İlk yarı bitmeden kısa bir süre önce Gana’nın savunma oyuncusu Jerome Opoku’ya yaptığı sert müdahale, Afrikalı oyuncuların sinirlerini bozdu. The Sun gazetesine göre, Bellingham hemen ardından soyunma odasına giderken Gana'nın yardımcı antrenörü John Paintsil ile tartışmaya girmiş.
Olaylara müdahale eden Gana baş antrenörü Carlos Queiroz, maçın ardından şunları söyledi: “Aslında ona (Bellingham, ed.) o müdahale sırasında biraz daha ölçülü davranması gerektiğini söylemek istedim. Ayakla oyuncumuza çarptığı için sarı kart görmesi gerekebilirdi.” Portekizli teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: "O şiddetli bir tepki gösterdi ve birkaç küfür etti, olay böyle başladı."
Bellingham ise maçtan sonra en azından Opoku’ya yaptığı faul konusunda pişmanlık duyduğunu gösterdi: “Dürüst olmak gerekirse, benim için aptalca bir müdahaleydi. Onların yedek kulübesi hemen ayağa kalktı ve bana sarı kart gösterilmesini talep etti.” Eski BVB yıldızı, sonrasında yaşanan atışmaların sadece “maçın heyecanı içinde” ortaya çıktığını vurguladı ve aralarında herhangi bir husumet olmadığını belirtti.
Bellingham, sürpriz bir şekilde Maçın Adamı seçildi: "Bunu hak etmedim"
Bellingham, İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel tarafından 74. dakikada oyundan alınmıştı. Three Lions takımının tamamı gibi 22 yaşındaki oyuncu da Hırvatistan'a karşı 4-2'lik açılış galibiyetinde sergilediği etkileyici performansı tekrarlayamadı, ancak Bellingham şaşırtıcı bir şekilde maçın en iyi oyuncusu seçildi: "Dürüst olmak gerekirse, bunu hak etmedim," dedi 50 kez milli forma giymiş olan oyuncu.
Cumartesi günü Panama ile oynanacak son grup maçı öncesinde Bellingham ve arkadaşları, bir galibiyetle L Grubu'ndaki birinciliğini korumak istiyor. Bunu başarabilirlerse, İngiltere önümüzdeki Çarşamba günü oynanacak son 16 turunda en iyi sekiz grup üçüncüsünden biriyle karşılaşacak.
Bu takımlar arasına girmek isteyenlerden biri de Gana; Panama’ya karşı 1-0’lık açılış galibiyeti ve grup favorisi İngiltere’ye karşı aldığı saygın beraberlikle şu anda dört puanda bulunuyor. Grup aşamasının son maçında Hırvatistan karşısında bir beraberlik, ikinci olarak eleme turuna güvenli bir şekilde yükselmek için yeterli olacaktır. Ancak bir mağlubiyet durumunda bile Ganalıların grup üçüncüsü olarak tur atlama şansı oldukça yüksektir.
- AFP
Jude Bellingham ile: İngiltere’nin 2026 Dünya Kupası kadrosu
- Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)
- Defans: Ezri Konsa (Aston Villa), Dan Burn (Newcastle), John Stones (Manchester City), Marc Guehi (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Tino Livramento (Newcastle), Reece James (Chelsea), Nico O’Reilly (Manchester City), Djed Spence (Tottenham)
- Orta saha: Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Declan Rice (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa)
- Forvet: Harry Kane (FC Bayern), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona/Manchester United), Anthony Gordon (Newcastle)