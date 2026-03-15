Eski FCB oyuncusu Dietmar Hamann, Leverkusen'de 1-1 biten maçta forvet Luis Diaz'a gösterilen tartışmalı sarı-kırmızı kartın ardından, Bayern Münih'in bu karttan kaynaklanan cezaya itiraz etme kararını sert bir şekilde eleştirdi.
"Bu, dünya çapında bir kulübe yakışmaz": Dietmar Hamann, FC Bayern'i sert bir şekilde eleştiriyor
"Bu, dünya çapında bir kulübe yakışır bir davranış değil. Hakemin iyi bir maç yönettiği bir karşılaşmanın ardından böyle bir tepki vermek," diye haykırdı TV yorumcusu Hamann, Pazar akşamı Sky90 programında. 52 yaşındaki yorumcuyu özellikle rahatsız eden şey ise, Bayern'in yakın geçmişte kendilerinin de tartışmalı hakem kararlarından faydalandığını göz ardı etmesi. Örneğin, Şubat başında TSG Hoffenheim'a karşı 5-1 kazandıkları maçta, hakem Tobias Stieler, TSG'nin savunma oyuncusu Kevin Akpoguma'nın ceza sahası içinde Diaz'a yaptığı faulü, FCB lehine bir penaltı kararının yanı sıra kırmızı kartla da cezalandırarak, hassasiyet göstermek yerine bu önemli maçı erken bir aşamada karara bağlamıştı.
"Hoffenheim maçında bu, oyunun kaderini belirledi çünkü olay on dakika sonra gerçekleşti. Açıklamalarında bundan bahsetmiyorlar. Ve bir dünya kulübü, oyuncunun penaltı koparmaya çalıştığı bir durumda sarı-kırmızı kart için itirazda bulunuyor," diye eleştirmeye devam etti Hamann. Bayern'in avantajlı duruma düşürüldüğüne dair bir başka örnek olarak, Mart ayı başında FCB'nin 4-1 galibiyetinde Borussia Mönchengladbach'tan Rocco Reitz'e gösterilen tartışmalı kırmızı kartı gösterdi. Bu olayda, Reitz'in FCB forveti Nicolas Jackson'a yaptığı müdahale, Hoffenheim'dan Akpoguma'nın yaptığına benzer bir durumda acil fren olarak değerlendirildi.
Luis Diaz'a gösterilen sarı-kırmızı kart, FC Bayern'de büyük öfkeye neden oldu
Diaz, Cumartesi günü 84. dakikada Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i çalımlayarak penaltı kazandı. Bayern, hakem Christian Dingert'in penaltı düdüğünü çalmaması konusundahaklı olduğunu kabul etse de, Diaz'a sözde simülasyon yaptığı gerekçesiyle ikinci sarı kartını gösterip Kolombiyalı oyuncuyu sarı-kırmızı kartla oyundan atması büyük öfkeye neden oldu.
Hamann ise Cumartesi günü hakemin tarafını tutmuş ve penaltı vermeme ve sarı-kırmızı kart gösterme kararını tamamen anlayabildiğini vurgulamıştı. Dingert ise hatasını kabul etti ve Bayern'in spor direktörü Max Eberl bunu "çok onurlu" bir davranış olarak övdü.
Eski Bundesliga teknik direktörü de FC Bayern'in itirazına tepki gösteriyor
Pazar günü FCB, Sky'a Diaz'ın cezasına karşı DFB Spor Mahkemesi'ne itirazda bulunacağını doğruladı. Şu anki duruma göre 29 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Union Berlin ile oynanacak Bundesliga maçını cezası nedeniyle kaçıracak. "Son haftalardaki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Leverkusen'deki performans, sürekli olarak tartışmalı kararlarla karşı karşıya kaldığımız bir dönemin doruk noktasıydı. HSV, Dortmund veya Leverkusen'de olsun, sık sık aleyhimize olan tartışmalı sahneler yaşandı," dedi Bayern Yönetim Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen itirazla ilgili olarak. Dreesen şöyle devam etti: "DFB, hakemlerinin performans seviyesini iyileştirmekle yükümlüdür. Christian Dingert'in hatasını kabul etmesi onurlu bir davranış, ancak bu tek başına bize yardımcı olmuyor."
Eski Bundesliga teknik direktörü Friedhelm Funkel (Eintracht Frankfurt ve 1. FC Köln gibi takımlarda görev yapmış) de Bayern'in bu adımına anlayış göstermedi: "Gerçek şu ki, Bayern bu itirazla hiçbir başarı elde edemeyecek. Neden bunu yaptıklarını bilmiyorum," dedi Funkel, Sky90'da ve Hamann'a benzer bir görüşü dile getirdi: "Sadece kendilerinin mağdur edildiği bakış açısıyla konuşuyorlar, diğer kulüplerin de mağdur edildiğinden bahsetmiyorlar. Şunu da belirtmek gerekir ki, FC Bayern son haftalarda kendilerine avantaj sağlayan hakem kararları da aldı – örneğin Hoffenheim maçında. Maçın hemen başında kırmızı kart gördüler, bu sayede maçı temelde çok net bir şekilde kazandılar, çünkü neredeyse tüm maç boyunca bir kişi fazla oynadılar. Ve bu, birtakım durumlarda da geçerli – o zaman avantajlı olduklarından bahsetmiyorlar. Ve ben bunu doğru bulmuyorum."
FC Bayern Münih: FCB'nin önümüzdeki maçları
Tarih Saat Karşılaşma 18 Mart Çarşamba 21:00 FC Bayern - Atalanta (Şampiyonlar Ligi) 21 Mart Cumartesi 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) 4 Nisan Cumartesi 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) 11 Nisan Cumartesi 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)