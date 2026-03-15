"Bu, dünya çapında bir kulübe yakışmaz": Dietmar Hamann, FC Bayern'i sert bir şekilde eleştiriyor

"Bu, dünya çapında bir kulübe yakışır bir davranış değil. Hakemin iyi bir maç yönettiği bir karşılaşmanın ardından böyle bir tepki vermek," diye haykırdı TV yorumcusu Hamann, Pazar akşamı Sky90 programında. 52 yaşındaki yorumcuyu özellikle rahatsız eden şey ise, Bayern'in yakın geçmişte kendilerinin de tartışmalı hakem kararlarından faydalandığını göz ardı etmesi. Örneğin, Şubat başında TSG Hoffenheim'a karşı 5-1 kazandıkları maçta, hakem Tobias Stieler, TSG'nin savunma oyuncusu Kevin Akpoguma'nın ceza sahası içinde Diaz'a yaptığı faulü, FCB lehine bir penaltı kararının yanı sıra kırmızı kartla da cezalandırarak, hassasiyet göstermek yerine bu önemli maçı erken bir aşamada karara bağlamıştı.

"Hoffenheim maçında bu, oyunun kaderini belirledi çünkü olay on dakika sonra gerçekleşti. Açıklamalarında bundan bahsetmiyorlar. Ve bir dünya kulübü, oyuncunun penaltı koparmaya çalıştığı bir durumda sarı-kırmızı kart için itirazda bulunuyor," diye eleştirmeye devam etti Hamann. Bayern'in avantajlı duruma düşürüldüğüne dair bir başka örnek olarak, Mart ayı başında FCB'nin 4-1 galibiyetinde Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz'e gösterilen tartışmalı kırmızı kartı gösterdi. Bu olayda, Reitz'in FCB forveti Nicolas Jackson'a yaptığı müdahale, Hoffenheim'dan Akpoguma'nın yaptığına benzer bir durumda acil fren olarak değerlendirildi.